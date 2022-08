Do divne kože prirodnim putem - samo pazite što i kako jedete

Na primjer, hrana bogata vitaminom C je fantastična. To je vjerojatno jedan od najpoznatijih vitamina koji postoji pa ga ne treba posebno predstavljati. Poznati je antioksidans te igra važnu ulogu u proizvodnji kolagena, pojasnila je Mandi Nyambi, američka stručnjakinja za ljepotu koja dobro poznaje biologiju matičnih stanica i nutricionizam, što jesti i kako to utječe na kožu.