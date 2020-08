2.\u00a0Hoop art (gobleni i vezovi)

Od biljaka do sofa: Ovo su top dodaci interijeru na Instagramu

Istraživanje iz My Job Quote otkrilo je većinu popularnih hashtagova koji ukazuju na trendove u dizajnu interijera i odabiru kućnih dodataka, a općenito je uređenje doma na internetu vrlo tražen pojam

<p>Bilo da se radi o složenim 'uradi sam' projektima, obnavljanju zidova bojom ili završnim dodacima u interijeru, danas se puno toga slika i stavlja na internet. Ti su pojmovi sve 'traženija roba', a dizajn interijera postao je hobi mnogima.</p><p>Istraživanje iz My Job Quote otkrilo je većinu popularnih hashtagova koji ukazuju na trendove u dizajnu interijera i odabiru kućnih dodataka te koji su to 'najfotografiraniji' dodaci u domu.</p><p>1. 'Gallery wall' (zid sa slikama)</p><p>2. Hoop art (gobleni i vezovi)</p><p>3. French antiques (francuski antikviteti)</p><p>4. Plants (biljke)</p><p>5. Farmhouse furniture (seoski namještaj)</p><p>6. Wall tapestry (zidna tapiserija)</p><p>7. Macrame (arapska dekorativna tehnika)</p><p>8. Dried flower bouquet (buketi sušenog cvijeća)</p><p>9. Rattan baskets (košare od ratana)</p><p>10. Wicker furniture (pleteni namještaj od šiblja)</p><p>11. Canopy beds (kreveti s okvirom)</p><p>12. Fire bowls (otvoreno ložište)</p><p>13. Curved sofas (zakrivljene sofe)</p><p>14. Drink carts (kolica za piće)</p><p>15. Cloud mirrors (oblak ogledalo)</p><p><br/> </p>