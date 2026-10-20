Dnevni horoskop za utorak 20. listopada: Lav se mora kretati, a Strijelci će se iskazati na poslu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zahvaljujući intuiciji, spontano ćete doći do bitnih spoznaja i na osjećajnom i na poslovnom planu. No nemojte tomu pridavati preveliku važnost, kako se ne biste zapleli u nepotrebne analize. Posvetite se vlastitom opuštanju, a većinu problema riješit ćete s vremenom. U ljubavnom životu nešto se odvija u vašu korist.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan... | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Morat ćete donositi brze odluke ili se prilagođavati promjenama koje se tiču vaše karijere, studija ili obiteljskog života. Nije isključen jak osjećaj stresa, ali i nemoći jer na neke situacije zasad nemate utjecaja. Neki od vas imat će problema s poslovnim ili obiteljskim autoritetima – nećete dopuštati da vam naređuje ili odlučuje u vaše ime.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je pogodan za planiranje predstojećih projekata i aktivnosti. Bit ćete puni originalnih i smjelih ideja pa će neke vaše stare ideje zaživjeti. Neobične osobe ušetat će u vaš život. Razgovori s njima vodit će se oko tema o kojima nemate često priliku razgovarati. Vraćate li se s putovanja, na odredište ćete stići bez zastoja ili kašnjenja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Vratit će vam se samopouzdanje, bit ćete druželjubivi i pokazivati više interesa za sve što se zbiva oko vas. Romantikom i pažnjom ojačajte odnos s partnerom. Neki od vas bit će upleteni u tajnu ljubavnu vezu, dok će drugi skrivati osjećaje i preispitivati što i kako dalje. Povjerite li se prijatelju, mogli biste dobiti dobar savjet.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mnogo vremena provodit ćete komunicirajući s kolegama i strankama. Iako će sastanci i razgovori trajati dulje od planiranog i biti psihički iscrpljujući, izdržat ćete sve napore. Želite li se dobro osjećati, što više se krećite. Ispunite slobodno vrijeme nekom sportskom aktivnošću ili dugim šetnjama.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Sve će vas umarati pa će vam teško pasti kućanski poslovi i odnosi s ukućanima. Odnos s partnerom ovisit će o vašoj popustljivosti. Bit ćete nemirni i skloni naglim reakcijama. Povećana očekivanja bračnog partnera, djece i ukućana s jedne strane te šefova s druge, izložit će vas dodatnim pritiscima.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osim istaknutog tjelesnog aspekta, u ljubavi će vam biti važan intelektualni sklad. Elektronska pošta i SMS-ovi ljubavnog sadržaja otkrivat će romantičara u vama. Slobodnima iznenađenja pristiže u obliku susreta, telefonskih poziva i putovanja. Starija osoba pomoći će vam da drukčije sagledate obiteljske odnose.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Moguć je raskorak između vaših ideja i planova te stavova poslovnih partnera. Nećete biti skloni ustupcima i tvrdoglavo ćete braniti svoja stajališta. Nećete se snalaziti u timskom radu i odbijat ćete svaku pomoć, pa će vam kolege spočitavati da ste odsutni duhom. Ukućani će vas ljutiti svojim nemarom ili neodgovornošću.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Prihvatite sva poslovna opterećenja jer će vam donijeti mogućnost da se iskažete i zasjate. Planeti podržavaju zbližavanje s partnerom pa provedite više vremena uz njega. Tako ćete učvrstiti vaš odnos, a ako ste posvađani ili je vaša komunikacija postala slaba, danas je prilika da na tom planu nešto učinite.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete gostoljubivi, vrata vašeg doma bit će širom otvorena za prijatelje. Riješit ćete neke nedoumice s partnerom i postaviti nova pravila igre. Maske će polagano padati, a vi se jedno drugome otkrivati u pravom svjetlu. Budite oprezni ako radite s brojkama ili novcima. Dobrom kontrolom izbjeći ćete pogreške.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Staloženim ponašanjem zaobići ćete probleme i pronaći izlaz iz neugodne poslovne situacije. Obavite tijekom jutra sve važnije poslove. Bit ćete brzi i učinkoviti pa ćete učiniti i više nego što ste planirali. Pridavat ćete mnogo pozornosti izgledu i tjelesnoj formi pa ćete teško odoljeti kakvoj modnoj poslastici.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Teškoće u komunikaciji s partnerom rješavajte odmah, kako vaš odnos ne bi postao bez slike i tona. Ne doživljavajte svaku kritiku kao napad na sebe, osobito ako dolaze od ljudi kojima je stalo do vas. Mogli biste se naći u zanosu zabranjene ljubavi pune iskušenja, ali i duboke strasti.