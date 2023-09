Dolac opet postaje gastro oaza: Probajte janjeće fritule, praline s bikovim repom i 'panouozzo'

Zagreb i Split ugostili su ovog proljeća projekt PLACe market. Točnije, njihove tržnice. Nakon ljetne stanke, ovog petka na zagrebačkom Dolcu program se nastavlja. Od 18 sati, pa tako svakog sunčanog petka do kraja listopada, centralna će tržnica živnuti i u večernjim satima. U Zagrebu su specijalitete poput sipe na kremastoj palenti, pralina punjenih bikovim repom i brie sirom, janjećih fritula, morskog psa, purice s mlincima, punjenih paprika, skradinskog rižota, panuozzo sendviča s porchettom i oradom u savuru... pripremali Bistro Apetit by Marin Rendić, Nautic club Pojoda by Christian Misirača, Gastronomadi...

- PLACe market jedini je ulični projekt koji je okupio respektabilna chefovska imena na jednome mjestu, a koja pokazuju da street food može biti i kod nas kreativan, lokalno orijentiran, gastronomski vrijedan i cjenovno prihvatljiv - kaže organizatorica Sarah Josipović.