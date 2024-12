Doček u podne - Evo koji su sve gradovi organizirali dječji doček Nove godine i što su pripremili

ZAGREB

Grad Zagreb ove godine drugi put organizira dječji doček Nove godine na Trgu Petra Preradovića u 12 sati. Najmlađe će zabavljati pjevačica Mia Dimšić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 nova godina | Video: KanalRi

KOPRIVNICA

Dječji doček Nove godine uz DJ Sebaxa počinje u 11.30 na Zrinskom trgu.

KRIŽEVCI

Dječji doček Nove godine počinje od 11 sati na središnjem gradskom trgu. Točno u podne slijedi koncert Tamburaškog sastava Stara škola.

ĐURĐEVAC

Dječji doček Nove godine bit će i u Đurđevcu i to s početkom u 11 sati. Posjetitelje u središtu grada očekuje puštanje

balona, nastup Aryana Illusionista i Marie Torianyk s polaznicima Cirkus Škole Ray of Sunshine Entertainment, besplatni zabavni sadržaj te besplatna podjela čaja.

FUŽINE

Foto: Advent Fužine

Fužine i ove godine pripremaju tradicionalni i posebni ispraćaj stare i doček nove godine u podne, uz bogatu ugostiteljsku ponudu, domaće proizvode te nastup Gustafa i Žažara benda. Dvodnevno slavlje počinje 30. prosinca Šetnjom pod bakljama uz jezero Bajer do mistične špilje Vrelo. Posjetitelje očekuje topla dobrodošlica, zvuci harmonike, gitare i berde te animacije i razigrane cirkuske radionice za najmlađe.

Popodne će uz labuđe jezero Bajer biti zapaljen tradicionalni krijes, simbol topline, zajedništva i novog početka, a djecu i odrasle zabavljat će cirkuski izvođači i animatori. Iz Općine Fužine najavljuju da Šetnja pod bakljama vodi kroz tri čarobne točke, a u špilji Vrelo, ukrašenoj jaslicama, bit će organiziran poseban razgled pod vodstvom stručnjaka.

Vrhunac večeri bit će spektakularni vatreni show kod špilje Vrelo. Povratak je osiguran turističkim vlakićem. Tradicionalnoj proslavi i ispraćaju stare i dočeku nove godine u podne 31. prosinca prethodit će Novogodišnji izlet na Preradovićev vrh uz čaj i medenjake.

Središnja proslava počet će u 10 sati uz glavnu pozornicu u centru Fužina, uz Žažara bend i Gustafe, bogatu ugostiteljsku ponudu i domaće proizvode. Nakon podnevnog odbrojavanja i prvih čestitki za novu 2025. nastupit će Gradska straže Bakar i Kuburaško društvo Tri kralja.

Najavljeno je i tradicionalno novogodišnje kupanje Opatijskih kukala na poluotoku Čoka, za najmlađe će u adventskom selu biti priređen Dječji doček Nove godine, druženje s vilenjacima i uživanje u slatkim iznenađenjima. I ove godine je iz Rijeke omogućeno putovanje u Fužine novogodišnjim vlakom, organizirane su i novogodišnje autobusne linije s posebnim programima, a za sve koji dolaze automobilima osigurano je parkiralište.

RIJEKA

Na Trsatskom kaštelu održava se veseli dječji doček Nove godine od 10:30 do 12:30. Uz animatore, maskote, igre i spektakularno odbrojavanje do podne s 'drop out' balonima, mališane očekuju novogodišnji rekviziti i čaša dječjeg šampanjca za kraj.

DUBROVNIK

Dječji doček počinje u 11 sati na Stradunu, a okupljene će zabavljati Ante Gelo Bend, Iva Ajduković Marović i Bruna Oberan.

SPLIT

Tradicionalni rani doček Nove godine na Pjaci oduševit će posjetitelje mlađih uzrasta. Program počinje u 11 sati Balinjera partyjem (TJ CICO & MZ), koji će u 15 sati biti prekinut odbrojavanjem i novogodišnjom čestitkom uz umjetni snijeg, a onda se nastavlja Balinjera party do 16 sati.

Split: Doček Nove godine u 15h na Pjaci | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

SOLIN

Doček za najmlađe počinje u 11 sati u Gradini (Ulica kralja Zvonimira b.b., Solin). Za dječji doček nastupa Minea, uz koju će nastupati Plesna udruga 'Solinski bubamarci'.

OMIŠ

Program za mališane počinje u 11:15 sati na Trgu Stjepana Radića.

PODSTRANA

Zabavni dječji doček Nove zagarantiran je uz klauna Šarenka u 15 sati u Petrićevu.

PULA

Dječji doček Nove godine u Puli održat će se 31. prosinca 2024. na Portarati. Od 11 do 13 sati mališane će zabavljati Mrle & Ivanka uz veseli program 'Kišni razdraganci' koji obećava dobar provod za najmlađe.

ROVINJ

Na staru godinu u 11 sati na glavnom gradskom trgu počinje veliki spektakl za najmlađe. Minutu prije podneva kreće odbrojavanje, a ulazak u Novu godinu obilježit će se puštanjem šarenih balona - točno u podne. Voditelji programa su Nives Giuricin i Teodor Tiani, a najmlađe će zabavljati Balerina, Djed Mraz, Harlekin i Orhideja, maštoviti kostimirani likovi na štulama Triko cirkus Teatra.

BJELOVAR

Kao i prethodnih godina, 31. prosinca u 11 sati održat će se doček Dječje Nove godine uz glazbeni sastav Flashback, Moto Mrazove i slatke delicije na Trgu Eugena Kvaternika.

OSIJEK

Na Trgu svetog Trojstva u Tvrđi, već od 11 sati, održava se Dječji doček Nove godine, uz nastupe mladih osječkih glazbenika i mađioničara Magic Leona.

VINKOVCI

Već tradicionalno Vinkovci organiziraju doček Nove godine za najmlađe, koji će 31.12. biti organiziran na pozornici ‘kod klizališta’ od 11:30 sati. Mališane će zabavljati Luka Nižetić.

OPATIJA

Dječji doček organiziran na velikoj Ljetnoj pozornici. U utorak, 31. prosinca, od 11 sati, malene očekuje bogat program uz kostimirane animatore, puno zabave, glazbe, igre, facepainting i druga iznenađenja za djecu svih uzrasta.

KARLOVAC

Karlovac: Predblagdansko ozračje u središtu grada | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Sportski objekti Karlovac 31. prosinca na Gradskom klizalištu organiziraju doček Nove Godine za djecu i mlade pod nazivom 'U novu godinu uz karlovačke fritule'. Doček Nove bit će u 12 sati, a program u povodu dočeka trajat će od 10 do 13 sati uz DJ-a Samo Marac. Ideja je da svaki klizač dobije fritulu, koja će kao što prigoda zahtjeva, biti prelivena čokoladom i posipana zvjezdicama. Fritule su poklon Gastronomike i Sportskih objekata Karlovac klizačima.

POREČ

Za najmlađe je organiziran dječji doček u Parku Matije Gupca u 11 sati, dok će istovremeno na Trgu slobode svirati Rezime Acoustic Trio.

ZADAR

Već od podneva 31. prosinca, na adventskom i Narodnom trgu, predviđen je bogat program za djecu i odrasle.

SAMOBOR

Započnite Silvestrovo na glavnom gradskom trgu u Samoboru uz tradicionalni doček Nove godine u podne. The Night Express Band kreće s nastupom od 11:00 sati, donoseći hitove, ples i vrhunsku atmosferu. Glavni trg bit će ukrašen u blagdanskom stilu, pružajući toplinu i radost svima prisutnima.

VELIKA GORICA

Dječji doček Nove godine započinje 31. prosinca u 16 sati, a vrhunac večeri bit će puštanje svjetlećih balona s dječjim željama u 18 sati. Mališani će moći napisati svoje želje, privezati ih uz balone i zajedno ih pustiti u zrak tijekom odbrojavanja. Osim simboličnog puštanja želja, organizatori su pripremili bogat animacijski program koji će rasplesati i nasmijati sve prisutne. Kao posebno iznenađenje, stiže i Rudolf, najpoznatiji pomagač Djeda Božićnjaka.

ČAKOVEC

Na dječjem dočeku u 12 sati mališane će zabavljati Bojan Jambrošić te Jojo i prijatelj.

VARAŽDIN

Varaždin: Svečano otvorenje Ice Wonderland ledenog parka | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Doček dječje nove godine počinje već ujutro na klizalištu u Varaždinu, gdje će mališane zabavljati DJ Mario Kovač.

SISAK

Dječji doček počinje u 11 sati na Adventskom u Sisku i to uz Irmu Dragičević i bend.

KUTINA

Dječji doček Nove godine 31. prosinca u podne obećaje da će biti nezaboravan događaj za mlađe uzraste.

OGULIN

Ogulin organizira doček na gradskom parkiralištu u Strossmayerovoj ulici, gdje će od 11 sati najmlađe zabavljati Zsa Zsa.

Dubrovnik: Atmosfera u gradu na staru godinu | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

SLUNJ

Doček za najmlađe počinje u podne.

DUGA RESA

Doček za djecu održava se od 11 do 13 sati u Amfiteatru.

GOSPIĆ

Grad Gospić i KIC Gospić organiziraju Dječji doček Nove godine u utorak, 31. prosinca u dvorištu Ličko – senjske županije (Ulica dr. Franje Tuđmana 4, Gospić, Park Kolakovac – otvoreno klizalište) s početkom u 11 sati. Uz glazbeni program Mile Perkova i Johnny Walkers benda, program dočeka upotpunit će dječji animatori, mađioničar, balonko i klaun. Najmlađe očekuju pjesma, ples, prigodne igre kao i brojna druga iznenađenja.

ZADAR

U podne na Narodnom trgu djeca će već tradicionalno dočekati Novu godinu uz poseban dječji program, dok će na Trgu Petra Zoranića u isto vrijeme nastupiti Dino Dvornik Tribute Band.