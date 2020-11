Stručnjaci objasnili zašto nam ponedjeljci tako teško padaju

Brojne studije pokazale su da je većini raspoloženje ponedjeljkom lošije nego drugim danima u tjednu. Fenomen je opjevan u mnogim pjesmama, a stručnjaci su izdvojili razloge zbog kojih nam taj dan tako teško pada

<h2>Tjelesni ritam je poremećen</h2><p>Postoje fiziološki razlozi koji objašnjavaju zašto nam je prirodni tjelesni ciklus poremećen ponedjeljkom, a to se posebno odnosi na one koji rade od ponedjeljka do petka. Problem je u tome što vikendom svi više spavamo u usporedbi s ostatkom tjedna pa se u ponedjeljak tijelo opet prilagođava na ranije buđenje.</p><p>Uz to, neki će možda vikend iskoristiti za izlazak ili priliku da ostanu do kasno budni, a zbog toga će u ponedjeljak biti umorni.</p><p>- Kada smo umorni, imamo smanjenu toleranciju, nestrpljivi smo i loše vole - kaže psihologinja iz New Yorka dr. Sanem Hafeez. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Izgubili smo osjećaj slobode</h2><p>- Najčešći razlog zašto ljudi smatraju da je ponedjeljak tako težak je taj što slijedi dva dana slobode i uživanja. Ovaj masovni emocionalni pomak nekima može učiniti ponedjeljak zaista užasnim i teškim - rekla je Hafeez. </p><h2>Ne volimo svoj posao</h2><p>Još jedan uobičajeni razlog zašto ljudi mrze ponedjeljke je ako ne vole svoj posao ili je on izrazito stresan. Tada je čak moguće doživjeti i fizičku reakciju poput naleta adrenalina ili tjeskobe.</p><p>- Bilo da se radi o zahtjevnom šefu ili toksičnim kolegama, osjećaji tjeskobe i depresije mogu se pojaviti predvečer u nedjelju, a zbog toga je teško osjećati radost zbog povrataka na posao u ponedjeljak - objasnila je Hafeez.</p><h2>Nismo se pripremili</h2><p>Razlog zašto ponedjeljak može biti posebno stresan jest taj što se možda nismo pripremili za početak tjedna. To može uključivati ​​emocionalnu i logističku pripremu.</p><p>- Ponedjeljci se ljudima mogu učiniti kao pretrpani obavezama, ali mnogi ne shvaćaju da su možda sami krivi za to. Kad se netko ne uspije pripremiti, podsvjesno se priprema za neuspjeh. Ako se nedjelja ne koristi da se organiziramo, ponedjeljak može biti vrlo stresan i nepodnošljiv - rekla je Hafeez. </p><h2>Naša kultura nam govori da mrzimo ponedjeljke</h2><p>- Živimo u kulturi gdje je uobičajeni stav prema poslu odražen u izjavi 'hvala Bogu da je petak', a ponedjeljci su postali zajednički neprijatelj - rekla je bračna i obiteljska savjetnice iz Kalifornije, Becky Stuempfig.</p><h2>Slabo koordiniramo posao i privatni život</h2><p>Za ljude koji gotovo sve svoje vrijeme provode radeći, negativni osjećaji ponedjeljkom mogu biti unutarnji znakovi kojima nas tijelo upozorava da trebamo usporiti i uzeti pauzu.</p><p>- Ponedjeljak je ponekad jako težak zato što ljudi nemaju balans između posla i privatnog života. Čak i ako volite to što radite, oni koji stalno rade također ponekad trebaju odmor. Ako cijeli tjedan naporno radite bez prestanka, to može negativno utjecati na vaš um i tijelo. Čak i ako je nedjelja bila dan za pauzu, to nije dovoljno da se netko osjeti dovoljno odmornim i ponovno spremnim za posao - kaže Hafeez.</p><h2>Društvena tjeskoba</h2><p>Ponedjeljak se može činiti teškim i zbog tjeskobe zbog društvenih interakcija. To uključuje situacije u kojima su ljudi prisiljeni komunicirati s drugima ili će biti u okruženju gdje će ih uspoređivati s drugima.</p><p>- To može biti povezano i s očekivanjem problematičnih društvenih situacija. Kao društvenim bićima, pauza od našeg glavnog izvora socijalnog statusa, posla, u nama stvara osjećaj tjeskobe, koja se obično pojavljuje u nedjelju predvečer - kaže psihoterapeut iz Velike Britanije Noel McDermott.</p><h2>Ne volimo promjene</h2><p>Klinički psiholog iz Chicaga, John Mayer, kaže da ne volimo ponedjeljke i zbog toga što oni donose osjećaj promjene.</p><p>- Ponedjeljci uključuju tranziciju, a ljudi osjećaju tjeskobu prije, tijekom i nakon tranzicije. To je zato što tranzicije uvijek predstavljaju nešto nepoznato, a početak radnog tjedna obično skriva dosta nepoznanica - objasnio je.</p><h2>Gledamo u nepoznato</h2><p>U ponedjeljak imate još cijeli radni tjedan pred sobom, a ne znate kakve vas sve stresne situacije očekuju. </p><p>- Već do srijede uhvatili ste ritam i puni ste samopouzdanja da ćete tjedan uspješno privesti kraju, ali ponedjeljkom, vaša vjera u sebe mogla bi biti poljuljana jer ne znate što vas sve očekuje - kaže psihoterapeutkinja Meg Gitlin.</p><p>Stuempfig vjeruje da imamo takav osjećaj jer živimo u kulturi vođenoj nagradama. Umjesto da pronađemo radost i svrhu u putovanju, mi smo usredotočeni na odredište kao nagradu.</p><h2>Živimo za vikend</h2><p>Za one koji smatraju da su iskustva vikendom jedino što je bitno, ponedjeljak može biti oznaka kraja njihovog 'istinskog života'.</p><p>- Ako ponedjeljke osjećate kao da zatvarate vrata iza 48 sati slobode, to može ukazati da živite dvostruki život. Plaćanje računa i odlasci na posao su jedan život, a ono što rade vikendom je sasvim drugi život. Netko tko živi svoj život na takav način, uvijek će imati problema s ponedjeljkom - zaključila je Hafeez za <a href="https://www.huffpost.com/entry/why-mondays-hard-psychologically_l_5fb0375ac5b68baab0fcbf8c" target="_blank">HuffPost</a>.</p>