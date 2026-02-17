Evo kojih se sve bolesti trebate čuvati prema vašoj krvnoj grupi

Naša krvna grupa, bila ona A, B, AB ili 0, može otkriti mnogo o našem zdravlju, uključujući i sklonost razvoju određenih bolesti. Iako genetiku ne možemo mijenjati, razumijevanje ovih veza može nam pomoći da obratimo više pažnje na prevenciju
U nastavku doznajte koje krvne grupe su sklone kojim bolestima.
KRVNA GRUPA A -
Osobe s krvnom grupom A nose specifične antigene na crvenim krvnim stanicama koji utječu na imunološki sustav i probavu, što ih čini podložnijima određenim zdravstvenim problemima.
1. Bolesti srca i moždani udar - Istraživanja su pokazala da imaju nešto viši rizik od razvoja srčanih bolesti u usporedbi s krvnom grupom 0. To se djelomično pripisuje prirodno višim razinama LDL-a, takozvanog "lošeg" kolesterola, ali i povišenim razinama faktora zgrušavanja krvi. Jedna nedavna studija otkrila je i da su osobe s krvnom grupom A imale neznatno veću vjerojatnost da dožive moždani udar prije šezdesete godine života.
2. Rak želuca i drugi karcinomi - Najveća prijetnja leži u probavnom sustavu. Osobe s grupom A imaju do dvadeset posto veći rizik od razvoja raka želuca. Znanstvenici tu vezu objašnjavaju činjenicom da se bakterija Helicobacter pylori, glavni uzročnik čireva i upala koje mogu dovesti do karcinoma, lakše veže za stanice želuca kod osoba s ovom krvnom grupom. Također, studije su povezale ovu krvnu grupu s većim rizikom od raka gušterače, pluća, dojke i debelog crijeva.
3. Osjetljivost na stres - Zanimljivo je da osobe s grupom A prirodno proizvode više kortizola, hormona stresa, zbog čega mogu biti osjetljivije na stresne situacije.
KRVNA GRUPA B - Krvna grupa B sa sobom nosi jedinstven profil rizika, s naglaskom na metaboličke i upalne bolesti.
1. Dijabetes tipa 2 - Najistaknutija je povezanost s dijabetesom tipa dva. Prema opsežnoj studiji objavljenoj u časopisu Diabetologia, osobe s krvnom grupom B imaju čak dvadeset i jedan posto veću vjerojatnost za razvoj ove bolesti u usporedbi s osobama nulte krvne grupe. Točan mehanizam još nije u potpunosti razjašnjen, no pretpostavlja se da antigen B može utjecati na crijevnu mikrobiotu i upalne procese u tijelu koji doprinose inzulinskoj rezistenciji.
2. Rak i bolesti srca - Poput grupe A, i osobe s krvnom grupom B pokazuju povišen rizik za rak gušterače. Također, dijele i povećan rizik od srčanih bolesti u odnosu na grupu 0, iako je on nešto manji nego kod grupa A i AB.
3. Otpornost i osjetljivost na infekcije - S druge strane, neka istraživanja sugeriraju da ova krvna grupa pruža određenu prirodnu otpornost na bolesti poput malarije, ali istovremeno može pokazivati veću osjetljivost na neke druge kronične infekcije.
KRVNA GRUPA AB - Ova krvna grupa najrjeđa je u populaciji i kombinira karakteristike grupa A i B, što stvara specifičan set zdravstvenih rizika.
1. Kognitivni problemi i demencija - Najalarmantniji podatak odnosi se na kognitivno zdravlje. Istraživanje objavljeno u časopisu Neurology pokazalo je da osobe s ovom krvnom grupom imaju čak osamdeset i dva posto veći rizik od razvoja kognitivnih problema i gubitka pamćenja u starijoj dobi, što može voditi prema demenciji. Znanstvenici to povezuju s višim razinama faktora zgrušavanja VIII, proteina koji igra ključnu ulogu u formiranju krvnih ugrušaka.
2. Kardiovaskularne bolesti i krvni ugrušci - Upravo ta sklonost zgrušavanju čini krvnu grupu AB najrizičnijom kada je riječ o kardiovaskularnim bolestima. Prema podacima Američke udruge za srce, osobe s krvnom grupom AB imaju najveći rizik od srčanog udara i venske tromboembolije. Rizik od stvaranja krvnih ugrušaka u dubokim venama kod njih može biti i preko pedeset posto viši u usporedbi s grupom 0.
3. Povećan rizik od karcinoma - Kao i grupe A i B, dijele povećani rizik od raka želuca i gušterače.
KRVNA GRUPA 0 -
Osobe s krvnom grupom 0 često se smatraju "univerzalnim darivateljima" i posjeduju određene zdravstvene prednosti. Imaju najniži rizik od srčanog i moždanog udara te od razvoja krvnih ugrušaka, što se pripisuje nižim razinama proteina koji potiču zgrušavanje, poput von Willebrandovog faktora. Čini se da su otporniji i na neke vrste karcinoma, posebice raka gušterače i želuca.. Zanimljivo je da komarci manje preferiraju njihovu krv.
1. Čirevi na želucu - Zbog specifične reakcije na ba. kteriju H. pylori, ove osobe imaju znatno veći rizik od razvoja peptičkih ulkusa, odnosno čireva na želucu i dvanaesniku.
2. Sklonost krvarenju - Niže razine faktora zgrušavanja, iako štite srce, čine ih sklonijima prekomjernom krvarenju nakon ozljeda ili operacija.
3. Plodnost i virusne infekcije - Studije su također pokazale da žene s krvnom grupom 0 mogu imati nešto nižu rezervu jajnih stanica, što potencijalno utječe na plodnost. Uz to, podložniji su nekim virusnim infekcijama poput norovirusa, koji uzrokuje teške želučane viroze.
