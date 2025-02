Dobitnik u nagradnoj igri: 'Hvala puno 24sata, automobil ću pokloniti kćerima'

Rozman Bijelić iz Rovinja (67) dobitnik je Hyundai Instera - glavne nagrade "Novogodišnje nagradne igre". Od 27. prosinca 2024. do 9. siječnja 2025. godine čitatelji tiskanog izdanja 24sata te pretplatnici godišnje 24 Oranž digitalne pretplate mogli sakupljati kupone i osvojiti novi Hyundai Inster te mnoge druge nagrade (Mobitel POCO M5S, poklon bon Tommy, poklon bon dm, set posuđa Delimano Bella Italia, kuhinjski robot Rosmarino, friteza Korkmaz Vita, jastuk 50x70 ULVIK Jysk, jastuk Lunasan, zeleno glačalo Tefal, poštanski sandučić 24sata, Vivax Imago, tlakomjeri Tensoval Hartmann, poklon paket Vegeta, poklon paket Gavrilović, kapsule Encian i vitamini Esencia.

Ime dobitnika automobila izvučeno je 24. siječnja, a u ponedjeljak, 24. veljače, obavljena je primopredaja.

Rozman kaže kako često igra razne nagradne igre, a za ovu je doznao iz tiskanog izdanja 24sata jer je redoviti čitatelj.

Rožman Bijelić, dobitnik automobila Hyundai Inster u nagradnoj igri 24sata | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Vijest da sam osvojio automobil jako me iznenadila, uzbuđen sam i izvan sebe - rekao nam je dobitnik na primopredaji automobila i dodao kako nije očekivao da će ga stvarno dobiti, ali je ipak živio u nadi.

Također, istaknuo je da nagradu ipak prepušta svojim kćerima pa neka one odluče što će s njim učiniti.

- Vrlo sam sretan, ali oduvijek sam bio skroman i zato je ova nagrada za moje kćeri, njima ću ga dati - kazao je.

Rožman Bijelić, dobitnik automobila Hyundai Inster u nagradnoj igri 24sata | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

S obzirom na to da je napokon nešto i osvojio, savjetovao je ljudima koji ne igraju nagradne da se odvaže i sreća će doći nekim svojim putem. Naglasio je kako je on čovjek kontinuitete što se tiče nagradnih igara i da je to recept za uspjeh.