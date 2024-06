Dom očistite limunom te tako sačuvajte svoje zdravlje i okoliš

Prirodno čišćenje može biti isto toliko učinkovito kao i čišćenje kemijskim sredstvima.

Kiselina iz soka od limuna, primjerice, djeluje kao umjetna kiselina za čišćenje aluminija, no činjenica je da limun ne ugrožava zdravlje, govori autorica priručnika “Clean and Green: The Complete Guide to Non-Toxic and Environmentally Safe Housekeeping”, Annie Berthold-Bond.

- Postoji mit da je čišćenje prirodnim sredstvima brže i jednostavnije, no to je samo mit. Takvo je čišćenje ujedno i jeftinije, nekad i besplatno. Za čišćenje možete iskoristiti koru od limuna koji ste iscijedili ili rajčice iz vrta za čišćenje metala - kaže autorica.

Ključ za uspješno korištenje prirodnih sredstava, nastavlja, je temeljno razumijevanje čemu služi netoksičan, ekološki sastojak.

- Biljni glicerin često se koristi u recepturama za čišćenje kao sredstvo za uklanjanje mrlja jer pomaže otapanju ulja u vodi. Kreda se često koristi kao izbjeljivač, a stipsa čisti mrlje poput hrđe i uklanja mrlje nastale od tvrde vode. Sol učinkovito sprečava daljnji rast bakterija, a ocat osvježava zrak i prostore - govori Berthold-Bond.

Uključite u čišćenje i antiseptičke biljke poput eukaliptusa, lavande, čajevca, dodajući ih u svoja sredstva za čišćenje. Upamtite i da citrusi imaju nevjerojatnu moć čišćenja.

- Ekstrakt sjemenki grejpa smatra se protugljivičnim, antimikrobnim i antibakterijskim sredstvom, a koristi se i kao konzervans u kozmetici. I ekstrakt limuna je prirodno otapalo koje se bori protiv buha - kaže autorica.