Dobar stav i trajna prijateljstva su put prema poslovnoj sreći

Postupajte prema svima s istinskim prijateljstvom, naporno radite, imajte dobar stav, dobro surađujte s drugima, usredotočite se na izgradnju drugih, razvijte trajna prijateljstva i mentorstva, napišite svoje ciljeve i želje, ostanite suzdržani u komunikaciji – samo su neki od savjeta koje nam donosi James M. Citrin, autor knjige The Career Playbook: Essential Advice for Today’s Aspiring Young Professional.

Savjeti su jednostavni, ali nisu uvijek lagani za izvesti, a osim njih knjiga će potaknuti snagu u pismenoj i govornoj komunikaciji te razgovoru o vještinama.

Prva faza je faza samootkrića, istraživanja i stjecanja vještina u stvarnom svijetu - govori. U drugoj fazi zadovoljstvo na poslu i naknada će porasti, ali ćete morati žrtvovati malo stila života kako biste napredovali. Obratite pozornost na izgradnju svog osobnog brenda i razvijanje jakog glasa o tome tko ste vi kao profesionalac – kaže.

U trećoj fazi možda ćete se odreći nekog od zadovoljstva poslom ili nakladom, ali to je vrijeme kada vaša stručnost i zapažanja stvarno dobivaju oblik – tvrdi. No prije nego dođete do tih faza, morate se zaposliti, što znači odlazak na razgovor za posao.

Autor kaže – pripremite se za razgovor za posao: osmislite kratku prezentaciju o tome tko ste vi, što ste radili i što želite postići u svojoj karijeri. Na razgovor za posao obucite se profesionalno, imajte samopouzdanja i komunicirajte vrlo jasno i bez zastajkivanja ističe autor.