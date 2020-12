Dobra isprika zlata vrijedi - a evo kako bi trebala izgledati

Dobra isprika može učiniti velike stvari. Loša može stvoriti probleme. Znajte razliku i naučite kako na pravi način iskazati žaljenje kad ste nešto zgriješili te time povrijedili svog bližnjeg, prijatelja, partnera...

<p>Nitko ne voli priznati da je pogriješio, ali nekada to jednostavno moramo učiniti. Dobro obavljena isprika može pokazati poštovanje, izgraditi povjerenje, spasiti odnose i održati vaše samopoštovanje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Popravite raspoloženje</strong></p><h2>Reći 'žao mi je što se tako osjećaš' ne računa se</h2><p>Budimo realni, ispričati se može biti teško. Nitko ne voli priznati da je pogriješio, povrijedio nekoga ili uvrijedio. Međutim, još uvijek imamo načine da priznamo da smo učinili nešto loše i da izrazimo grižnju savjesti drugima. Nadalje, kad razmislite, isprika je jedna od psihološki najzdravijih i najpozitivnijih radnji koje možete poduzeti kad se pojavi neugodnost.</p><h2>Važnost isprike</h2><p>Prema psihoterapeutkinji i autorici dr. Beverly Engel, isprika donosi više od puke pristojnosti; to je 'važan društveni ritual, način pokazivanja poštovanja i empatije prema nepravdi ili osobama'.</p><p>Kad ste nekome naštetili, istinska, dobro izrečena isprika pokazuje da vam je stalo do njih, potvrđuje njihove osjećaje, omogućuje vam preuzimanje odgovornosti za vaše postupke, obnavlja povjerenje i sprječava daljnje pogoršanje odnosa. Također vam može pomoći da izbjegnete sram i krivnju zbog toga što ste nekoga povrijedili, što može narušiti vaše samopoštovanje.</p><p>- Ispričavanje drugoj osobi jedna je od najzdravijih i najpozitivnijih radnji koje ikad možemo poduzeti, za sebe, drugu osobu i odnos - objašnjava dr. Engel za <a href="https://bigthink.com/personal-growth/how-good-apology?rebelltitem=3#rebelltitem3">Big Think</a>.</p><p>Dosta stručnjaka slaže se s njom. Wellness trenerica Elizabeth Scott tvrdi da isprike drugima daju do znanja da razumijete što ste učinili pogrešno i pomažu svima da krenu naprijed nakon sukoba. Doktorica Denise Cummins ističe potvrđivanje ljudskosti prisutne u isprikama i ukazuje na podatke koji pokazuju da su negativne posljedice isprike često precijenjene.</p><h2>Krenuti dalje...</h2><p>Profesorica Allison Stanger s Middlebury koledža slaže se i podsjeća da dobra isprika stvara pogodna okruženja za učenje i da vas potreba za njom ne čini lošom osobom:</p><p>- Ljudska bića imaju slijepe točke. Imaju implicitne pristranosti. To ne znači da ste loša osoba. Svi ih imamo. I mislim da je iluzija misliti da ih možemo iskorijeniti od ljudi. A ovo se odnosi na građanski diskurs jer je važno da se ljudima dozvoli da razmišljaju naglas i pogriješe, jer, posebno u različitim radnim okruženjima, raznim učionicama fakulteta, ljudi će doći iz različitih sredina i reći će stvari koje bi nekoga mogle uvrijediti. I tamo, ja mislim da je izuzetno važno da našim studentima kažemo da se to može dogoditi, ali neizmjerno je važno da se, ako nekoga nehotice uvrijediš, ispričaš se i kažeš 'To mi nije bila namjera.' A onda se nadamo da možemo ići dalje - ističe.</p><p>- U svojoj učionici to radim, kažem, želim da slobodno govorite. Ne želim da se cenzurirate. Ali ako se netko osjeća uvrijeđenim, neka progovori, jer to nije dobro okruženje u učionici, a mi se ispričavamo i idemo dalje. I mislim da je ovo zaista jednostavna istina da je isprika i dalje stvarni temelj za napredak - objašnjava Stanger.</p><h2>Kako da se ispričam, što je dovoljno, a što previše?</h2><p>Ispravna isprika trebala bi izraziti vaše razumijevanje da ste učinili nešto loše. Reći nekome da mi je 'žao što se tako osjećaš' ako zaista ima legitimnu pritužbu nije samo neodgovarajuća isprika, već je i pokroviteljski. Nadalje, to je neučinkovit način za ispriku. Trebali biste se čuvati i pretjeranog ispričavanja; može imati i negativne učinke. Pokušajte se ispričati samo kad situacija zahtijeva.</p><p>Kao što je profesorica Rutgers Karen A. Cerulo objasnila, učinkovita isprika ima nekoliko elemenata:</p><p>'Broj jedan: nemojte čekati. Zaboravite svoj ego, zaboravite savjete svojih voditelja. Ako niste u pravnoj situaciji, gdje vam se savjetuje da ne govorite, trebali biste se odmah ispričati. Drugo, ne ispričavajte se zbog onoga što su ljudi mislili. Drugim riječima, često smo čuli kako ljudi govore: 'Žao mi je što su me ljudi pogrešno razumjeli; Žao mi je što su ljudi pogrešno protumačili ili pogrešno pročitali moje postupke'. Ispričajte se zbog onoga što ste učinili, a ne zbog onoga što su drugi ljudi mogli misliti o tome.</p><p>Treći i četvrti element, prema Cerulo, nije pružanje konteksta kao načina objašnjavanja vašeg ponašanja i identificiranje žrtava unaprijed kako biste mogli izraziti grižnju savjesti i izvršiti povrat kad god je to moguće.</p><p>Doktor Ben Ho, izvanredni profesor ekonomije na koledžu Vasser, dodaje da ljudi često žele vidjeti ispriku koja 'nešto košta'. Ovaj trošak ne mora biti financijski, iako može biti, ali može doći u obliku priznavanja svoje nesposobnosti u činjenju prethodne pogreške ili obećanja da će se poboljšati u budućnosti.</p><h2>Loša isprika</h2><p>Rezultate loše isprike ljudima kojima se ispričavate lako je zamisliti. Pokušajte se prisjetiti kako ste se osjećali kad ste zadnji put vidjeli da se netko ispričava zbog toga što je 'uhvaćen', a ne zbog onoga što je učinio. Niti zadovoljava uvrijeđenu stranu niti utire put osobnom rastu od strane osobe koja je učinila nešto loše.</p><p>Na pojedinačnoj razini, svi znamo osjećaj primanja neiskrene isprike od nekoga tko se odmah vratio ponašanjima za koja su se upravo 'ispričali'; smanjuje vaše poštovanje prema njima i čini da se osjećate izigrano.</p><p>S druge strane, dobra isprika može postići velike stvari. Može izliječiti rane, promijeniti način na koji gledamo na nekoga tko je pogriješio, stvoriti mogućnosti za oprost i rast, spasiti veze i pomoći nam da budemo bolji u budućnosti</p><p>Iako najučinkovitije isprike često 'preispituju naš status' ili zahtijevaju da u budućnosti budemo bolji, one često mogu biti manje u usporedbi s koristima ispravnog ispričavanja.</p><p>Dakle, samo naprijed, ispričavajte se malo češće za stvari zbog kojih se vrijedi ispričati, ali budite sigurni da to ozbiljno mislite.</p>