Do 2030. bit će 53 milijarde tona plastike u vodama Zemlje

Trenutno su istraživači procijenili da između 24 i 34 milijarde tona plastičnog otpada svake godine uđe u svjetske plovne putove. Čak i ako vlade ispune globalne obaveze, količina plastike bit će ogromna

<p>Istraživanje objavljeno u časopisu Science pokazalo je da je čovječanstvo na putu toga da 53 milijarde tona plastike pluta svjetskim plovnim putevima, čak i ako se poduzmu ozbiljne mjere za smanjenje plastičnog otpada koji se trenutno proizvodi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tihana živi život bez plastike</p><p>- Ako se rast i proizvodnja plastike ne zaustave, bitna je temeljna transformacija ekonomije plastike koja se temelji na recikliranju, gdje se proizvodi od plastike koji se istroše vrednuju umjesto da postanu otpad - izjavila je docentica Sveučilišta u Torontu i koautorica studije<strong> Chelsea Rochman</strong>.</p><p>- Čak i ako vlade širom svijeta ispune svoje ambiciozne globalne obveze, a i druge se zemlje pridruže tim naporima za suzbijanje zagađenja plastikom, godišnje emisije u rijeke, jezera i oceane do 2030. godine mogle bi iznositi čak 53 milijarde tona - dodala je vodeća autorica studije, <strong>Stephanie Borrelle</strong>. Trenutno su istraživači procijenili da između 24 i 34 milijarde tona svake godine uđe u svjetske plovne putove.</p><p>Pri modeliranju budućih scenarija, istraživači su koristili tri tehnike koje pomažu ublažiti širenje zagađenja plastikom:</p><p>Planet treba smanjiti plastiku između 25 posto i 40 posto, povećati prikupljanje i upravljanje otpadom na najmanje 60 posto za sva svjetska gospodarstva i povratiti 40 posto svih emisija plastike čišćenjem, rekli su istraživači.</p><p>- Da bi se taj posljednji broj stavio pod kontrolu ljudi, samo za čišćenje potrebna je najmanje milijarda ljudi koji sudjeluju u godišnjem međunarodnom čišćenju obale Ocean Conservancy. To bi bio ogroman zadatak s obzirom da je ovo 660 puta veći napor od čišćenja u 2019. godini - dodala je Borelle.</p><p>Odvojena studija objavljena u srpnju objavila je sličnu sudbinu. To istraživanje procjenjuje da će 29 milijardi tona zagađenja plastikom svake godine ući u ocean do 2040., u odnosu na trenutnih 11 milijuna. Čak i ako bi svjetsko stanovništvo poduzelo propisane mjere za suzbijanje količine onečišćenja, budućnost nije svijetla.</p><p>- Globalna zajednica mora koordinirati temeljnu transformaciju ekonomije plastike, onu koja smanjuje količinu proizvodnje plastike i preispituje kako koristimo i odlažemo plastične materijale - objasnila je Rochman. Studija objavljena u travnju 2019. otkrila je da bi zagađenje plastikom u svjetskim oceanima moglo imati utjecaj od 2,5 milijarde dolara, i tako remetiti gotovo sve usluge morskih ekosustava, gušeći svaku industriju koju dotakne.</p><p>Dodatno istraživanje, objavljeno u svibnju 2019., otkrilo je da zagađenje plastikom u oceanima guši planet tako što šteti sitnim mikroorganizmima za koje se smatra da su odgovorni za 10 posto ukupne globalne proizvodnje kisika, piše <a href="https://www.foxnews.com/science/53-trillion-tons-of-plastic-in-earths-waterways-by-2030-researchers-warn" target="_blank">Fox News</a>.</p>