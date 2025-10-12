Ovih 15 stvari se događaju u tijelu kada nemate odnose

Apstinencija od seksa i masturbacije može biti osobni izbor, duhovna praksa ili jednostavno privremena odluka, ali što se zapravo događa s tijelom kad se suzdržavate? Stručnjaci za seksualno zdravlje ističu da dulja razdoblja celibata mogu utjecati na mentalno i fizičko zdravlje, ponekad na neočekivane načine
Od promjena raspoloženja i hormonskih fluktuacija do rijetkih fizičkih posljedica, donosimo 15 najvažnijih efekata apstinencije koje bi svatko trebao znati.
| Foto: Vadym Drobot
Foto: Vadym Drobot
| Foto: Vadym Drobot
1. POVEĆANA ANKSIOZNOST - Nedostatak oksitocina i dopamina može povećati osjećaj stresa i nervoze.
| Foto: 123RF
2. PROMJENE RASPOLOŽENJA - Pojačana frustracija i razdražljivost zbog seksualne suzdržanosti.
| Foto: Photographer: Alexandre Zveiger
3. SMANJENA POVEZANOST - Manjak oksitocina može smanjiti osjećaj bliskosti s partnerom.
| Foto: 123RF
4. POVEĆANA DEPRESIVNOST - Manjak hormona sreće može doprinijeti tjeskobi i depresivnim stanjima.
| Foto: 123RF
5. FRUSTRACIJA - Seksualna suzdržanost može izazvati psihičku napetost i napetost tijela.
| Foto: 123RF
6. RIZIK OD AGRESIJE - Iako rijetko, seksualna frustracija može djelomično utjecati na agresivnije ponašanje.
| Foto: Photographee.eu
7. RIZIK OD RAKA PROSTATE - Manja učestalost ejakulacije povezana je s nešto većim rizikom od raka prostate.
| Foto: 123RF
8. VAGINALNA ATROFIJA - Kod žena, dulja apstinencija može smanjiti elastičnost vaginalnog tkiva.
| Foto: 123RF
9. PENILNA ATROFIJA - Kod muškaraca, rijetko, može doći do smanjenja penilnog tkiva.
| Foto: Yaroslav Astakhov
10. SMANJENA SEKSUALNA ŽELJA - Dulja apstinencija može privremeno smanjiti libido kod nekih ljudi.
| Foto: STRELCIUC
11. BOLJA SAMODISCIPLINA - Apstinencija može povećati sposobnost samokontrole i mentalne čvrstoće.
| Foto: 123RF
12. POVEĆANA KONCENTRACIJA - Fokusiranje na ciljeve i osobni razvoj bez distrakcija seksualne prirode.
| Foto: 123RF
13. RAZVOJ EMOCIONALNE INTROSPEKCIJE - Više vremena za razmišljanje o vlastitim osjećajima i potrebama.
| Foto: Andrey Guryanov
14. OSJEĆAJ POSTIGNUĆA - Uspješno suzdržavanje može povećati samopouzdanje.
| Foto: 123RF
15. PRIRODNA PRILAGODBA TIJELA - Organizam se prilagođava smanjenju seksualne aktivnosti, hormonski sustav se stabilizira.
| Foto: 123RF