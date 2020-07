Dobili ste otkaz ili želite otići, a tržište rada nikad neizvjesnije? Za teške odluke, zavirite u sebe

Iako se možda čini da je 2020. potpuno promašena, to nije tako. U stvari, ovo je sjajna prilika za sve nas da učinimo nešto čemu se naše društvo brzog tempa često odupire, a to je biti prisutan

<p>Budući da je teško zamisliti što ćemo raditi za nekoliko mjeseci, prisiljeni smo potrošiti više vremena razmišljajući o današnjem, sutrašnjem, a možda i cijelom tjednu koji je pred nama. Taj je pomak u razmišljanju zapravo suštinska navika za bilo kakav uspjeh ili rast. I ne, ne možete predvidjeti budućnost, ali usredotočenost na 'ovdje i sada' povezuje vas sa samim sobom, što vam u konačnici pomaže u donošenju boljih odluka.</p><p>Donosimo pet načina na koje možete iskoristiti svoju prisutnost tako da poboljšate svoj život i karijeru.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pomozite svom mozgu da bolje pamti</p><h2>1. Produbite svoju samosvijest</h2><p>Ako ne poznajete sebe, vjerojatno vam se događa da kad razmišljate o svom životu nije vam baš najjasnije kako ste zaglavili na tom poslu, braku, vezu ili fakultetu. S druge strane, ako znate tko ste, to može biti jedno veliko tajno oružje koje će vam omogućiti da poduzmete strateške korake u svom životu, ali i karijeri.</p><p>Da biste to učinili, morate 'prokopati po svojoj prošlosti' i prepoznati kako ste se oblikovali, koji su to utjecaji stvorili vaše misli, način razmišljanja i ponašanje i kako te stvari danas utječu na vas. Za to je potrebno vrijeme i fokus. Ako to ne možete sami, potražite stručnjaka koji će vas voditi na ovom putovanju, što može biti nevjerojatno korisno. Ako niste sigurni odakle početi, evo nekoliko načina da postanete svjesniji:</p><h2>2. Budite samouvjereniji</h2><p>Kad ne vjerujete u sebe, tražite odgovore od drugih ljudi. Ne vjerujete sebi u donošenju najbolje odluke i umjesto toga, mislite da će netko drugi znati bolje što je najbolji put za vas. Ako ovo zvuči poput vas, vrijeme je da počnete graditi mišić samopouzdanja. Svaki put kada se osjećate nesigurno, slušajte poruke koje govorite sebi.</p><p>Vjerojatno ćete vidjeti da nisu posve točne - da je to samo vaše negativno lupetanje koje je uzelo maha. Zamijenite ga obrnutim porukama i ponavljajte ih u sebi koliko god često možete. Ova praksa pomoći će vam da doslovno počnete prepravljati mozak. Na primjer, umjesto 'Osjećam da sam zaglavila u trenutnom poslu i ne znam kako ću se iz njega izvući', recite nešto poput, 'Imam ono što mi je potrebno za postizanje željenog uspjeha'.</p><h2>3. Postanite znatiželjni</h2><p>Svi smo pozvani biti znatiželjniji zbog rasne nejednakosti. I to je dobra stvar. Kad ste više radoznali, u vezi bilo čega u svom životu, otvoreniji ste za nove mogućnosti. Lako je misliti da će ono što je prije radilo za vas raditi i opet. A u ovo vrijeme eksponencijalnih promjena to definitivno nije slučaj.</p><p>Umjesto toga, potražite načine da budete znatiželjniji u vezi svojih pretpostavki ili izbora za koje mislite da su vas predstavljali. Što biste mogli raditi drugačije i kako? Možete li početi razmišljati izvan okvira, isprobati novi pristup ili ponovno promisliti o svemu što ste ranije radili? Ova vježba pomoći će vam da se 'istegnete' kada krenete razmišljati o vašim izborima i mogućnostima. U najmanju ruku imat ćete novu spoznaju o vašem tradicionalnom načinu rada.</p><h2>4. Upravljajte svojom energijom</h2><p>Nikada se nije dogodilo da toliko ljudi radi od kuće. Iako je ovaj prijelaz bio velika prilagodba, on ima jednu veliku prednost. Naime, to nam omogućuje da (barem donekle) upravljamo energijom i organiziramo naše vrijeme i aktivnosti. Iskoristite to. Primijetite kada imate najviše energije i kada vam je um najjasniji. Tada biste trebali odlučivati.</p><h2>5. Kad ste u nedoumici, zapitajte se</h2><p>Kad zaglavite i ne možete odlučiti, a već ste iscrpili sve svoje vanjske izvore informacija i internet savjete, vrijeme je da pogledate prema unutra. Ovdje se nalazi vaš mišić samopouzdanja i vaša samosvijest. Ako jednostavno razbistrite svoj um, meditirate ili zapisujete, vidjet ćete da je odgovor često samo ispod površine. Slušaj svoju savjest. Tako ćete rijetko zalutati, piše <a href="https://www.forbes.com/sites/lauragarnett/2020/07/09/how-to-make-career-decisions-when-it-seems-impossible-to-plan-anything-right-now/#3549a3d262e3" target="_blank">Forbes</a>.</p>