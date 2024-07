Dom vam miriše ustajalo? Evo kako najbrže riješiti taj problem

Ako živite stanu s otvorenim boravkom koji je spojen s blagovaonicom i kuhinjom te kupaonicom koja nema vlastiti prozor i tinejdžerima koji ne izlaze iz tenisica, velike su šanse da vas za toplih ljetnih dana već na samom ulazu u stan zapuhne opori smrad zagorjelog gulaša, kante za smeće, ustajalih vlažnih ručnika i oznojenih nogu iz tenisica.

U prvi mah poželjet ćete vjerojatno samo izaći na sveži zrak, no dobra je vijest da ima više jednostavnih rješenja za taj problem. Prvi i najjednostavniji je provjetravanje: Ono što možete učiniti u prvih pet minuta po ulasku u stan jest da otvorite prozore i napravite mali propuh, kako bi svježi zrak procirkulirao kroz cijeli stan. Ponovite to nekoliko puta tijekom dana, ne samo ljeti – i kad je vani hladno važno je osigurati dotok svježeg zraka u prostor.

Drugi korak je malo uvođenje reda i 'maskiranje' neželjenih mirisa ugodnijima, za što vam čak nisu potrebni kupovni osvježivači puni kemije. Najjednostavniji način za to su difuzori i ovlaživači prostora u koje možete kapnuti nekoliko kapi eteričnog ulja. Želite li 'podići' atmosferu, birajte ulja citrusa, poput limuna i naranče, a ako vam je cilj postići ugodno okruženje za odmor, odličan je izbor kombinacija vanilije i cimeta, ili lavande. Čak i ako nemate difuzor, niti eterična ulja, kuća može zamirisati prirodnim tonovima:

Ako imate štednjak s keramičkom pločom na struju, nakon što skuhate objed u široku posudu za kuhanje stavite malo vode i ubacite u nju neko začinsko bilje, poput cimeta, klinčića, mente i slično, pa ostavite na toploj ploči. Kad se bilje zagrije, zamirisat će cijela kuća.

Eterično ulje limuna i malo limunove korice odličan su 'alat' za borbu protiv neugodnog mirisa koji se širi iz kante za smeće. Prije svega, svaki puta kad bacite smeće dobro operite kantu nekim sredstvom koje uništava bakterije. Potom na krpicu nakapajte nekoliko kapi eteričnog ulja limuna, pa njome prebrišite cijelu kantu, i iznutra i izvana. Možete i naribati limunove korice pa posuti po dnu kante. Također, vodite računa da je kanta za smeće uvijek poklopljena, jer će se tako teže širiti neugodan miris. Želite li, pak, prirodnim sredstvom i dezinficirati kantu, na običnu krpicu nakapajte nekoliko kapi eteričnog ulja čajevca i njome prebrišite kantu.

Možete napraviti i prirodan osvježivač za prostor. Trebat će vam teglica s poklopcem, šalica sode bikarbone, koja neutralizira mirise, i jedan limun, koji će osvježiti atmosferu. Na poklopcu tegle izbušite rupice pa ju napunite sodom. Ogulite limun i nasjeckajte koru na komadiće pa i nju dodajte u teglicu. Poklopite i protresite pa ostavite na polici ili na stolu.

Za bolju atmosferu u prostoru možete izraditi i domaći sprej s mirisom. Izaberite neku kombinaciju ulja koja vam odgovara i pomiješajte ih s alkoholom u bočici s raspršivačem, pa tom smjesom pošpricajte zavjese, tepihe i kauče. Ne pretjerujte s uljima: Na 100 ml alkohola dovoljno je pomiješati žličicu do dvije ulja limete i lavande, na primjer, i dobit ćete kombinaciju koja opušta a daje dojam čistoće. Odlično djeluje i kombinacija mente i limuna, ili čajevca i naranče, no s čajevcem budite pažljivi kod doziranja. Riječ je o vrlo intenzivnom mirisu koji u prevelikim količinama može i iritirati

Također, budite jako pažljivi sa špricanjem otopine s eteričnim uljima u prostoru ako imate kućne ljubimce. Ne pretjerujte na onim površinama na kojima oni imaju običaj ležati i ne pretjerujte s intenzitetom mirisa u prostoru. Oni jako intenzivni mogu iziritirati dišne puteve životinje i dovesti do komplikacija.

Da biste se riješili neugodno zadaha u kupaonici, povremeno u odvodne cijevi uspite malo sod bikarbone, pa ih isperite vrućom vodom. Vlažne ručnike koje još možete koristiti iznesite na terasu da se prosuše. Birajte ekološka sredstva za održavanje kupaonice, koja često dolaze s prirodnim mirisima, ili za zadnje brisanje kupaonice pripremite vlastito sredstvo kojim ćete izglancati umivaonik, kadu, ogledalo i stijene tuš kabine: U 100 ml alkohola dodajte žlicu eteričnog ulja čajevca. Pomoći će i tanjurić s vatom na koju ste nakapali nekoliko kapi čajevca, limuna ili neki cvjetni miris, koji možete postaviti na vrh kupaonskog ormarića.

Na samom ulazu u stan pripremite stare poderane čarape koje ste napunili starim čarapama, krpama ili s malo vate, na koje možete kapnuti nekoliko kapi eteričnog ulja čajevca, koje ima snažna antifungalna i antibakterijska svojstva. Kad ukućani skinu cipele i tenisice, te čarape jednostavno mogu ugurati u cipelu i tako spriječiti širenje mirisa znojnih nogu Ujedno, spriječit će se nakupljanje tog mirisa u obući.