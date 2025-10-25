Obavijesti

Galerija

Komentari 0
HRANOM DO SJAJA

Dodajte ovih osam namirnica u prehranu za zdravu kosu i kožu

Kada razmišljamo o poboljšanju zdravlja kose, kože i noktiju, prva pomisao su kozmetički proizvodi. No, možda biste prije trebali otići u nabavku kvalitetnih namirnica. Ono što unosite u tijelo može biti jednako važno kao i ono što stavljate na njega
Woman doing fitness exercises at home resting on ball
Je li moguće jesti kvalitetnije do bolje i zdravije kose, kože i noktiju? Evo što kažu istraživanja i tri stručnjaka. | Foto: Macniak
1/10
Je li moguće jesti kvalitetnije do bolje i zdravije kose, kože i noktiju? Evo što kažu istraživanja i tri stručnjaka. | Foto: Macniak
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025