ŠTO ZVIJEZDE SPREMAJU?

Dnevni horoskop za utorak 16. prosinca: Vaga je dobro raspoložena, Lav je pričljiv...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Anna Ilieva-Alikaj

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 16. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Kretat ćete se posvuda i osvajati ljude na svoj šarmantan način. Ostvarit ćete planove i okrenuti okolnosti u svoju korist. Bit ćete sretne ruke u novčanim ulaganjima i poslovnim pothvatima. Ukućani će morati priznati da ste nenadmašni u osmišljavanju učinkovitih ii brzih rješenja. I partner će biti oduševljen nekim vašim potezima.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

U ljubavi ćete imati više uspjeha budete li manje kritizirali. Ako je došlo do udaljavanja, razmislite što se promijenilo u vašim osjećajima prema partneru. Šef će vas pohvaliti ili vam na neki drugi način staviti do znanja koliko cijeni vaše znanje. Mogli biste dobiti priliku da na jednom poslu solidno zaradite.

Foto: Canva

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Neraščišćeni odnosi s partnerom, pogreške i propusti izbit će u punoj snazi. Imat ćete dojam da je vaš ljubavni život nezadovoljavajući i da će takvim i ostati. Dogode li vam se trenuci malodušnosti, ne očajavajte jer je kriza prolazna, ali i poučna. Partnera ćete vidjeti u novom svjetlu, iako ste bili sigurni da ga dobro poznajete.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Bit ćete nepogrešivi u procjeni ljudi i situacija te primjećivati detalje koji drugima ostaju skriveni. Oni koji traže posao mogli bi se zaposliti, a slobodni se naći nadomak ispunjenju ljubavnih želja. Na zdravlje pripazite jer ste pod stresom. Mars vas iscrpljuje i čini podložnijima raznim upalama i ozljedama. Pojačajte oprez.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete pričljivi, ali i spremni do kraja saslušati što vam drugi imaju reći. Ljudi će rado biti u vašem društvu, pa će kave s prijateljima ili kolegama potrajati do kasnih sati. Žene ovog znaka bit će usmjerenje na svoju vanjštinu i uljepšavanje. Razveselit ćete se malim darom, parfemom, kremom za lice ili šminkom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Aktivirat će se pitanja vezana uz smještaj, selidbu, potragu za novim stanom ili ćete se odvažiti na početak zajedničkog života. Iako odluke ljubavnog karaktera nećete donositi olako, konačni ishod je neupitan. Pripremite se na nenajavljene posjete, možda od strane ljudi koji vam nisu dragi i koje biste da možete, najradije izbjegli.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Dobro raspoloženi, imat ćete potrebu za kretanjem i komunikacijom. Bit ćete ugodan sugovornik koji će plijeniti elokventnošću i šarmom, ali izbjegavajte osobe sklone svađi. Ako ste u vezi, uživat ćete u svim prednostima života udvoje. Dobit ćete priliku nametnuti se nekome ili će vas rodbina pozvati u goste.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3

Ništa neće odvlačiti pozornost od partnera s kojim ćete provesti najviše vremena. Samci, pokušajte se približiti simpatiji i tako je uvjeriti da su vaše namjere ozbiljne. S novcem budite oprezniji – ako ste primili plaću, dobro je raspodijelite kako vam poslije ne bi uzmanjkalo. Stariji pripadnici znaka mogli bi imati tegoba s tlakom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Što će se više ljudi kretati oko vas i što će društveni život biti bogatiji, to ćete biti sretniji. Raspoloženje će vam biti stabilno, a tomu će pridonijeti skladna komunikacija s partnerom. Ostavit ćete dobar dojam na osobe o kojima na neki način ovisite. Pregovori vezani uz zaposlenje, promjenu posla ili napredovanje u završnoj su fazi.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Žudit ćete za mirom i tišinom, ali će zbog obaveza to danas biti neizvedivo. Član obitelji zatražit će vas uslugu koja će vam oduzeti mnogo vremena i živaca. Istodobno ćete imati sasvim dovoljno svojih poslova, pa ćete nakon svega biti premoreni. Nekima bi se u život mogao vratiti bivši partner i ustrajati na ponovnom zbližavanju.

Joyful Young Woman in Yellow Gloves Smiling at Camera in Her Home Kitchen
Foto: musuc alexandr

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Polazit će vam za rukom spojiti ugodno s korisnim u svim situacijama. Unatoč tome što ćete se na raznim druženjima dobro zabavljati, takve će situacije predstavljati i plodno tlo za sklapanje korisnih poznanstava. Nemate li danas većih poslova, priuštite si odmor ili se zabavite nečim što vas opušta.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Mogli biste se zamjeriti utjecajnim osobama, jer nećete prešućivati nepravde koje gledate na radnom mjestu. Svoje neslaganje izražavat ćete odlučno i glasno. Bit ćete skloni raspravama i čvrsto riješeni da ciljeve ostvarite na svoj način. Partnerovo razumijevanje i topla riječ mnogo će vam značiti.

Diverse young people talking and having fun together in cafe
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

