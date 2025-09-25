Ništa ljubav, samo karijera: Ovo su znakovi Zodijaka kojima je posao na prvom mjestu

3. OVAN - Vatreni i energični Ovan živi za natjecanje. Biti prvi i najbolji njihov je glavni pokretač, a poslovno okruženje idealan je poligon za dokazivanje. Njihova ambicija je neumoljiva i neće se zaustaviti dok ne dođu do vrha, čak i ako to znači ostaviti voljenu osobu iza sebe. Uspjeh im znači sve, a njihova strastvena i ponekad agresivna priroda usmjerena je na postizanje ciljeva. Brak i obitelj mogu doživljavati kao prepreku na putu do pobjede. | Foto: Fotolia