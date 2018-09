Doji sina (5) i kupa se s njim: 'Radit ću to dok budem mogla'

Amy Hardcastle iz Lancashirea u Velikoj Britaniji još doji svog petogodišnjeg sina, pa čak i kad se zajedno goli kupaju u kadi. Kaže da je lakše dojiti veću djecu i zašto ne?

Nakon što se Max rodio u srpnju 2013. godine, Amy se nije dobro osjećala dojeći ga, ali nije dugo trebalo da se prilagodi i da počne normalno dojiti. Kad se dodatno informirala o svim prednostima koje ima majčino mlijeko, Amy je odlučila dojiti svojeg sina toliko dugo koliko to on želi.

- Skoro sam prestala dojiti kad je imao četiri tjedna jer sam imala problema, ali netko mi je pomogao u pravo vrijeme - izjavila je Amy za britanski Sun.

Foto: Amy Winter / mediadrumworld.com

- Dojim Maxa već pet godina, trenutačno oko tri puta tjedno, ali nijedno od nas dvoje nije spremno prekinuti tu praksu. Ljudima pokušavam objasniti da to što nešto nije društvena norma ne znači da je loše. Dojenje ima smisla budući da moje tijelo i dalje stvara mlijeko - objasnila je Amy.

- Jednom kad uđeš u rutinu dojenja zašto ne nastaviti dok god vam to odgovara? Kad sam bila mlađa dojila sam u javnosti, ali sad je to uvijek kod kuće - dodaje.

- Nastavit ću dojiti dok god Max to želi. To mi nije nikakav problem dok god to njemu treba. Imam puno prijateljica koje su bile sretne što mogu dojiti i radile su to dok god su im djeca trebala i željela mlijeko. One su skoro sve prestale s dojenjem, ali svako dijete je drugačije - objašnjava Amy.

Foto: Amy Winter / mediadrumworld.com

- Nije da moj sin pije mlijeko umjesto da pojede obrok. Ako je gladan - jede, a ako želi mlijeka - dojim ga. Majčino mlijeko nikad nije loše za djecu i u većini slučajeva se više radi o udobnosti i bliskosti, nego o hrani. A inače, što su djeca starija to je dojenje jednostavnije. Stariju djecu ne treba dojiti svaka dva sata. A možete i s njima o tome razgovarati. Mogu mu reći da me bole grudi, da se loše osjećam ili ga zamoliti da dojenje odgodimo na kasnije - objašnjava Amy.

Amy želi javnosti pokazati da dojenje starije djece nije tabu i često objavljuje slike sebe i svojeg sina na Instagramu, na kojem dosta korisnika ima negativne komentare. Amy naglašava da je dojenje normalna ljudska funkcija, ali da svatko ima svoje mišljenje i to je u redu, isto kako je u redu da ta mišljenja nju ne zanimaju.

Foto: Amy Winter / mediadrumworld.com

- Imam puno potpore od drugih mama koje još doje svoje bebe i djecu. Ali, s druge strane mnogo mojih prijatelja i članova obitelji smatra da je dojenje tako velikog djeteta čudno. Treba normalizirati dojenje i veće djece, to nije ništa loše - rekla je.

- Nemam ništa protiv umjetnog mlijeka i ne osuđujem mame koje su se odlučile ne dojiti, već bebama davati umjetno mlijeko, ali bi mi bilo jako drago da to učine potpuno informirane, znajući koje mogu biti posljedice njihovih odluka - komentirala je mame koje su se odlučile na drugačiju opciju od njezine.

- S vremena na vrijeme dobijem neku groznu poruku, ali trudim se o tome ne razmišljati, blokiram sve negativno. Želim normalizirati te stvari na koje ljudi nisu navikli. Jer dok god su mama i dijete oboje zadovoljni, ne postoji razlog zašto prekinuti tu praksu, u mojem slučaju dojenje - zaključuje Amy.

Foto: Amy Winter / mediadrumworld.com

- Kad sam bila trudna, nisam znala ništa o dojenju ili koliko dugo bi trebala dojiti. Mislim da nikad prije toga nisam vidjela kako netko doji dijete, pa želim podijeliti svoju priču kako bi ljudi mogli vidjeti kako to izgleda te odlučiti što žele - objasnila je.

Stručnjaci se slažu da produženo dojenje može imati pozitivne zdravstvene koristi i za majku i za dijete. Na stranicama Svjetske zdravstvene organizacije piše da dojenje treba nastaviti "do dvije godine ili više". Međutim, neki stručnjaci kažu kako ne postoji dovoljno dokaza o dodatnim koristima dojenja kod djece starije od dvije godine.