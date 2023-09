Domaći losion od 2 sastojka koji čisti i izbjeljuje mrlje na koži lica

Jednostavno ga je složiti - treba vam domaći losion od peršinovog lista i limuna ili jabučnog octa. Pripravak smanjuje pojavu pigmentacijskih mrlja i pjegica te ujednačuje ten.

Foto: 123RF

Peršinov list bogat je vitaminima i mineralima te sadrži eterična ulja s visokim sadržajem kalija i mangana. Liječnici su ga često predlagali kao lijek protiv groznice, bolesti bubrega, bolesti mokraćnih puteva, dijabetesa, upale očiju, pa čak i impotencije.

U svijetu ljepote list peršina je već stoljećima poznat po svojim izbjeljujućim i regenerativnim svojstvima.

Naime, sređuje crvenilo, razne iritacije i otečenost, ali ujedno tonizira kožu. Starije su ga generacije koristile i protiv bora, čak i na području oko očiju.

I danas ga koriste one koje su sklone prirodnoj kozmetici - losion se radi na jednostavan način.

Idealan je za masnu i mješovitu kožu lica.

Recept za domaći losion od peršinovog lista

Sastojci:

Foto: Dreamstime_

Priprema:

Losion možete koristiti ujutro i navečer. Smanjuje pore na licu te čisti i čini kožu ujednačenom. Sa stalnim korištenjem smanjuje vidljivost mrlja na licu, za što je jesen idealno vrijeme.

Peršin možete koristiti i za oči te podočnjake, no u tom slučaju u recept ne ide limunov sok. Ako su oči otečene, ujutro i navečer stavite malo losiona na vaticu i napravite oblog. Ostavite da djeluje pet minuta i to je to.