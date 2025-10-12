Obavijesti

Galerija

Komentari 0
APSTINENCIJA OD SEKSA

Ovih 15 stvari se događaju u tijelu kada nemate odnose

Apstinencija od seksa i masturbacije može biti osobni izbor, duhovna praksa ili jednostavno privremena odluka, ali što se zapravo događa s tijelom kad se suzdržavate? Stručnjaci za seksualno zdravlje ističu da dulja razdoblja celibata mogu utjecati na mentalno i fizičko zdravlje, ponekad na neočekivane načine
Portrait of couple sleeping in the bed
Od promjena raspoloženja i hormonskih fluktuacija do rijetkih fizičkih posljedica, donosimo 15 najvažnijih efekata apstinencije koje bi svatko trebao znati. | Foto: Vadym Drobot
1/17
Od promjena raspoloženja i hormonskih fluktuacija do rijetkih fizičkih posljedica, donosimo 15 najvažnijih efekata apstinencije koje bi svatko trebao znati. | Foto: Vadym Drobot
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025