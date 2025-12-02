Obavijesti

Dnevni horoskop za utorak 2. prosinca: Lav se bori za svoja prava, Bik je predan u ljubavi

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 2. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Bit ćete sigurni u sebe, što će vam omogućiti da s više uspjeha privedete posao ili dugotrajne pregovore do kraja. Na vas će se moći računati, pa ćete mnogima biti rame za plakanje ili dragocjen savjetnik. Pisanje, prevođenje, usluge i trgovina poslovi su koji vam donose uspjeh. Večerašnji izlazak obećava dobar provod.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Pred vama je dan intenzivne komunikacije i planova u koji su uključeni drugi ljudi. Burno ćete proživljavati događaje, a mnogi će Bikovi radi kvalitetnijeg iskoraka u budućnost rješavati probleme iz prošlosti koje su dugo „gurali pod tepih“. Ljubavnom skladu pridonijet će vaša predanost i spremnost na iskren razgovor.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Veći dio dana osjećat ćete neraspoloženje i biti malodušni, pa će vam tek večer donijeti veselije misli i unutarnji mir. Naljutit će vas nemarnost i neodgovornost kolege, koji će se ponašati kao da nije svjestan svojih postupaka. Odvojite posao od privatnog života i ne dopustite da stres i zabrinutost utječu na odnose s najbližima.

sad man covered his face
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Godit će vam opušten način života, no toga će sada biti najmanje. U žiži ste zbivanja i događaju vam se ključne životne promjene. Zaljubljeni neće nailaziti na zapreke u vezi, a slobodni bi mogli započeti novo poznanstvo. Odazovite se pozivu u društvo, osobito ako ste zanemarili društveni život i zahladili odnose s prijateljima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Pretjerivat ćete sa sumnjama u partnerovu vjernost. Savjeti prijatelja pomoći će vam da situaciju doživite objektivnije, no ne čekajte da vam oni rješavaju probleme. Na poslu ćete se boriti za svoja prava i suprotstavljati onima koji zarađuju na vašoj muci. Nećete više šutjeti nego glasno izražavati svoje mišljenje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Nepogrješivo ćete osjetiti koje vam osobe i situacije pomažu u ostvarivanju ciljeva. Netko će vam otkriti informaciju o temi ili osobi koja vas zanima. Intenzivirat će se kontakti s prijateljima i poznanicima koji žive u drugom gradu ili inozemstvu. Izgledan je razvoj novog prijateljstva s osobom suprotnog spola.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Nečiji savjet ili pomoć bit će vam od neprocjenjivog značaja. Izlazi vam ususret utjecajna osoba oko koje se vrte vaši planovi. Financije će vam biti u krizi pa je moguće prispijeće zakašnjelog računa ili rate zajma. Ne pođe li vam za rukom sputati sklonost ljubomori, održavanje sklada u ljubavnoj vezi postat će zahtjevan zadatak.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Osjetit ćete umor i udaljiti se onih koji vas sputavaju svojim nametanjem. Morat ćete paziti kako komunicirate s bližnjima. Predbacivat ćete jedni drugima propuste pa bi nervoza mogla kulminirati svađom. Vodite više računa o tome što jedete. Neka vam doručak bude kaloričan, kako biste lakše podnijeli teret dnevnih obaveza.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Neki će se dogovori odgoditi ili se uopće neće ostvariti. Ne računajte na faktor sreće nego učinite sve što možete, kako bi štetnih posljedica bilo što manje. Pratit će vas osjećaj da neke kolege šire tračeve o vama, no ne živcirajte se ako se radi o nečem nevažnom jer će ionako vrlo brzo pronaći novu temu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Uživat ćete u osjećaju da ste voljeni, a svojim osobitim stilom odijevanja izmamit ćete zadivljene poglede. Rječitost će vam pomoći da skrenete pozornost na sebe. Dat ćete sve od sebe kako biste zadivili osobu koja uživa određeni status. Vaša svestranost budit će zavist manje sposobnih kolega, no nemojte se na to obazirati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Ne dopustite da pojedinci utječu na vaše odluke - najbolje je da sami rješavate svoje probleme! Partnerove poslovne preokupacije pridonijet će udaljavanju, no znat ćete uspostaviti ravnotežu u odnosima. Moguće je rješavanje imovinskog stanja, uspješna prodaja nekretnine ili odšteta čiji će iznos biti veći od očekivanog.

Foto: Canva

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

S partnerom ćete provoditi lijepe trenutke, a oni u dugim vezama razgovarat će o braku. Ni na poslovnom planu nećete biti bez uspjeha. Slučajan susret ili poslovni razgovor mogli bi krenuti u neočekivanom smjeru. Iznenadit će vas vaša spremnost da se otvorite nepoznatoj osobi i ispričate joj povjerljive informacije iz svog života.

