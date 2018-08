Domaća lavanda je moćnija, ali i jeftinija od američke lijeske

>>> DOMAĆE JE BOLJE - Velika akcija 24sata: I mi imamo svoju superhranu

Lavanda se od davnina koristi kao lijek. Zahvaljujući snažnim protuupalnim svojstvima uzima se kod problema s dišnim organima, u slučaju nesanica, glavobolja i migrena, smiruje bolove, a nezamjenjiva je i u njezi kože. No u posljednje vrijeme sve se više spominje i biljka hamamelis, koju još zovu vještičja ili američka lijeska, a ima slična svojstva kao lavanda.

Riječ je o drvetu koje raste na području Sjeverne Amerike, a kao i sve što dolazi iz Amerike, uz nju je vezana i snažna propaganda koja nas može uvjeriti da bismo hamamelisu trebali dati prednost pred našom lavandom, no to je netočno.

Foto: Dreamstime

Naše sirovine su bolje

- Iza razvikanosti neke inozemne biljke uvijek stoji interes određene kompanije. Redovito smo izloženi uvijek nekoj novoj propagandi, pa tako i hamamelisu. Svaka biljka za koju nas uvjeravaju da je najbolja ima svoju zamjensku formu u našem podneblju, a iz iskustva sa sigurnošću mogu tvrditi da su naše sirovine i bolje. Eterično ulje lavande ima čak 76 organskih spojeva, a njezino antimikrobno i protuupalno djelovanje ne može se mjeriti ni s čim – kaže Boris Filipaj, vlasnik tvrtke Bioaromatica za proizvodnju prirodne kozmetike i arboretuma Histria Aromatica u Istri, gdje na dva hektara uzgaja lavandu.

Za kožu sklonu aknama

- Lavanda se u Dalmaciji počela uzgajati poslije Prvog svjetskog rata u vrijeme poznate vinske krize. Uzgajala se najviše ‘domaća levanda’ - lavandin, tamnozelenih listova i izrazito plavih cvjetova. Taj svjetski poznati križanac otkriven je 1948. godine u vrtu Budrovića na Hvaru i stoga je nazvan Lavanda Budrovka, znanstvenog naziva Lavandula hybrida Reverchon II. Eterično ulje dobiva se destilacijom vodenom parom svježe ubranih cvjetova i gornjih dijelova biljke. Ima značajnu aromaterapijsku primjenu, uvršteno je i na popis aromaterapijskih eteričnih ulja priznatog aromaterapeuta dr. Kurta Schnaubelta kao Hrvatska lavanda – kažu nam u Bioaromatici.

Foto: dreamstime

Kao stručnjaci i poznavatelji ističu da ova fantastična biljka ima snažno antimikrobno i protuupalno djelovanje. Koristi se za njegu masne i aknama sklone kože, u uljima za masažu za opuštanje od stresa, za masažu kod bolova i protiv glavobolje. Ulje lavande odbija insekte pa je obavezan sastav repelentnih sprejeva. Suhi cvijet lavande može se koristiti za pripremu čaja koji poboljšava probavu, uklanja grčeve i nadutost.

Tonik za hidrataciju

Jastučić ispunjen suhim cvjetovima lavande ispušta miris koji opušta i osigurava miran san, kažu u Bioaromatici. Tu je i cvjetna vodica ili hidrolat koji sadrži eterično ulje u tragovima i vodotopive spojeve iz cvijeta lavande. Hidrolat se koristi kao dodatak kozmetičkim proizvodima i kao tonik za hidrataciju kože lica i tijela. Hidrolat lavande u našim je trgovinama i do pet puta povoljniji od hidrolata hamamelisa, a nimalo lošiji.

Foto: dreamstime

Unatoč snažnoj ljekovitosti lavande, uspješna reklamna propaganda koja nas uvjerava u iznimnu vrijednost hamamelisa vidljiva je i u njegovoj cijeni. Budući da ga se predstavlja kao biljku neviđenih karakteristika, 200 ml cvjetne vodice, odnosno hidrolata američke lijeske, platit ćete u Hrvatskoj u trgovinama bio namirnica ili proizvoda za izradu kozmetike i više od 100 kuna. Istodobno, jednaku količinu hidrolata lavande platit ćete našim domaćim proizvođačima nekoliko puta manje, odnosno oko 20 kuna.

Domaći proizvođači

To sve, nažalost, može imati i poguban psihološki učinak, jer će ljudi, uvjereni da s većom cijenom dobivaju i nešto neviđeno i ekstra, radije kupiti skupi uvozni proizvod umjesto onog naših malih, domaćih proizvođača. No prava istina je da se s našom lavandom ništa ne može mjeriti i da je plaćanje skupih, uvoznih biljaka zapravo samo produkt dobro osmišljenog marketinga.

Primjerice, u opisu hamamelisa redovito ćete naći podatak da je riječ o biljci koju su koristili i čiju su ljekovitost iznimno cijenili sjevernoamerički Indijanci. Je li to uopće istinit podatak ili samo super osmišljeni trik, ne možemo sa sigurnošću znati, ali mnogi ljudi će se “zakačiti” upravo na taj podatak, jer Indijance vežemo uz život koji je posve u skladu s prirodom i dubokim, duhovnim štovanjem prirode kao izvora svega što nam je potrebno. Uz takva uvjerenja mnogi sigurno neće potražiti moguće nuspojave i tako postati svjesni činjenice da hamamelis kod nekih ljudi može izazvati alergijske reakcije te iritaciju kože, odnosno dermatitis.

Foto: dreamstime

Zato je bolje odabrati mirisnu lavandu koja odlično uspijeva u našem podneblju. Lavanda je, kad je uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja u pitanju, na trećemu mjestu u Hrvatskoj, prema podacima Ministarstva poljoprivrede. Ukupno je 319 naših obiteljsko poljoprivrednih gospodarstava prijavilo uzgoj lavande, i to na ukupno 200 hektara. Prednjači smilje, čiji je uzgoj prijavilo 917 OPG-ova na ukupno 770 hektara zemljišta, te kamilica, koju uzgaja 635 OPG-ova na 7070 hektara.

Uzgaja je 319 OPG-ova

Dostupni podaci kažu da je otkupna cijena eteričnog ulja lavande od 300 do 400 kuna po litru, a kilograma suhog cvijeta od 50 do 60 kuna po kilogramu. U Ministarstvu poljoprivrede također ističu da su poljoprivrednicima kroz program ruralnog razvoja na raspolaganju sredstva Europske unije za niz ulaganja u vlastitu proizvodnju, pa tako i za lavandu ili neko drugo ljekovito bilje. Ovdje spada i podizanje novih nasada.

Primjerice, kažu u ministarstvu, poljoprivrednici mlađi od 41 godine mogu dobiti i 50.000 eura za preuzimanje OPG-a od starijeg nositelja te investiranje u niz aktivnosti na OPG-u. Mladi poljoprivrednici mogu dobiti 15.000 eura za široki spektar ulaganja u svoju proizvodnju.

Sprej za osvježavanje

Za ovaj fantastični mirisni sprej trebat će vam jedna bočica s raspršivačem, decilitar destilirane vode, 30 ml alkohola iz ljekarne, sok četvrtine naranče, sok četvrtine limuna i 20 kapi eteričnog ulja lavande. Sve sastojke stavite u bočicu i dobro promućkajte. Pazite da sok naranče i limuna procijedite kako u bočicu ne bi došli krupniji dijelovi agruma. Svaki put prije korištenja spreja dobro promućkajte tekućinu, a možete ga špricati na odjeću dok glačate, zastore u sobi, jastuke, prekrivače, namještaj...

Jastučići za bolji san

Foto: dreamstime

Pripremite tkaninu od čistog pamuka. Slobodno možete reciklirati i staru majicu koju više ne nosite. Za jedan jastučić izrežite dva kvadrata dimenzija 12x12 cm. Spojite ova dva komada tkanine s tri strane, a četvrti ostavite otvoren. Pazite na to da ćete nakon šivanja vrećicu koju ste dobili izokrenuti prije punjenja biljkama. Pomiješajte u posudi četiri žlice cvjetova kamilice i četiri žlice cvjetova lavande. Na tu mješavinu ukapajte nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. Napunite svoju vrećicu ovom mješavinom te zašijte i četvrtu stranu. Ovu vrećicu možete staviti u jastučnicu zajedno s vašim jastukom, a pomoći će vam da spavate mirno i opušteno.

Višenamjenski melem

Za pravljenje ovog melema pripremite šalicu cvjetova lavande, dvije šalice domaćeg maslinova ulja, četvrtinu šalice pčelinjeg voska i eterično ulje lavande. Ako već imate gotov macerat lavande, cvjetovi vam neće trebati. Ako nemate, najbrži način da dobijete infuz je da cvjetove i ulje stavite u posudu za kuhanje s debelim dnom te zagrijavate mješavinu barem dva do tri sata. Morate pritom jako paziti da ulje ne postane pretoplo i ne zakuha jer će to uništiti cvjetove. Nakon dva do tri sata procijedite ulje kroz gazu.

Sljedeća faza je da otopite pčelinji vosak u dvostrukoj posudi (u veću ide voda i u nju se stavi manja da bude donjim dijelom ili do pola u vodi veće posude) te ga otopljenog (prethodno ga maknite s izvora topline) pomiješate sa šalicom infuza, odnosno macerata, ovisno što imate, i 50 kapi eteričnog ulja lavande. Vaš gotovi melem spremite u male staklenke i pustite da se stisne na sobnoj temperaturi. Možete ga koristiti kod opeklina od sunca, uboda insekata, suhe kože... Možete ga i mazati prije spavanja na sljepoočnice kako bi vam osigurao miran i opušten san.

Opuštajuća kupka

U dovoljno veliku staklenu posudu stavite pet žlica gorke soli i četiri žlice krupne morske soli. U ovo dodajte dvije žlice suhih cvjetova lavande, žlicu maslinova ulja i 15 kapi eteričnog ulja lavande. Zatvorite posudu poklopcem i sve dobro protresite da se sastojci izmiješaju. Sol za kupanje čuvajte u zatvorenoj staklenci u suhom prostoru i stavljajte malo svaki put u kupku u kadi.

Foto: pr

Tema: Zona zdravih savjeta