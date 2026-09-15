Dolaze gosti? Istraživanje tvrdi da svaki treći Hrvat nered premjesti u drugu prostoriju

Hrvati za sebe vole reći da žive uredno. Svega 13% smatra svoj dom neurednim, dok ga gotovo šest od deset (58%) opisuje kao organiziran. Ipak, svakodnevica otkriva zanimljiv paradoks: 40% hrvatskih ispitanika kaže da je tijekom prošle godine ponekad jednostavno odustalo od pokušaja da uvede red u domu, što je gotovo dvostruko više od globalnog prosjeka od 21%. Rezultati su to novog IKEA Izvještaja o pohrani i organizaciji 2026.: Pronalaženje smisla u neredu.

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Naime, istraživanje je provedeno među 31.488 ljudi na 31 tržištu, uključujući i Hrvatsku. Rezultati otkrivaju kako nered utječe na svakodnevni život ljudi: od raspoloženja i odnosa s ukućanima do stvari koje se skrivaju, čuvaju 'za svaki slučaj' ili u zadnji tren premještaju prije dolaska gostiju.

Foto: IKEA

Nered pritom nije samo pitanje izgleda doma. Hrvati godišnje izgube cijeli dan tražeći stvari u kuhinji, a gotovo polovini (48%) potraga za stvarima koje ne mogu pronaći utječe na raspoloženje, dok 12% kaže da im može pokvariti cijeli dan.

Kupaonica je Hrvatima najveći izazov

Dok je globalno najveći izazov za održavanje reda kuhinjska radna ploha, u Hrvatskoj je to kupaonica. Četvrtina Hrvata (25%) navodi je kao prostor koji je najteže održavati urednim, u usporedbi s 15% ispitanika na globalnoj razini.

Nered može postati i izvor nesuglasica u domu, a Hrvati se oko njega najčešće prepiru s partnerom, bilo da je riječ o kupaonici (22%), spavaćoj sobi (17%) ili ormaru (20%). Djeca dodatno mijenjaju dinamiku: u kućanstvima s djecom rasprave zbog nereda u kupaonici bilježi 53% ispitanika, u usporedbi s 34% u kućanstvima bez djece.

Foto: IKEA

Dolaze gosti? Preselimo nered

Za čak 82% Hrvata važno je da njihov dom izgleda uredno kada imaju goste. A kada nema vremena za pravo pospremanje, 30% priznaje da je prije dolaska gostiju jednostavno premjestilo nered iz jedne prostorije u drugu. Mlađima nered ponekad potpuno promijeni planove: 13% pripadnika generacije Z otkazalo je druženje kod kuće jer im je prostor bio previše neuredan, u usporedbi s 2% Baby Boomera.

I nije nered jedino što se skriva iza zatvorenih vrata. Čak 35% Hrvata skriva slatkiše ili grickalice od drugih ukućana, dok 28% skriva kupnje za koje nikome nije reklo. Njih 11% skriva ih od partnera.

Foto: IKEA

Stari uređaj je otišao. Kabel, naravno, ostaje

Neke stvari se čuvaju jer imaju sentimentalnu vrijednost. Čak 83% Hrvata čuva predmete upravo iz tog razloga, a 24% teško se odvaja od naslijeđenih stvari jer ne želi povrijediti članove obitelji. A onda su tu stvari koje se čuvaju „za svaki slučaj“. Čak 39% Hrvata čuva kabele za uređaje koje više nema.

- Ljudi više ne teže savršenom domu. Žele dom koji odražava njih same, prostor u kojem se nalaze njihove priče, uspomene i stvari koje su im važne. Ono što čuvamo mnogo govori o tome tko smo; nikada se nije radilo samo o stvarima. U kompaniji IKEA vjerujemo da svatko zaslužuje dom koji odgovara njegovim potrebama. Upravo tome služe pametna i cjenovno pristupačna rješenja - poručuje Nikolina Cerovečki, menadžerica za opremanje doma i dizajn prodajnih prostora u tvrtki IKEA Hrvatska.

Foto: IKEA

Više prostora? Ne nužno i manje nereda

Više prostora za odlaganje na prvu zvuči kao jednostavno rješenje. No kada su ih pitali što bi se dogodilo kada bi imali 20% više prostora za odlaganje, svega 22% Hrvata smatra da bi njihov dom bio manje neuredan. Njih 16% misli da bi dodatni prostor jednostavno popunio netko drugi u kućanstvu, dok 11% kaže da bi nabavilo još stvari. Organizacija doma zato ne mora značiti odricanje od stvari koje volimo, nego pronalaženje mjesta za njih i bolje korištenje prostora koji već imamo. IKEA istraživanje pokazuje da ljudi ne traže savršene domove, već praktična rješenja koja im olakšavaju svakodnevni život.

U sklopu programa Nove niže cijene, od 1. rujna IKEA Hrvatska snizila je cijene na više od 1.200 proizvoda, u prosjeku za 20%, koji su dostupni u robnoj kući i online. Među njima su i brojna rješenja za odlaganje i organizaciju, koja IKEA čini cjenovno pristupačnijima kako bi što više ljudi moglo urediti svoj prostor u skladu sa svojim potrebama. Dodatna ponuda proizvoda po nižim cijenama bit će dostupna ekskluzivno u robnoj kući IKEA do 31. prosinca.