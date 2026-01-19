Obavijesti

Domaći je najbolji: Naš med od bršljana je snažan i pun bukea

Stari dalmatinski pčelari reći će kako je kvalitetan med lijek koji ‘liječi devet bolesti’. Pčelar Petar Trogrlić kaže kako je u posljednje vrijeme popularan ne samo med od bršljana, nego i med od - klena...

Godina iza nas bila je teška i izazovna za dalmatinske pčelare koji napominju kako je pčelarska godina mogla biti i bolja, ali kako, nažalost, na puno faktora koji utječu na dobru mednu godinu oni ne mogu utjecati. Proljeće 2025. bilo je iznimno teško što se tiče dalmatinskih pčelara, poglavito onih koji se sa svojim pčelama ne sele. Priroda se mijenja, periodično, uz to puno stvari utječe na prinose u košnicama, uz klimatske uvjete, znanje pčelara, do toga je li profesionalac ili je samo pčelar hobist. Uz to, živimo u vremenu gdje imamo europske fondove, poticaje, jednom riječju u pčelarstvo je "ušlo" puno toga što nije trebalo. Dio pčelara nije pripremljen i educiran, ističe Petar Trogrlić, agronom, pčelar, kojemu je pčelarstvo temeljna struka i koji se profesionalno bavi pčelarstvom sa svojih 200 do 250 košnica.

