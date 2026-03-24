Dnevni horoskop za utorak 24. ožujka: Bik dolazi do novih spoznaja, Riba je mrzovoljna...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Uživat ćete u svakodnevnoj komunikaciji, a obavezama ćete pristupati sa zaraznim entuzijazmom. Usmjerit ćete energiju na stjecanje novih znanja, a možda planirate kraće putovanje u inozemstvo. Ljubavni život sve je stabilniji. Za to će najviše biti zaslužan partner i njegov trud koji ulaže u vaš odnos.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Doći ćete do novih spoznaja i naučiti mnogo o sebi i drugima. Nepogrešivo ćete osjećati ljude, njihove probleme i motive i pristupati im na najbolji način. Bit ćete uporni, usmjereni na uspjeh i odlučni u namjeri da ostvarite zacrtano. Vodite računa o tome da vas drugi ne dožive pomalo nametljivima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Intenzivan i zanimljiv društveni život te brojni prijatelji pobrinut će se da vam ne nedostaje uzbuđenja. Prisjetit će vas se osobe koje ste izgubili iz vida, pa bi vas mogao iznenaditi nečiji telefonski poziv. Ne dopustite da vas u braku vodi naglost i strast jer ćete ih teško kontrolirati. Budite nježniji i otvoreniji za romantiku.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Bit ćete raspoloženi za ljubav pa se nećete odricati izlazaka i novih poznanstava, osobito ako ste slobodni. Do osobe koju doista želite doći ćete samo uz mnogo napora. Nečega ćete se morati odreći ili se više žrtvovati kako biste dobili odgovarajuću povratnu informaciju. U poslu ćete se isticati brzinom i kreativnim rješenjima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Drugi će vas cijeniti, nuditi svoju pomoć ili vam uzvratiti davne usluge. Prilike leže nadohvat ruke, a na vama je da ih prepoznate i iskoristite najbolje što možete. Bit ćete iznimno popularni među kolegama, no zbog njihovih čestih upita mogao nedostajati prostor za rad u miru. Ako vas nešto smeta, jasno to stavite do znanja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nepovoljan Mjesečev utjecaj loše će se odraziti na komunikaciju, brzinu poslovanja i novčana ulaganja. Potrošit ćete mnogo vremena za pronalazak nekih stvari, dokumenta ili osoba. Nećete dobro funkcionirati ako je vaš rad praćen budnim okom javnosti. Ni timski rad vam neće odgovarati pa ćete se ograditi od kolega.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odgovorno ćete izvršavati obiteljske obaveze. Disciplinirano ćete pristupiti odgoju djece, a ono što ukućanima obećate, izvršit ćete bez obzira na težinu odricanja. Poslovni planovi polučit će uspjeh. Netko će vam dati zeleno svjetlo za vaše aktivnosti ili ćete ostvariti željeni cilj u kontaktima s inozemstvom.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Radi obima posla nećete se moći dovoljno opustiti. Stalna potisnuta napetost imat će utjecaja i na ostala životna područja. Smireno razmislite gdje ste i kamo želite ići. Nemojte dopustiti da vas itko na nešto prisiljava. Razmišljat ćete o suživotu s partnerom, pa ćete razgovarati o mogućnosti da podignete kakav stambeni zajam.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Zaostajat ćete u preciznosti i odgovornosti, ali će vam intuicija i šarm pomagati da druge uvjerite u što god budete htjeli. Imajte više sluha za partnerove probleme jer će to ojačati međusobno povjerenje. Pojedinci bi se mogli odlučiti za brak, unatoč tome što nećete imati roditeljsku potporu. No vas za to i neće biti previše briga.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Polazit će vam za rukom gotovo sve čega se prihvatite, a osobito će vas veseliti najava novih poslova i financijska poboljšanja. Bit ćete puni planova, samopouzdanja i veselih misli. Mnogi će donijeti odluku o prestanku s nekim porocima, ustrajno započeti s dijetom mršavljenja ili se intenzivno baviti tjelovježbom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete uspjeha u poslovnim pregovorima, na razgovoru za posao, pri polaganju ispita i u situacijama koje iziskuju komunikaciju. Isposlovat ćete papire potrebne za kredit ili dokumentaciju vezanu uz sud. Iako su ljubavni odnosi na skliskom terenu, svojim ćete ustrajanjem na razgovoru raščistiti mnogo nejasnoće.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nađete li se rastrzani između poslova i očekivanja ukućana, pomaknite neke dogovore pa ćete sve stići obaviti. Nećete biti zadovoljni razvojem ljubavne situacije, no to je samo privremeno. Napeti obiteljski odnosi pridonijet će stresu. Neslaganje s ukućanima učinit će da se cijeli dan osjećate mrzovoljno.