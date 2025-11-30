Ovo su najpovjerljiviji znakovi Zodijaka - Kome možete otkriti sve tajne, a tko će vas odmah izdati

12. BLIZANCI Promjenjivi su i često ih se doživljava kao dvolične, no to obično proizlazi iz njihove nezaustavljive potrebe za novim iskustvima i mentalnom stimulacijom, a ne iz loše namjere. Njihovi stavovi mogu se mijenjati iz dana u dan jer im um radi brzo i traži svježinu, što ih čini nepredvidljivima u očima drugih. Djeluju slobodno, razigrano i spontano kao da se kreću između dva svijeta. Znatiželja im je snažna sila i često ih vodi dalje od dogovora, rutine i planova. | Foto: Fotolia