Dnevni horoskop za utorak 23. srpnja: Vodenjak će primiti kritike, a Lav treba više uživati

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odgovarat će vam da danas niša ne radite, odnosno izležavanje i dremuckanje. Partnerovi zahtjevi te djece ili roditelja neće vam ostaviti mnogo vremena za sebe, no brzo ćete prihvatiti takvo stanje stvari. Domaćice će ovaj dan iskoristiti za generalno čišćenje svoga doma pa će navečer biti umorne, ali i zadovoljne.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Osjećat ćete se ugodno uz partnera. Međusobno će razumijevanje porasti pa ni razgovor o osjetljivim temama neće biti nikakav problem. Odlično će vas služiti koncentracija, a lukavošću i dovitljivošću izbjeći ćete nečije pokušaje da vas naljuti. Komunicirate li putem interneta, mogli biste upoznati nekog vrlo zanimljivog.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Posvetite koji trenutak sebi i razmislite što doista želite. Ne trudite se pod svaku cijenu zadovoljiti tuđa očekivanja. Napetost u ljubavnoj vezi dosegnut će vrhunac. Nećete priznavati polovična rješenja pa će vašim postupcima dominirati ljutnja i brzopletost. Partner će vam prigovoriti da vidite samo njegove pogreške, a svoje ne.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete sigurni u sebe i vješto koristiti svoj šarm. Poći će vam za rukom izbaciti iz misli sjećanja na neke neugodne osobe ili situacije. U tome će vam od najveće pomoći biti prijatelji i njihovi savjeti. Član partnerove rodbine iznenadit će vas lijepom gestom ili vas pozvati na ručak. Stavite do znanja da cijenite uloženi napor.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Ukućani će biti nezadovoljni zbog financijskih problema, ali zahvaljujući vašim prijedlozima mogli biste im pomoći da smanje troškove. Unatoč osjećaju neuspjeha i sumnjama koje vas muče, ljubavna veza kreće u željenom smjeru. Opustite se i potrudite se više uživati, želite li zadržati pored sebe osobu o kojoj je riječ.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Da biste se osjećali smireno, pobrinite se da vas barem danas nitko ne ometa. Ne dopustite da vas drugi zapitkuju i zaviruju u vaš privatni život. Raspoloženje će vam biti nestalno. Izbjegavajte večernja okupljanja, a osobito izlaske na bučna mjesta. Putujete li na more, birajte odredišta sa što manje gužve.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Prionut ćete na rješavanje odnosa i situacija koje ste izbjegavali. S ukućanima biste mogli razgovarati o podjeli imovine ili o skorašnjim akcijama vezanima uz renoviranje stana. Kretanje i tjelesna aktivnost bit će više nego preporučljivi. Čak i ako vremenske prilike ne budu bile idealne, šetnja će vam itekako goditi.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogo će vam značiti spoznaja da vas bližnji cijene i da su spremni na odricanja kako bi vam pomogli. Izlasci donose zanimljive susrete. Iskoristite nalet samopouzdanja i pristupite osobi koja vam se sviđa. Razgovor s njom otkrit će vam da je vaš tip pa ćete spontano pronalaziti teme za razgovor.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neriješeni ljubavni problemi potaknut će vas da ozbiljnije razmislite o posljedicama svojih odluka. Svjesni ste da ste u nečemu brzopleto reagirali i sada biste rado ispravili pogrešku. Radi li se o partneru, odnosno o prekidu veze, učinite sve da vratite izgubljeno povjerenje. Obratite pozornost na prehranu i više se krećite.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Nepogrešivo ćete znati što reći i kako se postaviti u nekoj situaciji. Zračit ćete smirenošću pa će se ljudi intuitivno zadržavati u vašoj blizini. Večernji izlazak ili zabava proteći će u ugodnom ozračju. Upoznat ćete osobu koja će vam postati prijatelj, ali nije isključeno da poslije buknu i iskre strasti.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Bliska osoba neće štedjeti na kritikama upućenima vama, no to će vam pomoći da dođete do dubljih spoznaja o sebi i svome životu. Shvatit ćete što morate učiniti, želite li ostvariti cilj poslovne ili ljubavne prirode. Dan posvetite sebi, a ne možete li drukčije, odvojite nekoliko sati koji će biti samo vaši.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Duhovitim opaskama nasmijavat ćete druge i činiti da se bolje osjećaju. S vama nikom neće biti dosadno, stoga ne čudi što ćete biti pozivani u društva. Netko u koga ste zaljubljeni slab je na vaš šarm, ali se ne usudi napraviti prvi korak u vašem smjeru. Ohrabrite ga ili sami napravite prvi korak ka zbližavanju.