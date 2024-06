Dnevni horoskop za utorak 25. lipnja: Vagama će krenuti i na ljubavnom i poslovnom planu

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Bit ćete jaki na riječima, djelovat ćete ozbiljno, a osoba do čijeg mišljenja držite pružit će vam osobito povjerenje. Ako ste mlađi, predstoji vam susret sa simpatijom koji neće proći bez obostranih osjećajnih izljeva. Na radnom mjestu izbjeći ćete komplikacije budete li spremni na suradnju i lagano odstupili od svojih stavova.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nije isključeno da budete nepravedno optuženi i kritizirani. Iskoristite iz trenutačnih situacija najviše što možete – ono što je sada loše u budućnosti će se pokazati dobrim. Ne zamjerajte se ljudima nego se naoružajte strpljivošću. Večernji sati donose opuštene trenutke, osobito ako ćete ih provesti s nekime tko vam je jako drag.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nesporazume s partnerom okretat ćete na humor. No i sami znate da takvim ponašanjem iritirate drugu stranu, pa ipak budite malo ozbiljniji. Bit ćete okrenuti prema javnom životu. Čak i ako ste samozatajni i obuzeti tremom, ostavit ćete dobar dojam na javnom nastupu i izlaganju pred većom skupinom ljudi.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Uzet ćete stvari u svoje ruke i odrješito stati na kraj onima koji vas iskorištavaju. Iako će vas to stajati živaca, bit ćete ponosni na sebe. Moguć je razgovor s partnerom oko selidbe, kupoprodaje stana ili rješavanje situacija s nasljedstvom. Možda ćete morati kontaktirati advokata ili javnog bilježnika.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete nestrpljivi u ophođenju s ljudima koji od vas drukčije razmišljaju. Netko će vam dosađivati svojim pozivima i SMS-ovima i neće vam trebati puno pa da drugoj strani svašta izgovorite. Bit će vam potreban večernji izlazak, razgovori s prijateljima i više životne slobode, kako biste lakše podnijeli stres.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Sve više se sviđate nekom s kime imate poslovne kontakte. Ni vi nećete ostati nezainteresirani, pa je pravo vrijeme da nešto poduzmete i približite se jedno drugom. Vodite računa o zdravlju jer se prilično iscrpljujete. Imunitet će vam oslabiti pa usporite dnevni i poslovni ritam. Bilo bi najbolje da ste sad negdje na moru.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Krasit će vas ljubaznost i uslužnost pa ćete biti omiljeni u svojoj okolini. Ugodni susreti i kontakti uljepšat će vam dan. Iza naizgled običnih situacija krit će se nove prilike pa će jednima dobro krenuti na poslovnom, a drugima na ljubavnom planu. Uvjerit ćete se da su vam ostvarenja nadohvat ruke i da je dovoljno samo malo truda.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog problematičnih obiteljskih događaja mogli biste se osjećati bezvoljnima. Sve što će vas obvezivati i sputavati predstavljat će vam velik teret. Uplitanje roditelja ili člana rodbine moglo bi vam pokvariti odnos s ljubavnim partnerom. Morate nadvladati vlastitu nesigurnost i pokazati im da imate svoje mišljenje i svoj stav.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Slobodno vrijeme provedite u veselom društvu, koje će vam pomoći da zaboravite na probleme. Odnosi s rodbinom potaknut će vas da promijenite način razmišljanja i neke planove. Mogli biste se udružiti i zajedničkim snagama nešto ostvariti. Moguća je povoljna prilika za kupnju namještaja ili bijele tehnike.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Polako ali sigurno koračate stazama uspjeha. Bit ćete otvoreni za timski rad, spremni kolege iznenaditi svojom unutarnjom snagom i upornošću. Oko vas, ali i u vama samima događaju se velike promjene. Sve vam je jasnije i stavovi su vam mekši, što pozitivno djeluje na međuljudske, ali i ljubavne odnose.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Posjećujete li kreativne radionice, sportske dvorane ili tečajeve, na takvim biste mjestima mogli upoznati zanimljive ljude, pa i potencijalnu simpatiju. Na radnom mjestu nametnut ćete se verbalnim sposobnostima i promišljenim izjavama. Poremećeni odnosi s kolegama vraćaju se u normalu.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nemojte se pretrpati obavezama jer nećete imati dovoljno energije za njihovo obavljanje. Dan je bolji za planiranja nego za akciju. Prisiljavat ćete partnera da se izjasni o nekim svojim starim grijehovima – vrijeme je da mu pokušate oprostiti. Zadržite se na temama koje su vezane uz vašu zajedničku budućnost.