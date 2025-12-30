Dnevni horoskop za utorak 30. prosinca: Djevice se zabavljaju, Strijelac se povezuje s obitelji

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Pripremite se na manje teškoće u komunikaciji s bližnjima i kolegama. Nećete se sporazumjeti, pa će doći do pogrešnih preklapanja dogovora i sastanaka. Ne svađajte se s ljudima koji vam ionako ništa ne znače. Budite razumni kod trošenja. Potrudite se prilikom kupnje darova – ne mora biti skupo, ali zato može biti maštovito.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S Mjesecom u vašem znaku nećete moći ni pomisliti o trenucima samoće. Bit ćete omiljeni te pozivani u društvo pa će mnogima dan ostati u lijepome sjećanju. Bračni parovi mogli bi se prepirati i svađati oko sitnica, ali sve će završiti s osmjesima na licu. Idete li negdje na doček, već sad pripremite odjeću koju ćete nositi.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete osjetljivi prema tuđim problemima. Rado ćete slušati ispovijedi prijatelja i usmjeravati ih savjetima. Imat ćete problema s ranim jutarnjim buđenjem. Odgovaralo bi vam dulje ostati u krevetu, no obaveze su prevelike da si dopustite takav komfor. Ako ste roditelj, imajte više strpljenja za hirove svoje djece.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mnogo ljudi, informacija i zbivanja ulazit će i izlaziti iz vašeg života. Događaji će vas zateći nespremnima, pa vam organizacija i planiranje neće biti od velike pomoći. Imat ćete pune ruke posla baveći se novogodišnjim pripremama i nabavkama. Obilasci trgovina u potrazi za darovima, bit će vam osobito zadovoljstvo.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne dopustite ukućanima da vas izbace iz takta. Bilo da je riječ o dječjim prohtjevima ili kućnim poslovima, dajte sebi oduška i usporite ritam. Ništa se neće dogoditi odustanete li od nečega. Raznovrsni pozivi na zabavu i druženja natjerat će vas da se uredite i iziđete, čak ako ste zbog iscrpljenosti čvrsto odlučili ostati doma.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ulazite u dan u kojem neće nedostajati smijeha i zabave. Broj znanaca i prijatelja laskat će vašoj taštini. Uživat ćete u poslovnim uspjesima i popularnosti. Veselit će vas novogodišnji planovi, okupljanje u veselom društvu ili neočekivana čestitka. Posao za koji ste mislili da je manje zahtjevan trajat će dulje od predviđenog.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Na poslu ćete se zadržati dulje nego inače. Dio dana mogli biste provesti u kafiću s prijateljima ili na kakvom poslovnom dogovoru. Bavite li se poslom koji vam omogućava veći stupanj samostalnosti ili ste privatni poduzetnik, očekuju vas dobri rezultati. Imat ćete pune ruke posla, ali i dovoljno motiviranosti da sve uspješno obavite.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovni pregovori poprimit će konačno obličje, ali još nije trenutak za opuštanje. Moguća su iznenađenja i neočekivani obrati u posljednjem trenutku. Oduprite se naletima potrošačke groznice i povoljnih ponuda po trgovinama. Nakupovat ćete svega, a kad ih kod kuće raspakirate, shvatit ćete da ste pretjerali.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dublje povezivanje s obitelji napunit će vas novom snagom. U ljubavi budite na oprezu jer je vaš odnos došao do osjetljive točke kada nema uzmaka. Vezu može spasiti samo međusobna tolerancija. Bitno je da pronađete pravo društvo za novogodišnje slavlje. Svako polovično rješenje u vama će probuditi nemir i nervozu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iako ćete imati novčanih preokupacija, dogodit će vam se mnoge stvari koje će vam uljepšati život. Zabavljat će vas novogodišnja groznica, iako nećete previše sudjelovati u općem uzbuđenju. Romantika i strast potaknut će vas na hrabrije korake. Mogli biste s partnerom otputovati van granica domovine u planinarski dom.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjećat ćete se iscrpljeno pa nećete biti raspoloženi za velike gužve. No u ljubavi stvari dolaze na svoje – zbližit će vas putovanje s partnerom. Sredite dokumentaciju i privedite kraju ovogodišnje narudžbe i zadatke. Slobodno vrijeme isplanirajte za najmilije i nemojte dopustiti da vam ga pokvare nametljivci.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Predstoji vam dinamičan dan ispunjen malim, ugodnim razgovorima. Poslovne zabave i čašćenja činit će vam zadovoljstvo, a neki od vas će sklapati nove poslove. Oni koji večeras idu na zabavu ili nečiji rođendan, mogli bi sresti osobu koja će im privući pozornost. S dotičnom osobom upoznat će vas prijatelji.