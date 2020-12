Ako razmišljate o tome da uvrstite kolagen u redovnu njegu, sve su šanse da ste prilično zbunjeni raznolikom ponudom na tržištu i ne znate se snaći oko toga koja bi opcija za uzimanje tog dodatka bila najbolja. Evo nekoliko savjeta i odgovora na neka najčešća pitanja: Od onog od kada ga je dobro početi koristiti, pa do toga kako ga uklopiti u rutinsku njegu:

1. Uvijek koristite kolagen s vitaminom C

Vitamin C vrlo je važan sastojak u njezi kože. Naše tijelo ne može proizvesti kolagen bez antioksidansa, pa je važan i zbog toga. Koristan je prvenstveno u proizvodnji fibroblasta, koji zaustavlja oštećenje DNA kolagena, te regulira sintezu, odnosno način na koji kolagen nastaje. Vitamin C je ključni kofaktor u sintezi kolagena i elastina, koji će vašoj koži dati onaj mladoliki izgled - kaže dermatologinja dr. Keira Barr.

Dodaje da vitamin C, osim toga, može preuzeti i zaštitnu ulogu, odnosno stabilizirati kolagen koji već imate zahvaljujući svojim antioksidativnim svojstvima. Naime, C vitamin može pomoći u neutraliziranju oštećenja slobodnih radikala, glavnog izvora razgradnje kolagena i oštećenja DNA.

Naše tijelo ne može samostalno stvoriti vitamin C; njega moramo unositi, pa je važno da i dodatak kolagena ima i taj sastojak.

2. Ujutro ili na večer? Nije važno

Postoji puno tvrdnji o tome da bi kolagen trebalo uzimati ujutro, no puno je i onih koje idu u prilog tome da se uzima popodne, ili neposredno prije spavanja. No, uglavnom nemaju čvrsto utemeljenu pozadinu. Postoji pretpostavka da ga je bolje uzimati ujutro, natašte, kako bi se bolje apsorbirao u kožu, dok neki kažu kako je korisniji kao međuobrok, jer će doprinijeti sitosti. Oni koji se zalažu za večernju primjenu računaju na to da će ga tijelo najbolje iskoristiti tijekom noćnog oporavka.

No, ne postoji znanstveni konsenzus o tome i zasad se zna da doba kada ga uzimate nije presudno, kaže dermatolog dr. Albert Matheny. Argument 'praznog želuca' ne drži vodu jer se kolagen uglavnom razgrađuje u tankom crijevu. Podnevni međuobrok stvarno vrijedi samo ako se pomiješa s grickalicom koja vas može zasititi, jer sam kolagen to ne može. A jednostavno nema dovoljno istraživanja koja bi osigurala argument da ga treba konzumirati noću.

U konačnici, trebali biste uzimati dodatke kolagena kad god vam je to jednostavno i prikladno. Ključno je pronaći doba dana u koje to možete učiniti dijelom svoje rutine, jer svaki dodatak najbolje djeluje na taj način.

3. Pridržavajte se kolagena tipa I i III za dobrobit kože

Kolagen nije monolit: zapravo postoji najmanje 16 vrsta proteina, od kojih se svaka specijalizirala i nalazi u različitim dijelovima tijela. Što se tiče vaše kože, oni na koje biste se trebali usredotočiti su tip I i ​​III, koji se nalaze u kolagenu od goveda.

Tip I je najzastupljeniji u tijelu, ne samo u koži: naći ćete ga u zglobovima, kostima, tetivama. Jedno ograničeno istraživanje pokazalo je da koristi i koži: Kad su ljudi uzimali oralni dodatak koji sadrži uglavnom hidrolizirani kolagen tipa I, nakon 60 dana, njihove linije lica bile su izglađenije, odnosno imali su manje bora, a koža je održavala zdravu razinu vlage.

Tip III je manje jasan, ali ne i manje zanimljiv. Ova vrsta kolagena 'promiče zdravlje i elastičnost kože i obnavlja ju' - kaže dermatolog dr. Fran E. Cook-Bolden. Ipak, malo je studija proučavalo uzimanje isključivo tipa III - barem ne na isti način na koji su vođena istraživanja na tipovima I i II - ali neka sveukupna istraživanja ukazuju na blagodati kolagena tipa III. Najvažnije: Istraživanje je otkrilo da se sadržaj kolagena tipa III u koži smanjuje s godinama, što možda implicira da bi tip III mogao biti ključni čimbenik starenja kože. Iako ne znamo sa sigurnošću je li to slučaj, znamo da je kolagen tipa III vrlo važan za funkciju fibroblasta.

4. Ako ste u dvadesetima, počnite odmah

Za one koji se pitaju kad započeti s dodacima kolagena, valja znati da njegova razina opada već u 20-ima i nastavlja se smanjivati za 1 posto svake godine. Početak opadanja ovisi i o genetici, no većina ljudi će to početi opažati kad napune 30 godina.

Dermatolog, dr. Gary Goldenberg, pojašnjava da dok smo mladi naše tijelo proizvodi više kolagena nego što ga tijelo razgrađuje, što se mijenja kako se regeneracija tkiva smanjuje. Pritom treba znati: Dodaci kolagena neće ukloniti bore, niti mogu podići obješenu kožu, ali će ublažiti neke manje promjene, poput sitnih borica oko očiju, kaže dr. Robert Rountree. Stoga ga je najbolje koristiti kao preventivnu metodu za izbjegavanje znakova starenja, te kako biste spriječili da se s vremenom pogoršavaju.

5. Svakako ga koristite ako ste u menopauzi

Ako niste započeli s uzimanjem kolagena u 20-ima ili 30-ima, ne znači da ne morate kasnije. To je posebno korisno u vrijeme ulaska u menopauzu. Naime, studije pokazuju da ženska koža gubi oko 30 posto kolagena tijekom prvih pet godina menopauze, a oko 2 posto kolagena svake godine tijekom sljedećih 20 godina, kaže dr. Barr, te napominje da ovaj pad često dovodi do onoga što nazivamo opuštenom kožom, proširenim porama i dubokim borama.

Uzimanje dodatka kolagena tijekom tog razdoblja pomoći će tijelu da prirodno proizvodi kolagen, podržavajući fibroblaste stanica kože ili dijelove stanice koji stvaraju kolagen i elastin.

6. Koristite onaj s okusom čokolade, ili zaslađeni, kao zamjenu za kavu

Dodatak kolagena s okusom čokolade, zaslađen kokosovim šećerom, odličan je izbor jer sadržava najkvalitetniji peruanski kakao u prahu te kokosov šećer, Zamijenite li tim napitkom kavu, osigurat ćete dobrobiti za tijelo, tako da vam jutarnja šalica napitka neće pomoći samo da se razbudite, nego će pridonositi i zdravlju kože.

7. Uvijek koristite organski kolagen i onaj životinja koje su jele travu

Većina dodataka kolagena dolazi od životinja. Stoga je važno osigurati da je životinja uzgajana humano i hranjena organskom, hranom, odnosno travom. To najčešće isključuje ​​pesticide i teške metale, te da nije tretirana antibioticima i sintetičkim materijalima, kaže dermatolog dr.. Tejas Patel. Problem je, doduše, u tome što mnogi izjednačavaju 'organsko' sa životinjama koje su hranjene travom, ili obrnuto.

Ako je životinja hranjena travom, to ne zabranjuje upotrebu sintetičkih pesticida, hormona i antibiotika. S druge strane, organske životinje jedu organsku hranu, uz zabranjenu upotrebu sintetičkih pesticida, hormona i antibiotika, zajedno s genetskim inženjeringom. Dakle, uvijek odaberite dodatak kolagena od životinje koja je hranjena travom i uzgojena organski, savjetuje portal MindBodyGreen.