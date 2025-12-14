Obavijesti

VEĆ IMA 5 NEKRETNINA

FOTO Totalno prirodna djevojka: Imam farmu i hrpu love zarađujem na svom izgledu

Indica Flower (28) dokazala je da se može biti seksi, uspješan i potpuno prirodan. Ova Amerikanka ima svoju farmu, zarađuje desetke tisuća eura mjesečno na stranici namijenjenoj objavljivanju sadržaja za odrasle i ne skriva da je autentičnost njezino tajno oružje
Indica Flower zarađuje oko 55.000 funti (oko 62,800 eura) mjesečno dijeleći sadržaj za odrasle. novac od te zarade je već iskoristila za kupnju pet nekretnina i luksuznih automobila prije nego što napuni 30 godina. | Foto: Instagram/indicaflower_
