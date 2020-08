Dom u bojama: Žuta će poticati kreativnost, a plava smirenost

Kuhinja će oživjeti uz narančastu, dok ljubičasta potiče na razmišljanje. Intenzivnije ružičastu koristite samo za prostor u kojem ne boravite dugo jer može uznemiriti. Svijetloružičasta je pak idealna iza radnog stola

<p>Za kuhinju i dječju sobu idealna je narančasta jer stimulira apetit i poziva na pokret. Za dnevni boravak i spavaću sobu svijetloplava je dobar izbor zbog svojeg umirujućeg učinka. Crvena budi apetit i potiče na razgovor te je idealna za prostorije u kojima se jede i druži poput blagovaonice, savjetuju dizajneri interijera. Ako vam je ideja crvenih zidova suviše smjela, bež ili bijele zidove uvijek možete upotpuniti crvenim ormarićima. Boja je moćan alat kojim možete pobuditi emocije, stvoriti iluziju prostranosti ili željenu atmosferu. </p><p>- Što se kuhinje tiče, nju je idealno obojiti u boju za koju vas vežu ugodna sjećanja iz djetinjstva. Ako se sjećate mirisa kolača iz bakine kuhinje tijekom ljetnih praznika, prisjetite se i boje njezinih zidova te ih iskoristite u svojem domu - kaže dizajnerica Kate Smith. </p><h2>ŽUTA </h2><p>Žuta boja prema nekim studijama povećava osjećaj anksioznosti, no iznimno je popularna kod uređenja doma, a najviše pristaje kupaonicama. Žuta također donosi optimizam, aktivira memoriju, stimulira živčani sustav, potiče komunikaciju i iskre kreativnosti. No prigušeni i zemljano-žuti tonovi djeluju umirujuće i neutralno, pa ako idete na ispit, navucite radije jarko žutu majicu. Blijedo žuta čini da prostor djeluje većim. Zlatna i boja meda daju notu gostoljubivosti. </p><p><br/> PAZITE: Žuta je teška za oko i mozak je treba dešifrirati. Dokazano je da previše žute ili predugo izlaganje toj boji može uzrokovati mučninu i glavobolju.</p><h2>NARANČASTA </h2><p>Za kuhinju i dječju sobu preporučljiva je narančasta jer stimulira apetit i poziva na pokret. Narančasto posuđe, stolnjak ili pribor za jelo čine hranu slađom, pokazao je eksperiment koji su proveli španjolski znanstvenici. Sudionicima je topla čokolada djelovala više ‘čokoladno’ ako je servirana u narančastoj ili tamnokremastoj šalici, nego kad su je pili iz crvene ili bijele šalice. Ručnici u boji marelice, breskve i mandarine potaknut će opuštanje pa se dobro njima okružiti u kupaonici. Dobro se uklapa i smeđa sa zlatnim nijansama. Jarkonarančasta može biti teška tijekom dana, ali vrlo ugodna i topla noću pa birajte takve pokrivače. Svijetlonarančasta stimulira energiju i osvjetljava prostor - nije loše za stolnjak ili jedan zid u kuhinji. </p><p>PAZITE: Previše jarke narančaste oko vas može učiniti da se ne možete opustiti i pojačati hiperaktivnost kod djece.</p><h2>LJUBIČASTA </h2><p>Ljubičasta boja pojačava kreativnost i otpušta osjećaj nemira, zato je često odabiru kreativci. Ako želite ‘popraviti’ stvari u aktivnosti koju prakticiramo u krevetu, dodajte malo ljubičaste. Prema anketi provedenoj među 2000 odraslih Britanaca, ljudi koji imaju ljubičastu posteljinu ili namještaj češće su nestašni u krevetu. Ljubičasta ima očaravajuće duhovno i mistično djelovanje, potiče na razmišljanje i meditaciju. Nijansa svijetle lavande razbija formalnost i povećava ugodu pa je kostim te boje dobra kombinacija za poslovne razgovore. Boja ljubičica također čini da se osjećamo ugodno, pa je dobra i kao boja za jedan zid u spavaćoj sobi ili dvosjeda u boravku. </p><p>PAZITE: Ljubičaste nijanse jako upijaju svjetlost pa s njima treba biti umjeren i oprezan. Na zidovima zahtijevaju češće bojenje od drugih boja.</p><h2>PLAVA </h2><p>Plava evocira osjećaj mira i svježine te predstavlja snagu i pouzdanost pa se smatra muškom bojom. Također, iz istog razloga mnoge policije na svijetu nose plave uniforme. Kad se osjećate nesigurno i tjeskobno, okružite se svijetloplavom. Za dnevni boravak i spavaću sobu plava je boja dobar odabir zbog svojeg umirujućeg učinka na organizam, koji snižava krvni tlak. Za bolji san unesite u spavaću sobu što više plave. Ta boja smiruje živčani sustav i smanjuje tjeskobu pa ćete sigurno bolje spavati, kaže Constance Hart, terapeutkinja koja se bavi utjecajem boja na čovjeka. Nježnije nijanse plave smiruju i prostor čine većim. Plava smanjuje apetit, pa ako ste na dijeti, poslužite hranu na plavom tanjuru. Plava i žuta donose vedrinu. </p><p>PAZITE: Previše jake plave boju djeluje hladno, otuđujuće i može vas rastužiti, pa čak i dovesti do depresije.</p><h2>CRVENA</h2><p>Istraživanja pokazuju da će se otkucaji srca osobe koja je okružena crvenom povećati, pa nije čudno da prostor u kojem prevladava djeluje toplije i življe. Dojam pojačavaju zemljani tonovi. Tamnocrvene zavjese ili prekrivači nisu dobri jer ta boja apsorbira svjetlo, pogotovo u malim prostorijama. Zamijenite ih svjetlijim tonovima crvene koji odbijaju svjetlost. Crvena boja stimulira osjećaj živosti, povećava otkucaje srca i krvni tlak te je dobar odabir za sobu za druženje i kućnu teretanu.</p><p>PAZITE: Crvena može stimulirati apetit. Ljudi okruženi crvenom mogu imati otežano disanje ili osjetiti tjeskobu.</p><h2>RUŽIČASTA </h2><p>Želite li stvoriti savršeno okruženje za druženje, osobito ako vam prijatelji prvi put dolaze u kuću, razbacajte ružičaste jastučiće po sobi, kažu psiholozi. Ta boja smanjuje neprijateljstvo, pokazalo je američko istraživanje. Otkrili su da ružičasta smanjuje agresivno ponašanje. Svijetloružičasta boja idealna je kao boja iza radnoga stola jer podižu energiju. Suzdržana ružičasta umiruje osjećaje. Boju maline koristite u blagovaonici jer je topla i reflektira svjetlost. U kombinaciji sa smeđom, ružičasta će djelovati profinjeno, pa je to zgodna boja za svečani stolnjak. Ružičasta košulja ispod tamnog odijela ublažit će strogoću i odati dojam pristupačne, ali profesionalne osobe. </p><p>PAZITE: Intenzivnije ružičastu koristite samo za prostor u kojem ne trošite previše vremena jer može uznemiriti osobu. </p><h2>ZELENA</h2><p>Zelena se povezuje s livadom, lišćem i darovima prirode, zato daje smirujući osjećaj, pa je idealna za spavaću sobu. Svjetlije nijanse, poput limete, podižu vitalnost i obnavljaju energiju, pa ih koristite u kupaonici ili dječjoj sobi. Postoje istraživanja koja pokazuju da zelena olakšava čitanje i podiže razinu razumijevanja onoga što pročitamo pa je to zgodna boja za okoliš radnog stola malog prvoškolca. Zelena djeluje smirujuće na oči. Prikladna je za kućni ured, sobu za učenje i spavaću sobu. </p><p>PAZITE: Zelena je u sredini spektra boja i najlakša je za oči. Zato previše zelene može djelovati toliko uspavljujuće da nećete imati energije za uobičajene obaveze. </p>