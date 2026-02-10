Dnevni horoskop za utorak 10. veljače: Lavu prijeti svađa s obitelji, Djevica je popularna

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Sumnjat ćete u iskrenost partnerovih osjećaja. Kontrolirajte ljubomoru i ne opterećujte ga nepotrebnim pitanjima. Nemojte provjeravati njegovih kretanja. Uspješno ćete izići nakraj s financijskim dvojbama i podmiriti neke dugove. Mogli biste dobiti novac koji dugo iščekujete i na koji ste već prestali računati.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Mnogi će se znatiželjno raspitivati o vama pa ćete teško bilo što skriti. Zaštite svoju intimu od javnosti, znatiželjnih ljudi i tračeva. Partner će se žaliti da ga zanemarujete, no vama će dosaditi da ga stalno uvjeravate u suprotno. Poslovni kontakti zahtijevat će dosta takta i diplomacije, no mogli biste baš u tome zakazati.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjetit ćete potrebu da na dnevni red stavite neriješena pitanja u ljubavnom odnosu. Svako razrješavanje nejasnih situacija je dobrodošlo, no nemojte pretjerati s nametanjem svojih stavova. Moguć je prekovremeni rad ili ćete preuzeti dodatne obaveze s ciljem povećanja prihoda. Pripazite na zdravlje, iscrpljeni ste!

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Lako se uživljavate u tuđe probleme pa rado pomažete drugima. Nekome ćete biti nezamjenjivi i neprocjenjivi. Dobro raspoloženi privest ćete poslove kraju. Uželjet ćete se promjena i dinamičnog života. Obratite pozornost na simpatičnu osobu koju već dulje vrijeme susrećete. Hrabro je pozovite na kavu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zadovoljstvo ćete pronalaziti u radu i druženju. Komunikacija s ukućanima sve je napetija - imate li uvjete za samostalan život, razmotrite i tu mogućnost. Pojavit će se teškoće u komunikaciji sa suradnicima, no kako će biti prolaznog karaktera, ne biste se trebali previše živcirati. Krećete li na put, provjerite ispravnost automobila!

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Optimizam će biti vaš adut u svemu čega se primite, pa ćete i mrske obveze obavljati s lakoćom. Često će vam zvoniti mobitel, a javljat će vam se prijatelji željni druženja s vama. Uživat ćete u brzini i žudjeti za promjenama, no još ćete se neko vrijeme morati suzdržati. Istaknuta je vaša svestranost, ali i neodlučnost.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Neće vam nedostajati ideja, ali morat ćete povesti računa o svojim granicama i mogućnostima. Na ljubavnom planu budite oprezniji, jer bi vam flert izvan stalne veze mogao priuštiti glavobolje. Slobodno vrijeme nastojat ćete iskoristiti za kupnju, a plaćate li karticom, lako biste mogli pretjerati i otići u minus.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ako vam je ljubavna veza na skliskom terenu, učvrstite je strastvenim poljupcima i pojačanom brigom za partnera. Oni u braku oživjet će lijepa sjećanja iz prošlosti i otkrivati čari obiteljskog života. Prionite na dovršavanje započetih poslova, jer su pred vama novi projekti koji će pridonijeti učvršćivanju poslovnog statusa.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Osjetite li potrebu za bijegom od stvarnosti, pokušajte pronaći neki sadržaj koji će vas opustiti i odmaknuti od svakodnevice. Provodit ćete malo vremena s partnerom. Zaostale obaveze i kućni poslovi prisilit će vas da veći dio dana provedete radno, bez priželjkivanog odmora ili uživanja u hobijima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Entuzijazma i upornosti vam neće nedostajati, pa ćete se uvjeriti da ste u stanju i neželjene okolnosti okrenuti u svoju korist. Nastavite putem kojim ste krenuli, što god to bilo. Ne odbijajte poziv na prijateljsko druženje ili ljubavni sastanak izgovarajući se obavezama - oni koji vas vole trebaju vašu pažnju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Realno sagledate svoj ljubavni problem. Nećete birati riječi u svojoj ljutnji, ali barem će se izgovoriti sve ono što je bilo prešućivano. Popodnevni mir narušavat će buka u susjedstvu, zvono na vratima i nenajavljeni gosti. Bit ćete željni odmora, no ni ukućani vas neće puštati na miru – stalno će vas nečim gnjaviti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete pustolovna duha i težiti novim iskustvima. Nećete pogriješiti odlučite li se za putovanje, učenje stranog jezika ili bavljenje novim hobijem. Nova poznanstva, dogovori za izlaske i trenuci provedeni u živim razgovorima, postat će vam bitniji od svih drugih zbivanja. No nastojte u svemu imati zdravu mjeru.