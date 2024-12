Prognoza za doček Nove godine po gradovima: Dubrovnik i Split 'najtopliji', a evo gdje je i 0°C

U utorak, 31. prosinca je doček Nove godine, a evo kakvo se vrijeme očekuje.

Kako Državni hidrometeorološki zavod javlja, pretežno je sunčano, no ujutro je ponegdje moguća magla, ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Vjetar uglavnom slab.

Najniža temperatura zraka od -9 do -3, duž obale od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 4 i 8, na Jadranu između 13 i 17 °C. U novogodišnjoj noći većinom vedro uz mogućnost za lokalnu maglu, temperatura na kopnu od -3 do 1, na Jadranu od 6 do 11 °C.

Foto: DHMZ

ZAGREB

Pretežno sunčano, lokalno na širem području grada uz mogućnost za jutarnju maglu. Vjetar slab. Najniža temperatura zraka od -7 do -3, najviša dnevna između 5 i 7 °C.

Od 22 sata do 1 ujutro bit će 4 stupnja.

SPLIT

Od 22 sata do 1 ujutro bit će 11 stupnjeva.

RIJEKA

U 22 sata bit će 7 stupnjeva, a u 1 ujutro će pasti na 6.

OSIJEK

Od 22 sata do 1 ujutro bit će 2 stupnja.

ZADAR

Od 22 sata do 1 ujutro bit će 7 stupnjeva.

SLAVONSKI BROD

U 22 sata bit će 1 stupanj, a u 1 ujutro će pasti na 0.

KARLOVAC

U 22 sata bit će 4 stupnja, a u 1 ujutro će pasti na 3.

DUBROVNIK

U 22 sata bit će 10 stupnjeva, a u 1 ujutro će pasti na 9.

PULA

Od 22 sata do 1 ujutro bit će 8 stupnjeva.

SISAK

Od 22 sata do 1 ujutro bit će 2 stupnja.

VARAŽDIN

U 22 sata bit će 3 stupnja, a u 1 ujutro će pasti na 2.

VINKOVCI

Od 22 sata do 1 ujutro bit će 2 stupnja.

GOSPIĆ

U 22 sata bit će 1 stupanj, a u 1 ujutro će pasti na 0.