'Dobila sam na lutriji, ali smo nastavili živjeti kao prije toga. I dalje kupujem rabljenu odjeću'

Udovica Janice Bryant (63) iz Velike Britanije kaže da joj je dobitak na lutriji bio ostvarenje sna, ali nastavila je živjeti normalno kao prije. Nije prestala voziti stari automobil, a ormar joj je i dan danas pun odjeće koju kupuje u second hand trgovinama, jednostavno to voli.

Ova bivša informatička poslovna analitičarka osvojila je na lutriji 43.000 funti (oko 49.000 eura) 2000. godine. Tada je taj novac vrijedio puno više nego danas. Prisjetila se kako je sjedila pred TV-om i pratila izvlačenje. Odjednom je shvatila da gleda svojih pet brojeva plus bonus kuglicu.

U to vrijeme njezin suprug Keith još je bio živ.

- Keith je bio izvan sebe, izgledao je kao da će se srušiti na pod. Ja sam iz nekog razloga ostala hladna - prisjetila se.

- Bio je to velik novac kojeg niste mogli samo podignuti u maloj trgovini iza ugla, u kojoj sam kupula listić, već sam morala otići u središnjicu lutrije, potpisati se na poleđini listića i tek tad sam dobila osvojeni zgoditak - nastavila je.

- Čak sam dobila letak o upravljanju novcem, ali već sam znala kako smo nas dvoje previše štedljivi da bismo sve bacali na gluposti. Volim cjenkanje, oduvijek jesam i uvijek ću to voljeti. Nije bilo nikakve šanse da sendviče od usoljene govedine zamijenimo kavijarom - rekla je.

Nastavili su živjeti kao i svaki drugi dan

Nisu kupovali ni trošili ništa više nego obično. Zapravo su, kaže, bili sretni što nisu osvojili neki milijunski zgoditak.

- Keith i ja uvijek smo bili sretni što nismo osvojili milijune jer ih nikad ne bismo potrošili - kaže Janice čiji je suprug preminuo 2005. godine.

Janice volontira u lokalnoj dobrotvornoj trgovini 'British Heart Foundation' gdje oduvijek kupuje odjeću.

- Nećete me nikad vidjeti u dizajnerskim trgovinama. Nosim tajice od 2,75 funti, a moje majice koštaju manje od funte. Mislim da sam najviše potrošila 11 funti na rabljeni zimski kaput - ispričala je.

- Moje bogate prijateljice, koje vole nositi dizajnerske marke, nisu oduševljene mojim potrošačkim navikama, ali često kažu da im se sviđa odjeća koju nosim. Kad kažem da sam to kupila u second handu, zgražaju se - kaže Janice i napominje da ne vidi ništa loše u tome da čovjek bude štedljiv, prenosi The Sun.

