Mrlje s kože uklonit će kemijski piling ili eterično ulje celera

Hiperpigmentacijske mrlje, poznate kao starosne mrlje ili sunčane pjege, dobroćudne su pigmentirane mrlje koje obično uzrokuje ultraljubičasto zračenje, koje dovodi do toga da stanice kože koje stvaraju pigment povećaju proizvodnju melanina.

POGLEDAJTE VIDEO: Problem s aknama

Prevencija je u ovom slučaju sve. Zato se preporučuje da prilikom izlaganja suncu tijelo pokrijete odjećom, koliko god je to moguće, i koristite kreme sa zaštitnim faktorom (SPF 30 ili više) ili kreme koje pomažu u smanjenju mrlja potiskujući proizvodnju melanina. Aktivni sastojci koje treba potražiti su hidrokinon, glikolna kiselina, ekstrakt korijena slatkog luka i niacinamid.

Pomažu i kreme za izbjeljivanje na recept, kemijski pilinzi (kiselinama), koji se rade kod dermatologa, kao i krioterapija - postupak uključuje sredstvo za smrzavanje, tekući dušik. On se nanosi na mrlje, smrzava i uništava stanice koje stvaraju pigment.

Aromaterapija je najprirodniji način uklanjanja tamnih mrlja na koži. Bazira se na eteričnim uljima, od kojih najbolji učinak ima ulje celera s obzirom na to da on im jaka detoksikacijska svojstva. No prije nanošenja savjetujte se sa stručnjacima.

Najčitaniji članci