Dnevni horoskop za utorak 21. srpnja: Vage bi mogle putovati, Biku je zdravlje osjetljivo

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Partner neće imati previše razumijevanja za vaša česta izbivanja iz kuće, čak ni ako su povezana s poslom. Teško ćete nalaziti zajednički jezik, pa biste cijeli dan mogli provesti u šutnji i mrkim pogledima. Ne dopustite da se nesporazumi prodube – vaša topla riječ pomoći će da druga strana shvati da želite razgovor i pomirenje.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Mnoštvo poslovnih obaveza i rješavanje zaostataka potpuno će vas zaokupiti. Umarat će vas međuljudski odnosi i zahtjevni zadaci koje morate ispuniti kako biste zadovoljili tuđa očekivanja. Zdravlje će vam biti osjetljivo, što će vas nagnati da obavite liječničke pretrage i tako stanete na kraj svojim sumnjama i strahovima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pod povoljnim Mjesečevim utjecajem vaša kreativnost počinje bujati, vraćaju vam se inspiracija i jača samopouzdanje. Postavit ćete stvari na svoje mjesto i otkloniti zapreke koje su vas sputavale. Osjećat ćete se mirnije i staloženije, što će se idućih dana povoljno odraziti i na vaš ljubavni život.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbivanja na poslu pokvarit će vam dan. Umjesto da vas podrži, blizak kolega stat će na šefovu stranu iako je očito da ste vi u pravu. Teško ćete skriti razočaranje. Ne pridajte zbivanjima nezasluženi značaj i ne doživljavajte previše osobno smisao događaja. Mogli biste se odlučiti na neke preinake, dogradnju kuće te proširenje obitelji.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Planeti vas uvode u pozitivnije životno razdoblje. Lako i spretno ćete komunicirati i snalaziti se u novim situacijama. Uspješno ćete se osloboditi tereta loše poslovne prošlosti, nešto započeti ili okupiti oko sebe sposobne ljude. Ojačat će ljubavne spone s osobom koju ste upoznali putem interneta.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Nalazite se u razdoblju povoljnom za ostvarenje planova, pogotovo onih poslovnih i financijskih. Bit ćete energični i oko sebe širiti zarazno raspoloženje. U igrama na sreću mogli biste ostvariti dobitak, a ni sreća u ljubavi nije daleko. Mogli biste uživati u susretu s nekim u koga ste potajno zaljubljeni.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaši će talenti i sposobnosti doći do izražaja. Sve što budete radili ili činili, bit će primijećeno i pohvaljeno. Uspjeh vam se smiješi i na planu sudskih sporova te pravnih i zakonskih pitanja. Moguća su kraća putovanja, posjeti rodbini koji žive izvan mjesta vašeg prebivališta ili ćete doći u priliku surađivati s novim ljudima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Radite svoj posao najbolje što možete i nećete pogriješiti. Hrabro podnesite i one najdosadnije obaveze i nemojte ništa potpisivati i ugovarati. Odnosi s bližnjima energetski će vas trošiti, pa ćete se osjećati razdražljivo i češće ulaziti u nepotrebne rasprave. Večer posvetite sebi, makar vam ukućani prigovarali radi toga.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Okolnosti vam idu na ruku pa prionite ostvarenju ambicioznih planova. Nije isključena rasprava oko pitanja koje narušava odnos s kolegom, a kad to napokon riješite osjećat ćete veliko olakšanje. S partnerom ćete malo teže pronalaziti zajednički jezik, ali vašem odnosu neće nimalo manjkati strasti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte se uživljavati u ulogu žrtve i tako sami sebe sažalijevati. Jednostavno prestanite raditi ono što vas ne usrećuje i skrenite pogled sa situacija koje vas živciraju. Ljubavna zbivanja proživljavat ćete burno i intenzivno. Što ćete misliti, to ćete i govoriti, no brzo ćete se uvjeriti da takva taktika nije uvijek najbolja.

Foto: 123RF

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pravi je trenutak za ostvarenje planova - sve će vam ići na ruku. Zbrka i nesporazuma skoro da i neće biti. Moći ćete se bez opterećenja posvetiti novim projektima ili uhodane poslove prepustiti drugima i tako se rasteretiti. Služite li se internetom, na vašu e-mail adresu stići će zanimljive poruke, možda i ljubavnog sadržaja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Tjelesna forma vam se popravlja pa će prolazni pad energije biti samo posljedica neispavanosti. Pobrinite se za dovoljno kretanja, promjena i novih lica jer ćete tako nekoga i upoznati. Nemojte previše uzimati ka srcu partnerove kritike jer su dobronamjerne. Razmotrite njegove riječi hladne glave, ne svađajte se.