Dnevni horoskop za utorak 23. lipnja: Ovan je nestrpljiv, a Vodenjak briljira u pregovorima

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte se opteretiti s previše poslova jer ćete se prebrzo iscrpiti. Bit ćete izloženi nerazumijevanju kolega i stranki, a i sami ćete iskazivati brzopletost i nestrpljivost u ključnim trenucima. Ako ste nezadovoljni svojim izgledom, napravit ćete odlučne korake i nešto promijeniti. Nova boja kose ili novi odjevni stil istaknut će vašu zavodljivost.

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Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Tijek i razvoj ljubavnih zbivanja neće ovisiti samo o vama. Bit ćete pokretač promjena, ali će posljednja riječ nerijetko ovisiti o drugoj strani. Ako ste nezadovoljni ljubavnim odnosom, razmislite dobro što vam je činiti. Poslovna zbivanja zahtijevat će potpunu koncentraciju. Morat ćete donijeti važne odluke koje se tiču više ljudi.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Spremni ste prihvatiti bračne odgovornosti koje su vam još donedavno teško padale. Kovat ćete planove s partnerom, a oni koji su u vezi mogli bi ozbiljno razmatrati mogućnost zajedničkog života. Osjećate li umor ili zasićenje poslom, pronađite svoju oazu mira baveći se hobijem. Koristilo bi vam plivanje u moru ili na bazenu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pazite kome što govorite – bit ćete na meti kritika i lako se naći u raspravi s nekime. Mogli biste se zamjeriti šefu ili se posvađati s ljubavnim partnerom. Ni nakon posla nećete imati mira. Poželite li se odmoriti, ometat će vas buka iz susjedstva. Uznemirit će vas riječi koje će vam partner izreći u trenutku ljutnje. Uzvratit ćete istom mjerom.

Foto: PROFIMEDIA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Povoljni planetarni utjecaji pomažu vam riješiti ljubavnu zbrku. Ako je uzrok treća osoba i ljubomora s vaše strane, partner će vas razuvjeriti i dokazati svoju ljubav. Imate li obaveza koje su vam mrske, obavite ih danas. Osim što će vam sve polaziti za rukom, osobe s kojima ćete dolaziti u kontakt maksimalno će vam izići ususret.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Bez većih teškoća obavljat ćete svakodnevne i kućne poslove. No veću pozornost skreće Mjesečev utjecaj u polju zarade, pa će vam netko vratiti pozajmljen novac. Svjetla točka dana bit će i ljubavni odnos koji se tek počeo razvijati, a kojeg odlikuje mnogo strasti i tjelesne privlačnosti. Bit će to netko baš po vašoj mjeri.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ne odgađajte ono što možete odmah obaviti, jer je šteta ne djelovati u danu u kojem imate veliku planetarnu potporu. Želite li koga uvjeriti u nešto, sve će se odvijati bez teškoća. Imat ćete odličnu koncentraciju i biti verbalno spretni. Spremate li se na put, ne činite to u posljednji trenutak jer ćete se pakirati navrat – nanos.

Foto: Canva

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Koliko god se trudili ugoditi partneru, imat ćete dojam da vam ne uzvraća jednako. Možda druga strana toga nije ni svjesna pa je dobro da to otvoreno kažete. Razmišljate li o upuštanju u privatni posao, nemojte žuriti s odlukama. Ostavite si dovoljno vremena da proanalizirate koliko vam se isplati novčano ulaganje.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Od vas će se očekivati da naučite nešto novo, usvojite nove vještine ili ostanete na radnom mjestu dulje nego obično. Dobri kontakti s kolegama i ugodno ozračje pomoći će u tome. Unatoč intenzivnom radnom i životnom tempu, raspolagat ćete odličnom tjelesnom formom i privlačnim izgledom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Suzdržite se od burnih reakcija, ma koliko vam neke situacije išle na živce. Pokažete li više razumijevanja za ukućane, izbjeći ćete potencijalne svađe. Na poslu ste vrijedni i radišni, ali si postavljate previsoke kriterije. Stanite malo i odmorite jer radeći pod stresom nećete biti previše učinkoviti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete odličnu koncentraciju i pamćenje. Briljirat ćete u pregovorima ili na razgovoru za posao. Svojim razmišljanjima i idejama odskakat ćete od ostalih, što će kod nekih potaknuti zavist. Mogli biste dobiti zanimljivu poruku od osobe koja vas potajno simpatizira, ali koja nema hrabrosti za nešto konkretnije.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zaboravni ste i dekoncentrirani, pa biste neke stvari mogli zametnuti i dugo ih tražiti. Izbjegavajte rizične financijske akcije jer vam se neće isplatiti. Upletanje rodbine u vaš život bit će posebno iritantno, pa vam ne preostaje drugo nego im objasniti da se ne miješaju. Imate li nesanicu, pomoći će šalica biljnog čaja.