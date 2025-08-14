Kako od 1. rujna na području EU stupa na snagu zabrana korištenja gelova i lakova za nokte koji sadrže štetne TPO i HEMA sastojke, provjerili smo može li to izazvati rast cijena manikure
Domaći saloni za nokte izbacuju štetne gelove i lakove - evo što to znači na cijenu manikure
Ako se zabrana korištenja gelova i lakova koji sadrže TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) i HEMA (2-hydroxyethyl methacrylate) sastojke počne striktno primjenjivati od 1. rujna, bez mogućnosti da još neko vrijeme koristimo trajne lakove i gelove za ugradnju noktiju koje smo nabavili ranije, mogli bismo imati veliku štetu. Naše zalihe lakova i gelova vrijedne su oko 4000 eura, pa neće biti mali udar na poslovanje ako veliki dio toga odmah budemo morali baciti u smeće, kažu nam u novozagrebačkom kozmetičkom salonu Nails&Beauty Petra.
Kažu kako zbog toga sigurno neće podizati cijene usluga, jer klijentice za tu promjenu u poslovanju nisu krive, pa će trošak pasti na teret tvrtke. No, kako ih nitko ranije nije upozorio na to, a ni Državni inspektorat još nema jasno tumačenje zabrane i ne znaju hoće li se ona odnositi odmah i na sva sredstva za uljepšavanje koja su saloni nabavili prije 1. rujna, još se nadaju mogućnosti da ipak ne bude tako. To bi im značajno olakšalo prijelaz na nove proizvode.
Uvodi se zabrana korištenja gelova i lakova za nokte koji sadrže TPO i HMA sastojke
U nekoliko drugih salona koje smo kontaktirali kažu kako i inače ne dobivaju obavijesti o važnim promjenama, no većinom su s njima upoznati, jer se već dulje vrijeme govori o tome i mediji su prenosili neke detalje kad se odluka donosila.
Motiv za donošenje odluke bili su dokazi da TPO, koji u lakovima za nokte ima ulogu fotoinicijatora, odnosno čini da se gel mijenja iz tekućeg u kruto stanje kada je izložen UV ili LED svjetlu te osigurava brzo i ravnomjerno stvrdnjavanje, s odličnim rezultatom, zapravo kancerogen i može imati utjecaja na promjene na koži, pa čak i na plodnost, dok su proizvodi koji sadrže HEMA izrazito alergeni. U salonima kažu kako su znali susresti klijentice koje su imale alergijsku reakciju na lakove, no u pravilu nije bila riječ o ozbiljnijim problemima i nakon prestanka korištenja proizvoda koji sadrže alergene problem bi se povukao. Ni u jednom salonu ne sjećaju se klijentice koja redovito dolazi ugraditi trajni lak, a da je imala kancerogene promjene na noktima.
No, Bruno Cvetković iz NZJZ-a „Dr. Andrija Štampar“ pojasnio je ovih dana da se TPO u lakovima pojavljuje u koncentracijama od oko pet posto, te je svrstana u kategoriju CMR tvari – onih koje mogu biti kancerogene, mutagene, pa čak i štetne za reproduktivno zdravlje, što je temeljni razlog zabrane.
Većina salona s kojima smo razgovarali nema ozbiljnije zalihe potencijalno štetnih lakova za nokte i zabrana ih neće jako pogoditi
- Znamo za tu zabranu od ranije, tako da smo se pomalo prilagođavali tome i u zadnje vrijeme nabavljali uglavnom TPO i HEMA free proizvode, tako da nemamo velike zalihe gelova i lakova s tim sastojcima. Ako je nešto i bilo, sigurno je potrošeno preko ljeta, tako da nećemo imati nikakve poslovne štete - kaže Valentina Durdov Markovina, vlasnica obrta Valentina Beauty iz Splita, u sklopu kojega nude i geliranje noktiju te trajnu manikuru. Dodaje kako su se i odgovorni proizvođači gelova i lakova već neko vrijeme prilagođavali tome, pa su mnogi već izašli s alternativnim proizvodima. U tom salonu kažu kako je glavna prednost lakova koji sadrže TPO to da su se brzo sušili pod UV svjetlom, no klijentice već neko vrijeme navikavaju i na druge proizvode i zasad nema većih nezadovoljstava i problema, tako da posao neće trpjeti.
- Zasad nemamo u planu podizanje cijena zbog zabrane dijela proizvoda na tržištu. To se može dogoditi samo ako budu rasle cijene materijala koje koristimo - zaključuje Valentina Durdov Markovina.
- Mi u ponudi gotovo da i nemamo gelove i lakove koji sadrže spomenute sastojke, jer ugrađujemo s CND Shellack brendom čiji se lakovi baziraju na prirodnoj smoli i ne sadrže gel te LCN lakove koji nemaju alergenih sastojaka. Od otvaranja salona smo okrenuti isključivo prirodnim proizvodima, imali smo u ponudi možda nekoliko nijansi lakova koji sadrže TPO, no to smo uglavnom i potrošili - kaže Ivana Marić, suvlasnica Beaute salona u Zagrebu. Ističe kako su iskustva s prirodnim proizvodima izuzetno dobra, klijentice su ih rado prihvatile i kad jednom iskuse tu vrstu trajne manikure najčešće se vraćaju, što ukazuje na to da vjerojatno i postoji visoka doza svijesti o prednostima prirodnih proizvoda.
- Što se nas tiče, zabrana korištenja TPO i HEMA sastojaka neće značiti neku veću promjenu i zbog toga sigurno nećemo dizati cijene, iako mi se čini da je dio konkurencije - možda potaknut i tom promjenom - to već učinio. Moguće je manje usklađivanje cijena jer su cijene proizvoda u zadnje vrijeme rasle, a mi ih nismo korigirali - zaključuje sugovornica.
- Znali smo za najavu zabrane proizvoda koje spominjete, no samo zahvaljujući tome što sam naletjela na te informacije, odnosno nitko nas iz industrije o tome nije obavijestio, što bi mnogima vjerojatno pomoglo da se bolje pripreme. Moram priznati da su nas o tome obavijestili i neki proizvođači s kojima surađujemo, jer su se i oni ranije počeli pripremati na tu zabranu izbacujući TPO i HEMA sastojke iz proizvodnje – kaže Eva Pavić, vlasnica kozmetičkog salona Nail Lab u Zagrebu. Dodaje kako zbog velikog obrtaja materijala u salonu i vlastite 'taktike' vezano uz nabavu, koja podrazumijeva da se materijali nabavljaju tjedno i rade samo minimalne zalihe, neće imati problema s velikim zaostatkom zabranjenih lakova.
Zabrana korištenja dijela lakova u salonima mogla bi završiti velikom rasprodajom nakon koje će profitirati oni koji rade na crno
- Osim toga, već jako dugo surađujemo i s nekim brendovima koji rade lakove i gelove isključivo na prirodnoj bazi, s oznakom veganskog proizvoda, kod kojih nema govora o štetnim kemikalijama, poput branda Faby, na primjer. Inače sve nove proizvode koje uvodimo u ponudu prvo sama 6 mjeseci testiram na sebi, pa ih tek onda uvodimo u salon. Iskustva s njima su jako dobra, lakovi su zaista odlični i klijentice se rado odlučuju za njih, tako da zabrana TPO i HEMA sastojaka neće biti veći udar za nas – dodaje sugovornica.
Podsjeća nas kako je svojedobno sličan problem nastao kad je stupila na snagu zabrana šljokica i mikrokuglica u lakovima.
- I tad ste imali veliku hajku i puno se pričalo o tome što će to značiti za salone, a rekla bih da to za većinu neće biti veliki problem. Puno bi se ozbiljnije trebalo pozabaviti s onima koji nokte rade u 'kućnoj radinosti', kao i ženama koje nokte rade same i same nabavljaju materijal. U vrijeme nastupa takvih zabrana zaredaju se velike rasprodaje tih proizvoda i one ih nerijetko naručuju i troše jer su bez kontrole – upozorava sugovornica. Zato bi, dodaje, Državni inspektorat trebao tome posvetiti jednaku, ako ne i veću pažnju nego samim salonima, kaže.
Na koncu, kaže još jedna naša sugovornica koja je zamolila za anonimnost: Saloni se većinom sami educiraju i prate trendove te većina onih koji žele dobro poslovati dugoročno itekako vode računa o kvaliteti i sigurnosti proizvoda koje naručuju, dok crno tržište na to ne potroši ni centa i na taj način uvijek može biti cjenovno povoljnije, a pritom i puno opasnije za klijente.
