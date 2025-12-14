FOTO Totalno prirodna djevojka: Imam farmu i hrpu love zarađujem na svom izgledu

Indica kaže da je najveći uspjeh to što je ponovno izgradila život nakon borbe s ovisnošću. 'Osam godina sam trijezna. Izgradila sam cijeli svoj život nakon ovisnosti i kaosa zbog striptiza, a farma je postala veliki dio mog iscjeljenja. Trijeznost i preseljenje na farmu utemeljilo me na način koji nisam ni znala da mi treba', zaključila je. | Foto: Instagram/indicaflower_