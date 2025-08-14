Domaći saloni za nokte izbacuju štetne gelove i lakove - evo što to znači na cijenu manikure

Ako se zabrana korištenja gelova i lakova koji sadrže TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) i HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate) sastojke počne striktno primjenjivati od 1. rujna, bez mogućnosti da još neko vrijeme koristimo trajne lakove i gelove za ugradnju noktiju koje smo nabavili ranije, mogli bismo imati veliku štetu. Naše zalihe lakova i gelova vrijedne su oko 4000 eura, pa neće biti mali udar na poslovanje ako veliki dio toga odmah budemo morali baciti u smeće, kažu nam u novozagrebačkom kozmetičkom salonu Nails&Beauty Petra.

Kažu kako zbog toga sigurno neće podizati cijene usluga, jer klijentice za tu promjenu u poslovanju nisu krive, pa će trošak pasti na teret tvrtke. No, kako ih nitko ranije nije upozorio na to, a ni Državni inspektorat još nema jasno tumačenje zabrane i ne znaju hoće li se ona odnositi odmah i na sva sredstva za uljepšavanje koja su saloni nabavili prije 1. rujna, još se nadaju mogućnosti da ipak ne bude tako. To bi im značajno olakšalo prijelaz na nove proizvode.

U nekoliko drugih salona koje smo kontaktirali kažu kako i inače ne dobivaju obavijesti o važnim promjenama, no većinom su s njima upoznati, jer se već dulje vrijeme govori o tome i mediji su prenosili neke detalje kad se odluka donosila.

Motiv za donošenje odluke bili su dokazi da TPO, koji u lakovima za nokte ima ulogu fotoinicijatora, odnosno čini da se gel mijenja iz tekućeg u kruto stanje kada je izložen UV ili LED svjetlu te osigurava brzo i ravnomjerno stvrdnjavanje, s odličnim rezultatom, zapravo kancerogen i može imati utjecaja na promjene na koži, pa čak i na plodnost, dok su proizvodi koji sadrže HEMA izrazito alergeni. U salonima kažu kako su znali susresti klijentice koje su imale alergijsku reakciju na lakove, no u pravilu nije bila riječ o ozbiljnijim problemima i nakon prestanka korištenja proizvoda koji sadrže alergene problem bi se povukao. Ni u jednom salonu ne sjećaju se klijentice koja redovito dolazi ugraditi trajni lak, a da je imala kancerogene promjene na noktima.

No, Bruno Cvetković iz NZJZ-a „Dr. Andrija Štampar“ pojasnio je ovih dana da se TPO u lakovima pojavljuje u koncentracijama od oko pet posto, te je svrstana u kategoriju CMR tvari – onih koje mogu biti kancerogene, mutagene, pa čak i štetne za reproduktivno zdravlje, što je temeljni razlog zabrane.

- Znamo za tu zabranu od ranije, tako da smo se pomalo prilagođavali tome i u zadnje vrijeme nabavljali uglavnom TPO i HEMA free proizvode, tako da nemamo velike zalihe gelova i lakova s tim sastojcima. Ako je nešto i bilo, sigurno je potrošeno preko ljeta, tako da nećemo imati nikakve poslovne štete - kaže Valentina Durdov Markovina, vlasnica obrta Valentina Beauty iz Splita, u sklopu kojega nude i geliranje noktiju te trajnu manikuru. Dodaje kako su se i odgovorni proizvođači gelova i lakova već neko vrijeme prilagođavali tome, pa su mnogi već izašli s alternativnim proizvodima. U tom salonu kažu kako je glavna prednost lakova koji sadrže TPO to da su se brzo sušili pod UV svjetlom, no klijentice već neko vrijeme navikavaju i na druge proizvode i zasad nema većih nezadovoljstava i problema, tako da posao neće trpjeti.

- Zasad nemamo u planu podizanje cijena zbog zabrane dijela proizvoda na tržištu. To se može dogoditi samo ako budu rasle cijene materijala koje koristimo - zaključuje Valentina Durdov Markovina.

- Mi u ponudi gotovo da i nemamo gelove i lakove koji sadrže spomenute sastojke, jer ugrađujemo s CND Shellack brendom čiji se lakovi baziraju na prirodnoj smoli i ne sadrže gel te LCN lakove koji nemaju alergenih sastojaka. Od otvaranja salona smo okrenuti isključivo prirodnim proizvodima, imali smo u ponudi možda nekoliko nijansi lakova koji sadrže TPO, no to smo uglavnom i potrošili - kaže Ivana Marić, suvlasnica Beaute salona u Zagrebu. Ističe kako su iskustva s prirodnim proizvodima izuzetno dobra, klijentice su ih rado prihvatile i kad jednom iskuse tu vrstu trajne manikure najčešće se vraćaju, što ukazuje na to da vjerojatno i postoji visoka doza svijesti o prednostima prirodnih proizvoda.

- Što se nas tiče, zabrana korištenja TPO i HEMA sastojaka neće značiti neku veću promjenu i zbog toga sigurno nećemo dizati cijene, iako mi se čini da je dio konkurencije - možda potaknut i tom promjenom - to već učinio. Moguće je manje usklađivanje cijena jer su cijene proizvoda u zadnje vrijeme rasle, a mi ih nismo korigirali - zaključuje sugovornica.

- Znali smo za najavu zabrane proizvoda koje spominjete, no samo zahvaljujući tome što sam naletjela na te informacije, odnosno nitko nas iz industrije o tome nije obavijestio, što bi mnogima vjerojatno pomoglo da se bolje pripreme. Moram priznati da su nas o tome obavijestili i neki proizvođači s kojima surađujemo, jer su se i oni ranije počeli pripremati na tu zabranu izbacujući TPO i HEMA sastojke iz proizvodnje – kaže Eva Pavić, vlasnica kozmetičkog salona Nail Lab u Zagrebu. Dodaje kako zbog velikog obrtaja materijala u salonu i vlastite 'taktike' vezano uz nabavu, koja podrazumijeva da se materijali nabavljaju tjedno i rade samo minimalne zalihe, neće imati problema s velikim zaostatkom zabranjenih lakova.

- Osim toga, već jako dugo surađujemo i s nekim brendovima koji rade lakove i gelove isključivo na prirodnoj bazi, s oznakom veganskog proizvoda, kod kojih nema govora o štetnim kemikalijama, poput branda Faby, na primjer. Inače sve nove proizvode koje uvodimo u ponudu prvo sama 6 mjeseci testiram na sebi, pa ih tek onda uvodimo u salon. Iskustva s njima su jako dobra, lakovi su zaista odlični i klijentice se rado odlučuju za njih, tako da zabrana TPO i HEMA sastojaka neće biti veći udar za nas – dodaje sugovornica.

Podsjeća nas kako je svojedobno sličan problem nastao kad je stupila na snagu zabrana šljokica i mikrokuglica u lakovima.

- I tad ste imali veliku hajku i puno se pričalo o tome što će to značiti za salone, a rekla bih da to za većinu neće biti veliki problem. Puno bi se ozbiljnije trebalo pozabaviti s onima koji nokte rade u 'kućnoj radinosti', kao i ženama koje nokte rade same i same nabavljaju materijal. U vrijeme nastupa takvih zabrana zaredaju se velike rasprodaje tih proizvoda i one ih nerijetko naručuju i troše jer su bez kontrole – upozorava sugovornica. Zato bi, dodaje, Državni inspektorat trebao tome posvetiti jednaku, ako ne i veću pažnju nego samim salonima, kaže.

Na koncu, kaže još jedna naša sugovornica koja je zamolila za anonimnost: Saloni se većinom sami educiraju i prate trendove te većina onih koji žele dobro poslovati dugoročno itekako vode računa o kvaliteti i sigurnosti proizvoda koje naručuju, dok crno tržište na to ne potroši ni centa i na taj način uvijek može biti cjenovno povoljnije, a pritom i puno opasnije za klijente.