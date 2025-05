Do obične bijele majice za nikad više novaca: koštaju od 7 do 129 eura, a proizvodnja nije domaća

Postoji komad u ormaru koji ne robuje trendovima, godišnjim dobima ni godinama. Svi je trebaju kako za svakodnevne, casual, tako i nešto svečanije kombinacije, a to je klasična bijela majica. S njom se definitivno ne može pogriješiti. Jednako funkcionira uz traperice i tenisice kao i uz satensku suknju i sako. Dok se na prvi pogled čini kao najjednostavniji odjevni predmet, bijela majica zapravo skriva mnogo toga, od kroja i materijala do cijene i dojma koji ostavlja. Sljedeći put kad pomislite da nemate što odjenuti, sjetite se bijele majice, možda je upravo ona početak kombinacije u kojoj ćete se osjećati najbolje. Prošetali smo Arena Centrom i zavirili u ponudu brojnih trgovina, s ciljem da pronađemo idealnu bijelu majicu za svaki stil, budžet i modni ukus. Majicama koje smo izdvojili iz ponude cijene variraju od 7,99 € do luksuznih 129 €, a uz to, otkrili smo i važne razlike u materijalima, krojevima, detaljima i dizajnu. Najpristupačnije modele pronašli smo u trgovinama 'brze' mode.

U Stradivariusu bijelu majicu možete pronaći već za 7,99 eura. Riječ je o jednostavnom, užem modelu koji se lako uklapa u slojevite kombinacije, posebno kad se nosi ispod blejzera ili košulje. Slična je situacija i u dućanu Bershka, gdje smo isprobali dvije varijante ženske majice, po 7,99 i 9,99 eura, s različitim krojevima, od oversized modela do kraće verzije. Iako su to komadi s nižom cijenom, vanjski sloj im je od 100 % pamuka, što osigurava ugodan osjećaj na koži.

Muškarci majicu od 100 % pamuka također mogu pronaći za 7,99 eura, dok ona od felpe, koja sadrži 80 % pamuka i 20 % poliestera košta 17,99 eura. H&M na ženskom odjelu nudi majicu po cijeni od 12,99 eura, s dodatkom elastana (97 % pamuk, 3 % elastan), zbog čega je lagano rastezljiva i pogodna za one koji preferiraju modele koji prate liniju tijela. Na muškom odjelu može se pronaći majica i od 6,99 eura, regularnog kroja, sa 100 % pamuka. U srednjem cjenovnom rangu našle su se majice koje se izdvajaju kvalitetnijim materijalima i krojevima. U Massimo Duttiju, za 29,95 eura, dostupna je majica od 100 % pamuka s profinjenim detaljima i gušćom, mekšom tkaninom. Kroj je klasičan i elegantan, što ga čini prikladnim kako za poslovne tako i za ležerne kombinacije.

U trgovini Fashion&Friends, brend Superdry nudi unisex sportsku bijelu majicu po cijeni od 24 eura, nešto opuštenijeg izgleda i izraženog urbanog karaktera što je odličan odabir za svakodnevno nošenje.

Dizajnerski brendovi, kao što se i očekuje, donose nešto drugačiji pristup, no zanimljivo je da nijedna od tih majica nije u potpunosti bijela. Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld i Lauren Ralph Lauren nude modele u rasponu od 39 do 129 eura, ali sve imaju nešto zajedničko, istaknuti logo ili neki drugi prepoznatljiv znak brenda. Bilo da je riječ o reljefnom printu, sitnom logotipu na prsima ili rukavu, ili velikom monogramu preko cijele površine majice, kao kod Ralph Laurena. Jasno je da ovdje ne kupujete samo majicu, nego i poruku, o stilu, statusu i pripadnosti određenom modnom narativu. Ova razlika nije slučajna, dok high street brendovi uglavnom nude jednostavne bijele majice koje su gotovo neprimjetne i lako ih je uklopiti u razne kombinacije, dizajnerske verzije sve više postaju statement komadi. Njihova bijela boja je poput platna, ali ono što je na tom platnu jasno govori o brendu i identitetu onoga tko je nosi. Ako tražite bijelu majicu koja će trajati dulje od jedne sezone, obavezno provjerite sastav materijala na etiketi. One majice koje sadrže 100 % pamuka najbolji su odabir, ali dodatak elastana može pridonijeti udobnosti i oblikovanju figure. Važno je i kako se majica ponaša nakon pranja, gužva li se, mijenja li oblik ili blijedi. Kroj također igra ključnu ulogu, oversized, fitted, V-izrez, okrugli izrez, duži ili kraći rukavi ili razni detalji, sve to utječe na to kako će te je nositi i koliko će vam odgovarati u različitim kombinacijama. Iako se čini kao najjednostavniji odjevni predmet, ponuda bijelih majica otkriva cijeli spektar stilova, cijena i modnih poruka. U dućanima možete pronaći svoj idealni model, bilo da tražite najosnovniju varijantu ispod 10 eura, kvalitetniji komad za svakodnevicu, ili nešto luksuzniju verziju s logom u prvom planu.

U Zari detalji dvostruko podižu cijenu, a frajeri su ponudom na dobitku

Majica za žene od pamučne pređe stoji 6,95€. Širi modeli stoje od 12,95 do 15,95 eura, a oni s deteljima oko 20€. Muškarci pak prolaze nešto skuplje, najčešća cijena bijelih muških majici se kreće oko 19,95, a najniža je 9,95. Ipak, Zara muškarcima nudi barem tridesetak modela bijelih majica više nego damama.

H&M ustrajan u ‘basic’ ponudi

H&M nudi majicu za 12,99 eura, s dodatkom elastana od tri posto zbog čega je lagano rastezljiva

U XYZ privlače organskim pamukom

Čak 105 eura potrebno je izdvojiti za ovaj uski kroj majice čiji je sastav najmanje 50 posto pamuk.

Hilfiger proizveden u Turskoj

Tommy Hilfiger ipak nudi mali pomak na običnom modelu - čvor. Majicu proizvedenu u Turskoj cijene 59€.

Bershka nudi čisti pamuk za 10€

Za ovu cijenu sto posto pamučna majica ostavlja ugodan osjećaj na koži. Uži modeli su rijetki u ovoj trgovini.

Željeni omjer cijene i kvalitete

Brand Superdry svoju verziju nudi za 24 eura, materijal je pod prstima fine teksture.

Četrdeset eura plaćate za ime brenda

A čim na etiketi majice stoji ime branda pokojnog karla lagerfelda, cijena skače na 40 eura.