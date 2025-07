Dnevni horoskop za utorak 22. srpnja: Lav neka se čuva flerta, Ribama sve ide od ruke...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Obiteljske teškoće i nesuglasice primorat će vas na potragu za novim načinom rješavanja neadekvatnog stambenog pitanja ili zbrinjavanja vlastite obitelji. Partner će biti sklon istraživanju vaše prošlosti, a njegova nepovjerljivost i ljubomora nisu ništa drugo doli strah da ne ostane bez vas.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

U središtu pozornosti bit će pohađanje tečajeva, putem kojih ćete usvajati nova znanja i nadopunjavati postojeća. Bit ćete smireni i koncentrirani, no vozači ovog znaka bit će nesmotreni te skloni nezgodama. Neočekivano poznanstvo probudit će nade slobodnih, a one u vezi partner će iznenaditi razmišljanjima o zajedničkome životu.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Iako vam zbog prezaposlenosti neće biti lako, nemojte se štedjeti. Najbolje prilike idu vama ususret, zato upregnite svu energiju i pokažite što znate i možete. Odnos s partnerom će ojačati. Druga bi strana mogla započeti razgovor o potomstvu ili ozakonjenju vaše zajednice. Moguć je veći novčani iznos na vašem računu.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iznenadit će vas pozitivan rasplet nekih zamršenih situacija, no za to ćete biti i sami zaslužni svojom snalažljivošću. Intuitivno ćete znati što treba učiniti u nekoj situaciji. U ljubavi preuzmite inicijativu. Pokušajte izazvati iskricu uzbuđenja i strasti. Ne očekujete da partner zna što vama treba – morate mu to reći.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Morat ćete se pouzdati u vlastite snage i ono što sami posjedujete, a dogovore i obećanja drugih ostaviti za neko buduće vrijeme. Na ljubavnom ste planu nezadovoljni i nemotivirani - više vam odgovaraju maštanja i sanjarenja nego konkretno djelovanje. Povećana je mogućnost da flertom ugrozite ozbiljnu i stabilnu vezu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Ovo je vaše vrijeme kada je zapreka manje, a prilika za probitak sve više. S lakoćom ćete druge uvjeravati u ispravnost svojih odluka, a vaše vještine naići će na plodno tlo. I na novčanom planu mogli bi vas snaći sretni trenuci. Vratit ćete dugovanja, dobiti zakašnjelu plaću ili honorare koji kasne.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Moguće su svađe i rasprave u kojima ćete dokazivati svoja prava. Bit ćete meta kritika i nepravdi, osobito ako ste rođeni u listopadu. No malo tko će se moći suprotstaviti vašoj argumentiranoj procjeni situacije. Ljubav neće biti lišena strasti – znat ćete održati živost u odnosu, zahvaljujući tome što dobro poznajete svog partnera.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u intelektualnim raspravama sa zanimljivim ljudima. Nekima će pozornost privući osoba suprotna spola puna samopouzdanja. Dan je odličan za sve koji putuju – bez prometnih teškoća stići ćete do odredišta. Ako ljetujete, odgovarat će vam manje frekventna mjesta – željet ćete više svoga mira i tišine.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Poslove ćete dovršavati užurbano, s priličnom nervozom i u stresnim radnim uvjetima. Bit ćete u sjeni onih koji su možda manje sposobni od vas, ali takve će se uloge uskoro promijeniti u vašu korist. Financijska stabilnost bit će u uskoj vezi s vašim unutarnjim mirom. Ne podižite zajmove čije ćete rate poslije teško otplaćivati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Sputavaju vas pritisci u radnome okruženju. Na vidjelo izlaze neskladni međuljudski odnosi pa će vas nečiji postupci jako razočarati. Izbjegavajte rasprave. Iako vam razvoj ljubavnih zbivanja ide u korist, manji problemi ipak su mogući. Imat ćete osjećaj da su vaši životni stavovi napredniji i fleksibilniji od partnerovih.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Iako ste u dobrom astrološkom razdoblju, neke manje neugodnosti nisu isključene. Stvari poput zametnutog dokumenta ili nečijeg neumjesnog komentara, bit će gotovo neizbježni u vašem poslovanju. Neki će se morati pozabaviti zadacima koji su manje zanimljivi, ali neodgodivi. Pojava glavobolje bit će vezana uz stres ili vrućine.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vješto ćete procjenjivati ljudske karaktere, što će vas zaštiti od pogrešnih odluka. Sigurnost kojom ćete zračiti, bit će zaslužna za pokretanje željenih zbivanja. Osjetit ćete da ostvarujete ciljeve lakše nego prije. Ako ste dugo željeli nekome otkriti svoje simpatije ili mu predložiti susret, ništa vas u tome ne bi smjelo spriječiti.