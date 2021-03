Dijete bi prvi put trebalo dovesti zubaru već nakon nicanja prvih mliječnih zubi, a najkasnije do navršene prve godine. Kako su mliječni zubi tek niknuli, mala je vjerojatnost da će oni biti zahvaćeni karijesom te da će biti potrebni određeni stomatološki zahvati koji mogu preplašiti dijete, kaže nam dr.med.dent. Martina Jukić iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako se može činiti prerano, da je ova dob optimalna za privikavanje djeteta na stomatološku ordinaciju i osoblje slaže se i dr.med.dent. Ivan Šalinović sa Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Šalinović dodaje da ranim dolascima i roditelji mogu dobiti brojne korisne savjete o održavanju oralne higijene svoje djece.

- Odmah po nicanju, a i prije, treba se krenuti s održavanjem higijene. Budući da je maloj djeci jako nepraktično četkati zube, preporučuje se korištenje čiste tkanine kojom se zubi lagano prebrišu nakon hranjenja. U ovom je periodu problem hranjenje prije spavanja, jer dječja hrana često sadržava dodane šećere, te bi ga trebalo izbjegavati ili očistiti zube odmah nakon buđenja. Kasnije, kad djeca budu nešto starija, započinje se sa četkanjem zubi koje bi sve do školskih dana trebao obavljati ili nadzirati roditelj - objašnjava Šalinović.

Mliječne zube, iako će oni ispasti, jednako je važno temeljito četkati jer oni imaju svoju ulogu.

- Osim žvačne i estetske funkcije, utječu na rast i razvoj čeljusti te čuvaju mjesto za trajne nasljednike. Njihov prerani gubitak najčešće dovodi do ortodontskih problema. Četkanje zuba fluoridiranom zubnom pastom treba početi primjenjivati čim niknu prvi mliječni zubi. Količina fluora u zubnim pastama treba biti prilagođena dobi djeteta. Zubi se mogu četkati ručno ili električnom četkicom, a djeci je potrebno asistirati kod pranja zuba do 7 godine života jer do tada još uvijek nemaju dobro razvijenu motoriku kako bi bili sam i sposobni adekvatno očetkati sve površine zuba . U vrlo male djece koristiti samo količinu zrna graška paste s fluoridima te dati uputu djetetu da ispljune višak paste -dodala je Jukić.

Zubari dodaju kako zube treba prati minimalno dva do tri puta dnevno i to laganim kružnim pokretima, postavljajući zubnu četkicu na spoj zubi i zubnog mesa. Veliku ulogu u očuvanju oralnog zdravlja ima i pravilna prehrana.

- Treba konzumirati puno voća i povrća. Izbjegavati grickalice poput čipsa jer se lijepe za zube. Zaslađene i gazirane napitke ako se već piju, popiti, a ne pijuckati tijekom dana. Nikako uspavljivati djecu zaslađenim napitcima. Umjesto sokova, piti mlijeko ili vodu - savjetuje Jukić.

Jako je važno da prvi odlazak zubaru djetetu prođe što opuštenije i ugodnije, a pri tome najveću ulogu imaju roditelji koji dijete trebaju ispravno pripremiti za pregled.

- Potrebno je odabrati termin u periodu kad je dijete odmorno i razigrano, najbolje prijepodne. Također, roditelji mogu ponijeti i neku djetetovu igračku. Ponekad je najbolje ne pričati u detalje djetetu o tome što se događa u ordinaciji - pogrešno je govoriti stvari poput ‘Neće te ništa boljeti’ ili ‘Sve će trajati jako kratko’ jer na taj način dijete unaprijed stvara dojam da su svi stomatološki zahvati bolni. Ključno je ne prenijeti strah na dijete - ističe Šalinović.

Prvi pregled, ukoliko ne zahtjeva hitne postupke, najčešće prođe u igri i razgovoru s djetetom. Djecu se obično upoznaje sa stomatološkom ordinacijom i instrumentima koristeći metafore koje će ih zainteresirati i zabaviti.

- Važno je da dijete razbije strah od bijele kute te stekne povjerenje u stomatologa i s njim razvije prijateljski odnos. Ovisno o kooperativnosti djeteta, na prvom pregledu možemo obaviti kratki pregled zubi i čeljusti te okolnih mekih tkiva koristeći stomatološko zrcalo i sondu. Također, prvi pregled koristimo i za edukaciju roditelja o pravilnoj prehrani i važnosti oralne higijene od najranije djetetove dobi - rekla je Jukić.

Također je važno da roditelji svoj strah od zubara ne prenose na dijete.

- Bitno je ne koristiti ‘strašljive’ riječi poput ‘bol’, ‘bušilica’, ‘igla’ ili ‘kliješta’ kad se djetetu priča o odlasku kod stomatologa. Postupnim dolascima dijete se polako upoznaje s ordinacijom te na taj način stvara pozitivan stav. U nekim slučajevima nije loše ponuditi ‘nagradu’ za dobro ponašanje, ali tek ako se primijeti da se dijete ne osjeća dobro u ordinaciji. Nagrada svakako ne bi trebala biti nešto slatko, već npr.posjet parku ili dodatno vrijeme za igru - zaključio je Šalinović.