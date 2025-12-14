FOTO Totalno prirodna djevojka: Imam farmu i hrpu love zarađujem na svom izgledu

Indica Flower (28) dokazala je da se može biti seksi, uspješan i potpuno prirodan. Ova Amerikanka ima svoju farmu, zarađuje desetke tisuća eura mjesečno na stranici namijenjenoj objavljivanju sadržaja za odrasle i ne skriva da je autentičnost njezino tajno oružje
Indica Flower zarađuje oko 55.000 funti (oko 62,800 eura) mjesečno dijeleći sadržaj za odrasle. novac od te zarade je već iskoristila za kupnju pet nekretnina i luksuznih automobila prije nego što napuni 30 godina.
Dok mnoge kreatorice troše na BBL, filere i estetske zahvate, 28-godišnja Indica tvrdi da je upravo odbijanje operacija njezino tajno oružje.
Stvorila je svoju nišu kao 'potpuno prirodna hipi djevojka' u industriji za odrasle – kombinirajući tetovaže, obline i dredove s jednostavnim, prirodnim načinom života.
Kaže da njezini obožavatelji upravo zbog toga cijene njezin izgled jer izgleda kao stvarna žena, a ne kao fotošopirana fantazija.
- Bila sam prva hipi djevojka u industriji, potpuno prirodna, obla, tetovirana, s dredovima, i ljudima se svidjelo što izgledam stvarno - rekla je Indica, koja na Instagramu ima više od milijun pratitelja.
Pratitelji joj stalno govore da njeno tijelo izgleda kao da je od nekoga koga mogu sresti u stvarnom životu. A to joj znači više od svega.
Ne treba mijenjati svoje tijelo da bih odgovarala nečijoj ideji ljepote, kaže.
Ona danas posjeduje pet nekretnina za najam, vlastiti dom i samodostatnu farmu vrijednu 640.000 funti (731.000 eura).
Unatoč tome što se svakodnevno brine o najmoprimcima, životinjama i mnogobrojnim obavezama na svojoj farmi od 10 hektara, tvrdi da je konačno pronašla financijsku stabilnost za koju je mislila da je nemoguća.
Indica kaže da je najveći uspjeh to što je ponovno izgradila život nakon borbe s ovisnošću.
'Osam godina sam trijezna. Izgradila sam cijeli svoj život nakon ovisnosti i kaosa zbog striptiza, a farma je postala veliki dio mog iscjeljenja.
Trijeznost i preseljenje na farmu utemeljilo me na način koji nisam ni znala da mi treba', zaključila je.
