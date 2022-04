Dokazao da je Grenland otok pa ostao bez prstiju zbog ozeblina

Robert Edwin Peary je američki istraživač koji je prvi put stigao na zemljopisni Sjeverni pol. Počeo je kao kao glavni pomoćnik u ekspediciji u Nikaragvi, a 1886. godine prvi je put pokušao je pokušao s tri pratitelja doći do do Disco Baya Grenlanda, no morali su se vratiti jer su ostali bez hrane.

Najčitaniji članci