Dodajte ovih osam namirnica u prehranu za zdravu kosu i kožu

AVOKADO Bogat je zdravim mastima i hranjivim tvarima koje potiču zdravlje kože i noktiju, uključujući vitamine C, A i E. Jedna šalica zgnječenog ili pasiranog avokada sadrži 23 miligrama vitamina C, 16,1 mikrograma vitamina A i oko 5 miligrama vitamina E. Studija iz 2017. sugerira da je jedenje voća i povrća povezano sa zdravljem kože, a vitamin C iz voća i povrća može pomoći u proizvodnji kolagena i smanjiti pojavu bora. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA