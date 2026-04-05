Veliki tjedni horoskop: Djevica pronalazi srodnu dušu, Raka očekuje iznenadni dobitak

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Savjesno i s puno elana jurišate u nove radne pobjede. Vaš trud neće proći nezapaženo; naklonost šefova i kolega osigurat će vam idealnu pozornicu da pokažete sve svoje skrivene adute i talente.

Ljubav - Vaš odnos prolazi kroz prekrasnu transformaciju. Bučne izlaske zamijenit će toplina doma, ugodni filmski maratoni i duboka bliskost pod dekicom. Samci, vaša hrabrost je na vrhuncu – ne čekajte da vam se sreća dogodi, već osvojite osobu koja vam se sviđa.

Zdravlje - Sunce vam daruje nevjerojatnu vitalnost, no pripazite da ne pregorite u vlastitoj brzini. Mars u u vašem znaku vreba iz zasjede i troši vaše rezerve stresa. Slušajte tijelo i usporite prije nego što vas umor savlada.

Najbolji dan: 6. travnja

Najlošiji dan: 9. travnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Merkurov blagoslov donosi vam rješenja za stare glavobolje. Financije se oporavljaju zahvaljujući vašim mudrim potezima, no ostanite budni – netko iz sjene mogao bi pokušati sabotirati vaš uspjeh.

Ljubav - Venera pojačava vaš magnetizam, čineći vas metom zaljubljenih pogleda. Idealno je vrijeme za novi početak ili pročišćavanje postojeće veze kroz iskrene razgovore. Napokon ćete imati snage ostaviti sjene u prošlosti i okrenuti se zajedničkom planiranju budućnosti.

Zdravlje - Dok vam je duh vedar, tijelo bi moglo poslati signale upozorenja. Kronične tegobe i briga o drugima crpe vaš imunitet. Ne zanemarujte vlastite potrebe dok spašavate svijet oko sebe; odmorite se.

Najbolji dan: 10. travnja

Najlošiji dan: 5. travnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Vaša vizija je miljama ispred drugih, što vas može dovesti do privremene izolacije. Ne forsirajte timski rad ako vidite da vas usporavaju; rad na svoju ruku trenutačno vam donosi najviše mira i učinka.

Ljubav - Ako vas guši tajna veza, tjedan donosi trenutak istine. Shvatit ćete da zaslužujete cjelovitu ljubav, a ne mrvice pažnje u mraku. Odluka o prekidu neće biti laka, ali vaša želja za kvalitetnijim životom bit će jača od straha od samoće.

Zdravlje - Prštite od energije i nijedna planina obaveza nije vam previsoka. Društveni život cvjeta, a kave i zabave bit će vaša najbolja terapija. Iskoristite ovo izvrsno razdoblje za uživanje u svakom trenu.

Najbolji dan: 11. travnja

Najlošiji dan: 6. travnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Iako vas umor sustiže, planovi se ostvaruju zahvaljujući mudrim savezništvima. Suradnja s iskusnim kolegama donosi vam ne samo mirniju glavu, već i neočekivano dobru financijsku dobit na računu.

Ljubav - Dok će zauzeti sanjati o bračnoj luci, slobodni će bez straha uroniti u nova iskustva. Čak i pravna pitanja oko alimentacija rješavat će se uz neočekivanu lakoću. Vaša intuicija vas vodi ka emocionalnom iscjeljenju i stabilnosti koja vam je dugo nedostajala.

Zdravlje - Poslovni pritisak pod palicom Marsa u Ovnu može uzdrmati vaš tlak. Ne igrajte se sa zdravljem; masnoće u krvi i srce traže umjerenost. Tjelovježba je poželjna, ali bez pretjeranog junačenja i napora.

Najbolji dan: 5. travnja

Najlošiji dan: 9. travnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Koncentracija vam je na tankom ledu pa dokumente čuvajte kao oči u glavi. Mentalne blokade su moguće, stoga ne donosite važne odluke u žurbi. Dogovori sa suradnicima traže dodatno strpljenje.

Ljubav - Vrijeme je da protresete rutinu i unesete zrno kreativne vatre u svoju intimu. Probudite zaspale strasti nečim posve novim i neočekivanim. Samci, sudbina vam priprema preokret kroz poznanstvo s osobom koja živi miljama daleko, ali vam je dušom vrlo blizu.

Zdravlje - Duhovna potraga postaje vam jednako važna kao i fizička sprema. Joga, istezanje ili tiha meditacija pomoći će vam da proširite vidike i pronađete unutarnji mir koji vam je potreban za balans.

Najbolji dan: 7. travnja

Najlošiji dan: 11. travnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Vaša oštroumnost i lukavost pretvaraju vas u vrhunskog pregovarača. Lako ćete pridobiti druge za svoje vizije, a komunikacijske vještine bit će vaša najjača karta za siguran poslovni trijumf.

Ljubav - Možda nećete odmah prepoznati sudbinsku osobu, ali slični interesi i hobiji brzo će vas razotkriti. Srodnost duša naći ćete tamo gdje se najmanje nadate, u zajedničkim strastima i pogledima na svijet. Prepustite se tom polaganom, ali sigurnom zbližavanju.

Zdravlje - Iako ćete energijom moći pomicati planine, raspoloženje će vam varirati poput travanjskog vremena. Iskoristite višak snage za intenzivan trening ili početak dijete – rezultati će biti vidljivi vrlo brzo.

Najbolji dan: 10. travnja

Najlošiji dan: 8. travnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Zahtjevi okoline padaju na vaša leđa pa su kašnjenja i umor gotovo neizbježni. Ne dopustite kaosu da zavlada; stroga organizacija i postavljanje prioriteta jedini su put ka mirnijem radnom tjednu.

Ljubav - Razmirice s partnerom tinjaju jer nesvjesno tražite sukob tamo gdje bi trebala biti nježnost. Prije nego što okrivite druge, zavirite u vlastito srce i analizirajte svoje postupke. Mudrim i mirnim razgovorom možete riješiti sve nedoumice koje vas muče.

Zdravlje - Tjeskoba i nemir mogli bi vam krasti miran san. Dugotrajna izloženost stresu sada naplaćuje dug, stoga se okrenite meditaciji i spavajte duže. Vaš živčani sustav traži tišinu i duboko opuštanje.

Najbolji dan: 11. travnja

Najlošiji dan: 9. travnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Ako ste u potrazi za novim izazovom, tjedan nudi sjajne prilike kroz oglase ili preporuku prijatelja. Upregnite svu svoju prodornu energiju i ne odustajte dok ne dobijete ono što zaslužujete.

Ljubav - Vaš unutarnji vulkan prijeti erupcijom, a potreba za promjenom izražavat će se na burne načine. Partner bi se mogao osjećati nesigurno i izgubiti povjerenje pred vašim nepredvidivim reakcijama. Pokušajte objasniti svoje nemire prije nego što srušite mostove.

Zdravlje - Napeti međuljudski odnosi iscrpljuju vašu vitalnost, no srećom imate dovoljno skrivenih rezervi energije. Ne dopustite drugima da se previše oslanjaju na vas, dok se sami osjećate poput iscijeđenog limuna.

Najbolji dan: 5. travnja

Najlošiji dan: 11. travnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Neočekivani kaos na poslu prisilit će vas da ispravljate tuđe drastične pogreške. Iako ćete raditi za dvojicu, vaš urođeni entuzijazam neće splasnuti – dapače, pokazat ćete tko je pravi lider.

Ljubav - Partner se osjeća zapostavljeno jer vaša dobrota uvijek ide drugima, a njemu ostaju samo mrvice vremena. Posložite prioritete i odobrovoljite voljenu osobu romantičnom večerom. Podsjetite se oboje na važnost pažnje i nježnosti koje ste u zadnje vrijeme zanemarili.

Zdravlje - Manje tegobe natjerat će vas da napokon sjednete u čekaonicu liječnika ili stomatologa. Odlučnost da riješite stare probleme donijet će vam olakšanje. Ne odgađajte pretrage, zdravlje nema cijenu.

Najbolji dan: 6. travnja

Najlošiji dan: 5. travnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Financijski oblaci se razilaze, a zakašnjele isplate napokon sjedaju na račun. Posebno uspješni bit ćete u sferama estetike, umjetnosti i medija gdje će vaša disciplina donijeti sjajan profit.

Ljubav - Samci bi mogli pasti pod utjecaj magnetske privlačnosti osobe koja im nimalo ne odgovara. Iako su suprotnosti zabavne, potražite barem jednu zajedničku točku prije nego što se dublje upletete. Zauzeti će pak balansirati između uspona i padova, opterećeni stambenim brigama.

Zdravlje - Mars u Ovnu testira vaš imunitet, stoga se sklonite od energetskih vampira koji vas crpe. Raniji odlazak na spavanje i štednja energije, bit će vaša najbolja obrana protiv sezonskog umora i iscrpljenosti.

Najbolji dan: 10. travnja

Najlošiji dan: 7. travnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - I dalje ste u razdoblju svojih osobnih poslovnih pobjeda. Imate sjajan njuh za zarade pa biste se s prijateljem mogli udružiti u zajednički posao. Ostali su sve više svjesni svojih kvaliteta i vrijednosti.

Ljubav - Venera budi vašu potrebu za igrom, flertom i zabavom. U svježim vezama očekujte iznenađenja – partner bi mogao početi spominjati zajednički život ili proširenje obitelji puno ranije nego što ste planirali. Neka vas ta inicijativa ne prestraši.

Zdravlje - Optimizam i snaga rastu nakon 10. travnja, čineći vas otpornijima na svakodnevni stres. Jedini sitni problem mogla bi biti koža lica, pa se nagradite kvalitetnim tretmanom ili posjetom stručnjaku.

Najbolji dan: 11. travnja

Najlošiji dan: 5. travnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Ponuda za bolji posao ili vrhunski uvjeti u sadašnjoj sredini dolaze vam kao nagrada za trud. Vaše vještine i šarm otvaraju sva vrata, a moguće je i putovanje koje će proširiti vaše vidike.

Ljubav - Partner će vas obasipati pažnjom, stalno vas podsjećajući koliko ste mu nezamjenjivi. Od vikend izleta do duhovitih večeri u toplini doma, uživat ćete u svakom trenutku zajedništva i sigurnosti. Njegove duhovite opaske bit će najbolji lijek za svaku brigu.

Zdravlje - Čelična odlučnost pomoći će vam da napokon kažete "zbogom" lošim navikama ili dijeti. Prštite od vitalnosti i optimizma, što je najbolja podloga za sve nove pobjede koje su pred vama.

Najbolji dan: 1. travnja

Najlošiji dan: 8. travnja