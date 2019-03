Dolaze im i stranci: Novi zubi u KBC Rijeka rade se za 3650 kn

Da stranci rado dolaze "raditi" zube u naše privatne ordinacije već je poznato, no u posljednje vrijeme oduševljeni su Klinikom za dentalnu medicinu KBC-a Rijeka.

Tako je ova bolnica postala prva državna ustanova u Hrvatskoj koja je komercijalizirala dentalnu djelatnost, a strance motivira i imponira im to što im usluge pružaju liječnici s akademskim titulama.

Ova je praksa zaživjela dolaskom nove predstojnice prof. dr. Vlatke Lajnert kojoj je jedan od ciljeva bio brendiranje Klinike za dentalnu medicinu. Kako kaže prof. dr. Lajnert, mnogi Riječani ne znaju da je klinika u njihovom gradu druga najveća državna klinika za dentalnu medicinu u Hrvatskoj, nakon one na KBC-u Zagreb, te se na riječkoj klinici nude, među ostalim, i privatne usluge jednake onima u privatnim ordinacijama i poliklinikama po kojima je ova regija poznata izvan granica Hrvatske. No stranci su to otkrili, pa je najviše pacijenata iz Italije i Slovenije.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Strani pacijenti uglavnom dolaze zbog protetske rehabilitacije koja nerijetko uključuje implanto-protetsku terapiju, ali nedavno smo imali i slučaj roditelja iz Slovenije koji su doveli dijete na zahvat u općoj anesteziji gdje je cilj bio popravak i vađenje zuba, a zahvat je bio višestruko jeftiniji nego kod susjeda. Na žalost, naša Klinika nema blještavilo i sjaj kakav resi većinu privatnih ustanova u Hrvatskoj, no s druge strane, mi imamo ono što mnoge druge ordinacije u Rijeci nemaju. Kod nas, naime, radi 26 specijalista, od čega je četrnaest profesora, četiri docenta i tri doktora znanosti – tumači prof.dr. Lajnert te dodaje da pacijenti kod njih dobivaju najsuvremenije materijale i tehnologije.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pritom klinika surađuje s privatnim dentalnim laboratorijima, što druge klinike u državnom vlasništvu ne prakticiraju. Zahvaljujući takvoj suradnji, kaže prof.dr. Lajnert, proizvod je na daleko višoj razini jer privatni laboratoriji s bolničkom klinikom surađuju kao i sa svakom drugom privatnom ordinacijom u Rijeci.

Klinika za dentalnu medicinu KBC-a Rijeka tržišno je orijentirana tako da se tamo provode svi najsuvremeniji dijagnostički i terapijski postupci kao i bilo gdje drugdje, a pacijenti mogu doći su uputnicom svog stomatologa ili posve privatno.

Tamo će saznati i sve cijene usluga, a primjera radi, cijena ugradnje implantata (kirurški dio) je 4.300 kuna za Astra Tech implantat ili 3.650 kuna za Avinent Coral implantat.

MEGHAN I HARRY NEŠTO SKRIVAJU: Kraljica morala zaposliti privatnog suradnika da ih špijunira