KOJI STE VI TIP?
Ništa ljubav, samo karijera: Ovo su znakovi Zodijaka kojima je posao na prvom mjestu
Mnogi teže 'imati sve' - uspješan posao, ispunjen obiteljski život i dovoljno vremena za sebe. No, dok neki bez razmišljanja biraju ljubav i obiteljsku sreću, drugi su rođeni s ambicijom koja ih tjera prema vrhu poslovnog svijeta
Donosimo vam rang listu svih 12 horoskopskih znakova, poredanih od onih koji obitelj stavljaju na prvo mjesto do onih kojima je karijera apsolutni prioritet.
| Foto: Fotolia
12. RAK - Rak je najobiteljskiji znak Zodijaka. Brižni, emotivni i zaštitnički nastrojeni, dom i obitelj stavljaju iznad svega. Karijera im je važna, ali samo ako im omogućuje da se brinu o drugima i osiguraju stabilnost za svoje gnijezdo. Njihova najveća sreća leži u harmoničnim obiteljskim odnosima, a strah od raspada obitelji jači je od bilo koje profesionalne ambicije.
| Foto: Fotolia
11. RIBE - Kreativne, intuitivne i empatične Ribe vode se srcem, a ne novcem. Preferiraju poslove koji im omogućuju da izraze svoju kreativnost ili pomažu drugima. Emocionalne veze i ljubav za njih su važnije od bilo kakvog materijalnog bogatstva, a obitelj će gotovo uvijek staviti na prvo mjesto.
| Foto: Fotolia
10. VAGA - Vage teže harmoniji i ravnoteži u svim aspektima života. Kao prirodni diplomati, ističu se u karijerama koje zahtijevaju suradnju i osjećaj za pravdu. Iako mogu biti vrlo uspješne, nikada neće dopustiti da posao naruši sklad u njihovim osobnim odnosima, koji su im od presudne važnosti.
| Foto: Fotolia
9. BLIZANCI - Komunikativni i društveni Blizanci uspješni su u dinamičnim poslovima koji uključuju umrežavanje. Iako su ambiciozni, poznati su po svojoj težnji ka zdravoj ravnoteži između posla i privatnog života. Vole izazove, ali im je jednako važno imati vremena za prijatelje, partnera i zabavu.
| Foto: Fotolia
8. BIK - Bikovi su poznati po svojoj snažnoj radnoj etici, ali i ljubavi prema stabilnosti, udobnosti i luksuzu. Predani su poslu kako bi osigurali materijalnu sigurnost za sebe i svoje voljene. Iako su iznimno posvećeni karijeri, obitelj im je također visoko na listi prioriteta. Uspjeh im je važan, ali ga vide kao sredstvo za stvaranje ugodnog i sigurnog obiteljskog života.
| Foto: Fotolia
7. VODENJAK - Vodenjaci su vizionari, inovatori i veliki mislioci. Njihova strast leži u rješavanju svjetskih problema, humanitarnom radu ili intelektualnim izazovima. Posao im nije samo izvor prihoda, već misija. Zbog posvećenosti višim ciljevima i projektima koji mijenjaju svijet, obiteljske obveze mogu im se činiti kao smetnja. Iako cijene duboke veze, njihova neovisnost i fokus na vlastitu viziju često stavljaju karijeru u prvi plan.
| Foto: Fotolia
6. STRIJELAC - Strijelci su pustolovi vođeni željom za slobodom, novim iskustvima i izazovima. Karijera im je često sredstvo za financiranje njihovih putovanja i istraživanja svijeta. Visoko su orijentirani na ciljeve i ne vole osjećaj sputanosti, koji ponekad može proizaći iz ozbiljne veze ili obiteljskih obveza. Iako će pokušati imati sve, u konačnici će njihova potreba za neovisnošću i profesionalnim uspjehom gotovo uvijek pobijediti.
| Foto: Fotolia
5. LAV - Lavovi su rođeni vođe koji žude za pažnjom i priznanjem. Vole biti u centru pozornosti, a karijera im pruža savršenu pozornicu za sjaj. Njihova kreativnost, samopouzdanje i karizma pomažu im da se lako penju po korporativnoj ljestvici. Iako su strastveni ljubavnici i uspješni u vezama, žudnja za uspjehom i ostavljanjem nasljeđa često prevagne, stavljajući partnerski odnos na drugo mjesto.
| Foto: Fotolia
4. ŠKORPION - Škorpioni su poznati po svojoj intenzivnoj strasti i odlučnosti. Kada nešto zacrtaju, spremni su učiniti sve da to i ostvare, a to se posebno odnosi na karijeru. Iznimno su ambiciozni i kompetitivni, a njihova želja za moći i uspjehom može ih u potpunosti obuzeti. Toliko se mogu posvetiti poslu da često zanemaruju odnose s obitelji, boreći se s pronalaženjem ravnoteže između privatnog i profesionalnog života.
| Foto: Fotolia
3. OVAN - Vatreni i energični Ovan živi za natjecanje. Biti prvi i najbolji njihov je glavni pokretač, a poslovno okruženje idealan je poligon za dokazivanje. Njihova ambicija je neumoljiva i neće se zaustaviti dok ne dođu do vrha, čak i ako to znači ostaviti voljenu osobu iza sebe. Uspjeh im znači sve, a njihova strastvena i ponekad agresivna priroda usmjerena je na postizanje ciljeva. Brak i obitelj mogu doživljavati kao prepreku na putu do pobjede.
| Foto: Fotolia
2. DJEVICA - Djevice su perfekcionisti zodijaka. Njihov analitički um i nevjerojatna pažnja posvećena detaljima čine ih iznimno uspješnima u svemu čega se prihvate. Posao im pruža osjećaj svrhe i korisnosti, a mogu se toliko udubiti u zadatke da potpuno zanemare svijet oko sebe, uključujući i emocionalne potrebe partnera i obitelji. Njihova potreba za savršenstvom i organizacijom tjera ih da karijeru stave na vrh liste prioriteta, jer u njoj vide priliku da ostvare red i kontrolu.
| Foto: Fotolia
1. JARAC - Ako postoji jedan znak koji je sinonim za radoholičara, to je Jarac. Pod vladavinom Saturna, planeta discipline i odgovornosti, Jarčevi su prirodni lideri s nevjerojatnom ambicijom. Za njih je uspjeh dugoročni projekt, a karijera sredstvo za postizanje financijske stabilnosti i statusa. Vjeruju da je osiguravanje materijalne sigurnosti najbolji način da pokažu ljubav, zbog čega su spremni raditi prekovremeno i žrtvovati osobno vrijeme. Njihova posvećenost poslu često ne ostavlja prostora za spontanost koju zahtijevaju obiteljski odnosi.
| Foto: Fotolia