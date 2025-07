Dokumentarni film Dalaj-Lama premijerno će se prikazati u Zagrebu, Osijeku i Splitu

Povodom obilježavanja 90. rođendana Dalaj-Lame u zagrebačkom će Dokukinu KIC u nedjelju, 6. lipnja u 19 sati premijerno biti prikazan dokumentarni film Dalaj-Lama: Put sreće. Riječ je o dirljivom i vizualno impresivnom dokumentarnom iskustvu u kojem Dalaj-Lama uoči svog 90. rođendana dijeli mudrost i praktične savjete za suočavanje s izazovima suvremenog svijeta. Film je režirao švicarski autorski dvojac Barbara Miller, Philip Delaquis, dok je producent Richard Gere. Na isti dan, 6. srpnja film će biti prikazan i u Osijeku (Kino Urania & Kinematografi Osijek) te Splitu (Kino Mediteran Bačvice), da bi potom krenuo u limitiranu ljetnu distribuciju u odabranim kinima diljem zemlje. U zagrebačkom Dokukinu KIC uslijedit će projekcije 9. i 11. srpnja.

Dalaj Lama: Put sreće (Wisdom of Happiness: A Heart To Heart With The Dalai Lama) filmska je istraživačka priča o najdubljem unutarnjem svijetu Dalaj Lame, savršeno usklađenu s našim vremenom. U intimnom razgovoru "od srca do srca", najveći svjetski ambasador suosjećanja vodi gledatelje na inspirativno putovanje prema istinskom izvoru sreće.

Na vrhuncu devet iznimno izazovnih desetljeća pod svjetlima reflektora, koji su započeli u dobi od četiri godine, Dalaj Lama promišlja o uravnoteženju tisućljetnih tibetanskih budističkih tradicija s suvremenim vrijednostima naše globalizirane društvene stvarnosti, koja se sada bori da prevlada nasilje i rat, dok stoji na rubu ekološkog kolapsa. Prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir koji je prepoznat zbog ranog poziva na očuvanje našeg planeta pokazuje nam da je moguće izgraditi zdraviji, sretniji svijet za sva živa bića te da su alati potrebni za to, zapravo, već u našim rukama.

Zahvaljujući svojoj širokoj umnosti i razoružavajućem duhovitom pristupu, Dalaj Lamino nevjerojatno složeno putovanje prema zdravom, sretnom životu suptilno je pročišćeno i nadahnjuje nas da shvatimo koliko bi jednostavno moglo biti izgraditi mirno, prosperitetno društvo u kojem svi mogu napredovati. Dok se sreća rađa u svakome od nas, samo njegovanje bezuvjetnog suosjećanja jednih prema drugima može transformirati svijet.

Foto: PROMO

U onome što će vjerojatno biti posljednje pojavljivanje Dalaj Lame u filmu, izvanredna suradnja autorskog i producentskog tima stvara iznimnu i pravovremenu ponudu za gledatelje. Filmaši spajaju očaravajući pristup s kontemplativnim vizualima i dosad neviđenim arhivskim snimkama kako bi gledatelje poveli na velikodušno meditativno uspinjanje - od temelja patnje do vrha ljudske inteligencije, gdje je pogled jednostavno transformativan.