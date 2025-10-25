Dodajte ovih osam namirnica u prehranu za zdravu kosu i kožu

Kada razmišljamo o poboljšanju zdravlja kose, kože i noktiju, prva pomisao su kozmetički proizvodi. No, možda biste prije trebali otići u nabavku kvalitetnih namirnica. Ono što unosite u tijelo može biti jednako važno kao i ono što stavljate na njega
Je li moguće jesti kvalitetnije do bolje i zdravije kose, kože i noktiju? Evo što kažu istraživanja i tri stručnjaka.
| Foto: Macniak
Foto: Macniak
| Foto: Macniak
MASNA RIBA Omega-3 masne kiseline mogle bi pomoći u smanjenju upale i crvenila u tijelu i koži. Također su bogat izvor proteina, snažnog antioksidansa vitamina E i biotina, hranjive tvari koja podržava proizvodnju keratina. Riba koju preporučuje liječnica je losos, haringa i skuša.
| Foto: Fotolia
BATAT Bogat je karotenoidom beta-karotenom, koji je spoj vitamina A. On potiče proizvodnju keratina i neophodan je za zdravlje kože i noktiju. Studija iz 2004. pokazala je da antocijanini u ljubičastom slatkom krumpiru imaju antioksidativna svojstva koja mogu poboljšati upalu kože. Antioksidansi također mogu pomoći u zaštiti od slobodnih radikala, koji mogu izazvati prerano starenje.
| Foto: DREAMSTIME
ORAŠASTI PLODOVI I SJEMENKE Dobri su izvori biotina, proteina i vitamina E - pogotovo sjemenke suncokreta. Orašasti plodovi, poput badema i oraha, također sadrže antioksidans vitamin E, koji pomaže u borbi protiv oksidativnih oštećenja. Vitamin E ima i protuupalna svojstva koja mogu pomoći u apsorpciji energije UV svjetla i zaštititi od oštećenja kože i vidljivih znakova starenja, poput finih linija i pjega od sunca.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
AVOKADO Bogat je zdravim mastima i hranjivim tvarima koje potiču zdravlje kože i noktiju, uključujući vitamine C, A i E. Jedna šalica zgnječenog ili pasiranog avokada sadrži 23 miligrama vitamina C, 16,1 mikrograma vitamina A i oko 5 miligrama vitamina E. Studija iz 2017. sugerira da je jedenje voća i povrća povezano sa zdravljem kože, a vitamin C iz voća i povrća može pomoći u proizvodnji kolagena i smanjiti pojavu bora.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
JAJA Proteini su bitan dio prehrane za zdravu kosu. Naša kosa je napravljena od proteina koji se zove keratin, pa prehrana s nedovoljnim udjelom proteina može učiniti kosu lomljivom. Jedno ekstra veliko jaje ima gotovo sedam grama proteina.
| Foto: 123RF
TAMNO LISNATO POVRĆE Dovoljno lisnatog povrća tijelu osigurava obilje hranjivih tvari koje mogu koristiti kosi, koži i noktima. U prehranu zato uključite špinat, kelj, blitvu, bok choy (kineski kupus) i raštiku.
| Foto: DREAMSTIME
KAMENICE Kosa i koža će vam biti zahvalni. Kamenice su izvrstan izvor cinka, koji je potreban za rast kose i obnovu tkiva. Jedna šalica kamenica sadrži 97,5 miligrama cinka. Također su pune proteina - 14,2 grama po šalici.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
HRANA BOGATA VODOM Pijenje vode nije jedini način za povećanje unosa vode. Neke namirnice imaju visok sadržaj vode, uključujući: krastavce, lubenicu, celer, jabuke, breskve, rajčice, zelenu salatu, dinju, potočarku i jagode.
| Foto: Fotolia