Većina skijališta i sanjkališta u Hrvatskoj spada u benigne spustove, one koji ne zahtijevaju neki poseban dodatni oprez, pa onda ni neka posebna upozorenja za skijaše i ljubitelje sanjkanja. No, za sve njih, naravno, vrijedi to da se uvijek moramo ponašati u skladu s lokacijom na kojoj jesmo i misliti na vlastitu sigurnost i sigurnost ljudi oko nas. Prije svega, bez obzira na to na kojoj se stazi nalazite, važno je poštivati upute i oznake i ponašati se u skladu s njima.

Također, važno je uskladiti ponašanje s vlastitom fizičkom spremom i sposobnostima i paziti da smanjimo rizike i za sebe i za druge ljude na stazi, kaže Josip Granić, pročelnik službe HGSS-a.

Riječ je o službi koja često ima posla s avanturistima, odnosno onima koji se možda češće zbog krivih procjena i nerazumnog ponašanja nego stvarnih rizika, nađu u nevolji na nepristupačnom terenu. Tako su ovih dana spašavali dvojicu unesrećenih 18-godišnjaka, koji su se odlučili spustiti 'sanjkajući' na zaštitnoj strunjači po Crvenom spustu na Medvednici, inače skijaškoj stazi koja je bila usred priprema za FIS trku i zapravo nikako nije pogodna za 'sanjkanje'.

Na strunjači su se spustila četvorica mladića. Kako je strunjača obložena nepropusnom ceradom, na ledu gotovo da ne stvara nikakvo trenje, pa je brzina koju su postigli na udaljenosti od oko 200 metara vjerojatno prešla 80 kilometara na sat. Ipak, dvojica mladića uspjela su iskočiti prije nego se strunjača zabila u čvrstu prepreku na stazi, pa su ostali bez većih ozljeda, dok su druga dvojica u tom sudaru stradala.

- Svi smo mi pokušali sanjkati u životu, makar kao djeca, i sigurno naučili koliko je teško i na relativno malom spustu održati kontrolu sanjki. No, rekao bih da pritom nije važno jeste li na sanjkama, običnoj daski ili vreći; ako staza nije primjerena sanjkanju, ako niste sigurni u svoje sposobnosti i u to da se nećete u nešto zabiti, onda se u takve aktivnosti ne treba upuštati – komentira Granić ludoriju koju su izveli mladići.

Dodaje kako je dan prije našeg razgovora tijekom dolaska na posao u uredu HGSS-a u Karlovcu, gdje je bilo malo snijega koji se pomalo otapa, vidio djecu koja se sanjkaju na drvenim saonicama, ali i klince koji su se sanjkali na običnoj vreći.

- Riječ je o uzvisini od 10 metara, pa je jasno da nema velikog rizika. No, tamo gdje je padina veća, čovjek mora razmišljati o tome što radi, kako bi bio siguran da će skijanje ili sanjkanje doista i ostati ono što trebaju biti: zabavna aktivnost nakon koje su svi dobre volje – dodaje.

U HGSS-u ističu kako istraživanja dokazuju da se 60 posto ozljeda na skijanju i sanjkanju može spriječiti ako skijaši i sanjkaši samo pročitaju upute za prevenciju nezgoda, pa su na temelju dugogodišnjeg skijaškog iskustva iz akcija spašavanja sastavili i upute koje vrijedi pročitati prije zimskih aktivnosti. Promišljanje o sigurnosti, prije svega, podrazumijeva da birate stazu koja je označena za aktivnost kojom ćete se baviti, dakle da na stazi koja je označena za skijanje skijate, a sanjkate se samo tako gdje postoji takva oznaka. Važno je birati stazu za koju ste sigurni da ju možete svladati s obzirom na svoje iskustvo i fizičku spremu. Dakle, ako ste početnik u skijanju, birajte staze za početnike, ili potražite iskusnu osobu koja vas na prvih nekoliko spuštanja može uputiti u tehniku i pratiti.

Savjeti HGSS-a za sigurno skijanje i sanjkanje

- odaberite stazu koja je u skladu s vašim skijaškim znanjem

- ne zaustavljajte se i ne odmarajte se na sredini staze, već sa strane

- održavajte tjelesnu kondiciju

- redovno servisirajte svoju skijašku opremu

- poštujte oznake o zabrani sanjkanja na skijaškim stazama

- sanjkajte se na za to određenim mjestima

10 pravila Međunarodne skijaške federacije (FIS) o sigurnosti na skijalištima

- skijaš se mora ponašati tako da ne naškodi i da ne ugrožava druge skijaše ili boardere

- brži skijaš mora izabrati svoju putanju tako da ne ugrožava skijaša ispred sebe

- prilikom obilaženja, brži skijaš mora ostaviti dovoljno prostora sporijem skijašu

- brzinu vožnje skijaš mora prilagoditi svojemu znanju, situaciji na stazi i gustoći prometa ostalih skijaša

- skijaš koji siječe stazu mora prvo provjeriti promet na stazi te se uvjeriti da može nesmetano prijeći na drugi kraj staze

- skijaš se ne smije zaustavljati na nepreglednim mjestima na stazi, na prijelomnicama, dijelovima sa slabijom vidljivošću i uskim prijevojima

- za penjanje i hodanje po stazi skijaš isključivo treba koristiti dobro vidljiv rub staze

- skijaš mora poštovati oznake, upozorenja i prometne informacije na skijalištu

- u slučaju nesreće svaki je skijaš dužan sa skijama označiti mjesto nesreće te po potrebi pozvati gorsku službu spašavanja te hitnu pomoć

- svaki skijaš je dužan, po zahtjevu odgovorne osobe na skijalištu, pokazati svoju ski kartu te osobne isprave

Savjeti za turno skijanje:

Osnovni preduvjet za sigurno bavljenje turno skijanjem, uz dobru fizičku kondiciju i znanje skijanja, je završena turno skijaška, alpinistička ili visokogorska škola u nekom od planinarskih društava. Škola je potrebna kako biste stekli temeljna znanja i vještine potrebne za kretanje po planinama u snježnim uvjetima. Ovdje su navedeni samo osnovni savjeti koji nikako ne mogu zamijeniti pohađanje specijalističkih tečajeva:

Prije odlaska na turu:

- vodite računa o stanju i ispravnosti vaše opreme, da vas ne bi iznevjerila u neželjenom trenutku

- prilikom odabira ture vodite računa da po težini bude u skladu s vašim mogućnostima

- prije odlaska na turu koju ne poznajete proučite opis u literaturi, te ju unaprijed upoznajte na karti da bi mogli predvidjeti kakve vas teškoće očekuju

- obavezno pratite vremensku prognozu i izvještaj o stanju snježnog pokrivača za područje na kojem planirate turu. Odabir ture uskladite s tim podatcima, a u slučaju nepovoljnih uvjeta (visok stupanj opasnosti od lavina, predviđena velika količina padalina i sl.), turu je najbolje odgoditi

- ako je moguće, raspitajte se o uvjetima na turi kod turno skijaša koji su je nedavno prošli. U ovu svrhu vrlo su korisne turno-skijaške Internet stranice

- ponesite svu potrebnu opremu, cepin i dereze su osnovna oprema za kretanje po planinama u snježnim uvjetima, te da ih trebate ponijeti na svaku zahtjevniju turu, obavezna oprema je i torbica prve pomoći, lopata, sonda i lavinski primopredajnik (Ortovox, Pieps i sl…), upoznajte se i izvježbajte rad s lavinskim primopredajnicima jer oprema naravno ima smisla samo ako je imaju svi članovi grupe, te ako su izvježbani u korištenju ove opreme

- mobilni telefon je također obavezna oprema, raspitajte se prije ture o brojevima telefona gorske službe spašavanja za područje gdje planirate turu



Na samoj turi:

- Izbjegavajte ići na ture sami. Ako se već odlučite na samostalan odlazak na turu, izaberite ture koje su popularne među turno skijašima i gdje je veća vjerojatnost da vam netko može priskočiti u pomoć u slučaju nezgode

- na turu krećite dovoljno rano, da bi u slučaju nepredviđenih teškoća imali dovoljnu rezervu vremena. U popodnevnim satima, a zbog viših temperatura, povećana je opasnost od lavina. U slučaju slabe vidljivosti od ture je najčešće najbolje odustati

- brzinu kretanja prilagodite najsporijem članu ekipe. Držite se u grupi i izbjegavajte nepotrebno iscrpljivanje. Imajte na umu da vam u slučaju nezgode može zatrebati dodatna snaga za pomoć unesrećenom ili odlazak po pomoć

- turnoskijaški spust najbolje je planirati po smjeru uspona, jer na taj način izbjegavate opasnost da prilikom spusta naiđete na neugodna iznenađenja kao što su: led, lavinozne padine, nedostatak snijega, strmi skokovi i stijene

- padine koje ocijenite potencijalno lavinoznim, prelazite jedan po jedan, a nikako u grupi. Također u takvim prilikama oslobodite sigurnosne vezice na skijama i skijaškim štapovima.

Školski praznici bez snijega i prilike za skijanje i sanjkanje

Ako ste školske praznike planirali provesti na nekom od domaćih skijališta ili izletišta na kojima je moguće sanjkanje, sve su šanse da trebate potražiti neku drugu zabavu. Kako sada stvari stoje, na nekim destinacijama na kojima se, osim u skijanju, može uživati u šetnji, ni u tome neće biti velikog gušta, jer južinu i relativno visoke temperature za ovo vrijeme godine prate kiša i magla.

Evo kako stoje stvari na nekima od najpoznatijih i najljepših hrvatskih skijališta i sanjkališta:

Skijalište Platak, Gorski Kotar

Iako je Platak uoči Božića bio spreman za početak skijališne sezone, umjetnim zasnježivanjem, gusta magla i visoke temperature odgodile su početak sezone. Naime, nakon umjetnog zasnježivanja uslijedila su tri dana kiše i temperature iznad nule, pa se snijeg nije održao i teško je očekivati da će se ovih dana staze otvoriti, kažu nam na Platku.

Tako trenutno radi samo sanjkalište i škola skijanja za djecu u organizaciji Crvenog križa, koja su smještena u obližnjem domu. No, staze za spust nisu otvorene, a s obzirom na prognozu vrlo su male šanse da će i biti. Da bi se to ostvarilo, nakon novog zasnježivanja trebala bi se poklopiti 3 dana s temperaturama zraka ispod nule.

Inače, radno vrijeme žičara i pokretnih traka je od 9 do 16 sati. Blagajna se otvara u 8 sati, a na skijalištu podsjećaju i na mogućnost kupnje Key Carda na benzinskim postajama Petrola.

Dnevna karta za skijanje za odrasle osobe (od 16 godina naviše), iznosi 120 kuna (subotom i nedjeljom 150), a za djecu do 16 godina 70 (vikendom 80 kuna). Noćno skijanje između 19 i 22 sata stoji 90, odnosno 60 kuna. Obiteljska karta (dvoje odraslih i minimalno jedno dijete) stoji 300 (370 kuna vikendom). Poludnevna karta (od 9 do 13 ili od 12 do 16 sati) za odraslu osobu stoji 90 (vikendom 120 kuna), za dijete 40 (60 kuna vikendom), a obiteljski poludnevni paket 210 (290 kuna vikendom). Vikend karta za odrasle stoji 270, a za djecu 140 kuna. Dnevni najam sanjki stoji 40 kuna.

Skijalište Čelimbaša, Mrkopalj

- Mi smo spremni, ali snijega nema, pa skijalište i sanjkalište do daljnjega ne rade – kažu i u TIC Mrkopalj, u sklopu kojega je i informativni centar za Skijalište Čelimbaša. Riječ je o skijalištu koje ovisi o prirodnom snijegu, a ono što je palo nedavno ovih dana se otopilo uslijedi visokih temperatura. Vremenska prognoza ne nudi puno nade za one koji bi školske praznike obiteljski proveli na skijanju u ovom prekrasnom mjestašcu.

Inače, skijalište Čelimbaša dobilo je ove godine i pokretnu traku za sanjkaše i skijaše, pa TIC Mrkopalj željno čekaju snijeg, kako bi ih izletnici mogli isprobati. Kako sezona još nije počela, nisu objavljene ni ovogodišnje cijene karata, no kažu kako vjeruju da će biti kao i lani. Dnevna karta za skijaše stajala je 100 kuna, a poludnevna 60 kuna. Sanjkanje je do sad bilo besplatno, moguće je da će se po novom plaćati karta za pokretnu traku, no još se čekaju informacije od gradskog komunalnog poduzeća koje upravlja skijalištem i čim budu dostupne bit će objavljene.

Skijalište Mukinje, Plitvička jezera

Iako su nedavno pala 2 do 3 centimetra snijega, nije se održao i zapravo ga nema ni za sigurno sanjkanje, kažu nam u centru. Na žalost, vremenska prognoza je takva da se u dane oko Nove godine očekuje temperatura i do 8 stupnjeva, pa snijega sigurno neće biti i skijalište ostaje zatvoreno, kažu nam.

Skijalište Petehovac, Delnice

Snijega nema, a proteklih nekoliko dana skijalište je obavijeno maglom i često pada kiša, odnosno nije ugodno ni za šetnju, kažu u privatnom skijalištu Petehovac. Kako vremenska prognoza ukazuje na to da će temperature ovih dana i dalje biti visoke i da se snijegu ne treba nadati, nadaju se barem zubatom zimskom suncu, što bi omogućilo šetnju prekrasnim krajolikom.

Skijalište Velebno, Baške oštarije, Lika

Snijega nema, skijalište ne radi do daljnjega. Prema prognozi koja kaže da nam slijedi nekoliko dana s temperaturama i do 8 stupnjeva, odnosno prava južina, ne treba mu se ni nadati, pa su sve šanse da skijalište tijekom ovih školskih praznika neće otvoriti vrata.

Skijalište Sljeme, Medvednica, Zagreb

- Skijalište je trenutno zatvoreno, odnosno nismo ga ni otvarali jer nas vrijeme nije poslužilo. Pokušali smo pripremiti staze, no temperatura je bila previsoka, pa ništa osim Crvenog spusta, koji pripremamo za FIS Skijaški kup, nije spremno. A s obzirom na vremensku prognozu, teško je očekivati da će biti – kaže Marko Vdović, rukovoditelj Skijališta Sljeme.

Sanjkališta

Bez snijega su i sanjkališta u blizini spomenutih destinacija, kao i ona oko Zagreba, poput Japetića ili na Plešivici i Činovnička livada na Medvednici.