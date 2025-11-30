Ovo su najpovjerljiviji znakovi Zodijaka - Kome možete otkriti sve tajne, a tko će vas odmah izdati

Ako ste upoznali nekoga novoga, možda se pitate koliko mu možete vjerovati. Znakovi Zodijaka mogu pomoći otkriti osnovne osobine i razinu pouzdanosti. Tako je lakše prepoznati tko je najpouzdaniji, a tko nije uopće
U nastavku pogledajte rang listu od najmanje do najviše povjerljivog horoskopskog znaka.
| Foto: Pixabay
U nastavku pogledajte rang listu od najmanje do najviše povjerljivog horoskopskog znaka. |
Foto: Pixabay
U nastavku pogledajte rang listu od najmanje do najviše povjerljivog horoskopskog znaka.
| Foto: Pixabay
12. BLIZANCI Promjenjivi su i često ih se doživljava kao dvolične, no to obično proizlazi iz njihove nezaustavljive potrebe za novim iskustvima i mentalnom stimulacijom, a ne iz loše namjere. Njihovi stavovi mogu se mijenjati iz dana u dan jer im um radi brzo i traži svježinu, što ih čini nepredvidljivima u očima drugih. Djeluju slobodno, razigrano i spontano kao da se kreću između dva svijeta. Znatiželja im je snažna sila i često ih vodi dalje od dogovora, rutine i planova.
| Foto: Fotolia
11. VAGA Teži ravnoteži i pravdi pa stalno preispituje svoje odluke pokušavajući udovoljiti svima, što ponekad dovodi do gubitka osobnog stava. U želji da izbjegne sukob zna ostati neodlučna i nejasna, iako u temelju nosi dobru i mekanu prirodu. Kada nauči vjerovati sebi više nego tuđim mišljenjima, postaje čvršća, iskrenija i dosljednija. Tada Vaga pokazuje svoju ljepotu kroz sklad, toplinu i sposobnost da bude vjerodostojna i stabilna.
| Foto: Fotolia
10. JARAC Ambiciozan, stabilan i usmjeren na rezultat često djeluje hladno, ali njegova pouzdanost proizlazi iz velike odgovornosti i ozbiljnosti. Zna što želi i pažljivo bira kome će pokloniti svoje vrijeme i povjerenje. Jarac rijetko skriva namjere jer stoji iza svake odluke jasno i čvrsto. Njegova postojanost u odnosima čini ga partnerom i prijateljem na kojeg se može računati bez sumnje.
| Foto: Fotolia
9. RIBE Emotivne, maštovite i pune suosjećanja, Ribe su odane srcem, ali manje u praktičnim i vremenski točnim stvarima. Često idealiziraju ljude i situacije pa se razočaraju kada stvarnost ne prati njihove snove. Žive u svijetu unutarnjih slika i osjećaja što ih čini nježnima, ali i nedefinirano promjenjivima. Njihova vjernost je stvarna, ali ponekad raspršena kao val koji dolazi i odlazi tiho.
| Foto: Fotolia
8. OVAN Otvoren, direktan i snažan, pun energije dok ga vodi entuzijazam i želja za pokretom. Brzo se zapali za ideju, ali jednako brzo može izgubiti interes ako nema izazova. Iskrenost mu je čista i neposredna, često bez filtera i takta. Pouzdan je u akciji, ali teško podnosi mir, čekanje i rutinu.
| Foto: Fotolia
7. STRIJELAC Slobodan, filozofski nastrojen i brutalno iskren, stalno traži iskustva koja ga obogaćuju i proširuju horizonte. Komunicira direktno, ponekad i oštro jer više cijeni istinu nego emocionalnu uglađenost. Rutina ga guši pa često mijenja planove i slijedi ono što ga najviše inspirira u trenutku. Njegova promjena nije nestalnost nego način rasta i istraživanja.
| Foto: Fotolia
6. LAV Lojalan, srčan i dramatično otvoren u ljubavi, voli snažno, vidljivo i punim intenzitetom. Kada daje povjerenje, čini to velikodušno s ponosom i dubinom. Ponekad pretjeruje u izražavanju jer osjeća široko, vatreno i bez zadrške. Njegova ljubav je poput sunca, svijetla i snažna i teško ju je ne primijetiti.
| Foto: Fotolia
5. ŠKORPION Dubok, tajnovit i vjeran kada nekome dopusti blizinu, ali do toga se dolazi polako i s povjerenjem koje se stječe postupno. Emocije osjeća snažno i dijeli ih samo s onima koji su dokazali da zaslužuju njegovo povjerenje. Škorpion povjerenje drži kao svetinju i jednom osvojeno teško se gubi. Traži iskrenost, dubinu i emocionalnu prisutnost bez maski.
| Foto: Fotolia
4. RAK Nježan, emotivan i intuitivan, uvijek prisutan kada je potrebna podrška, toplina ili siguran prostor. Svoje rane skriva šutnjom i povlačenjem jer osjetljivost nosi duboko i tiho. Traži sigurnost, bliskost i međusobno razumijevanje više nego bilo koji drugi znak. Kada se osjeća voljeno, postaje najodaniji i najtopliji dom za one koje prihvati.
| Foto: Fotolia
3. VODENJAK Razuman, originalan i neovisan, više vjeruje logici nego osjećaju pa često djeluje hladnije nego što jest. Pouzdan je u obećanjima koja imaju smisla, strukturu i logičku opravdanost, ali emocije ne čita lako. Sloboda mu je temelj identiteta pa teško pripada u potpunosti i ne podnosi ograničavanje. Istinit je, autentičan i dosljedan vlastitim principima čak i kada drugi ne razumiju njegov put.
| Foto: Fotolia
2. BIK Mirna, stabilna i postojana energija čini ga simbolom odanosti i trajnosti u odnosima. Kada se veže, čini to polako, ali duboko i s namjerom da traje. Ne voli nagle promjene i bira mir umjesto drame, što ga čini sigurnim osloncem. Njegova pouzdanost proizlazi iz vjerovanja u kontinuitet i jednostavnu prisutnost.
| Foto: Fotolia
1. DJEVICA Organizirana, promišljena i detaljna, vjerojatno najdosljednija i najpouzdanija među svim znakovima. Pamti sitnice koje drugima promaknu i djeluje praktično, svrsishodno i s namjerom pomoći. Istinu izgovara precizno i jasno, ponekad oštrije nego što namjerava, ali uvijek iz želje za rastom i boljitkom. U odnosima je stabilna, racionalna i nepokolebljivo odgovorna.
| Foto: Fotolia