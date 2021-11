Gel lak za nokte je nevjerojatan. Ne morate se brinuti da će se lak slučajno razmazati, udubiti ili uništiti, a sve svakodnevne obveze možete obavljati bez straha od uništavanja noktiju te i dalje izgledati pristojno tri tjedna nakon što ste ih napravili.

POGLEDAJTE VIDEO: Žena nudi gel lak za bebe?!

Ali uklanjanje navedenog čudesnog laka - to je druga priča. Iako je primamljivo gel lak oguliti zubima ili najbližim novčićem tijekom jednog dosadnog sastanka, ova metoda se ne preporučuje jer može oguliti i slojeve nokta i dovesti do pucanja. Dakle, koji je najbolji način da to učinite kod kuće?

Što vam je potrebno za uklanjanje gel laka za nokte

Najbrži i najučinkovitiji način uklanjanja gela je sa 100% acetonskim odstranjivačem laka (ovo se razlikuje od običnog odstranjivača laka za nokte koji je 90% acetona i 10% vode).

Uz to, trebat će vam i turpija za nokte, vata, aluminijska folija ili plastična folija, štapići za uši i neka vrstu hidratantne kreme (ulje za kutikule ili gusta krema za ruke). Također ćete htjeti zaštititi površinu na kojoj radite plastičnom folijom i/ili ručnikom jer aceton može oštetiti namještaj i pultove.

Polirajte i zaštitite svaki nokat

Kod svih metoda počnite s temeljitim poliranjem svakog nokta turpijom, kako biste uklonili gornji sjajni sloj laka. Nanesite izdašnu količinu ulja na svaku kutikulu i okolnu kožu radi zaštite (ako ga nemate, melem isto može pomoći). Zatim treba odlučiti kojom metodom ćete skinuti gel s noktiju.

Metoda nokat po nokat

Za ovaj pristup prvo povucite deset dijelova vate veličine nokta i izrežite deset traka aluminijske folije ili plastične folije koja će se u potpunosti omotati oko svakog prsta.

Zatim svaku vatu natopite acetonom. Stavite jedan komad vate preko svakog nokta i prekrijte ih malim trakama aluminijske folije ili plastičnom folijom za čvršće prianjanje uz nokat.

Uklonite nakon deset minuta. Ostatak laka trebao bi se oguliti i lako podići štapićem za uši ili krpicom od mikrovlakana natopljenom toplom vodom.

Metoda 'dvostrukog namakanja'

Druga opcija je staviti posudu s acetonom na zdjelu vruće ili gotovo kipuće vode i močite nokte 10 minuta, piše Lifehacker. To će vam uštedjeti muke oko zamotavanja svakog nokta, ali će vas učiniti nepokretnim, jer ćete morati držati ruke mirnima, sa savijenim prstima i noktima okrenutim ravno prema dolje.

Ova metoda nedvojbeno zahtijeva više sredstva za uklanjanje gela, a s tim i duži doticaj kože s acetonom.

Također, tijekom namakanja može vam postati neugodno vruće za dio kože koji je potopljen u acetonu. Ako vam se to dogodi, izvucite ruke van i vaticom obrišite koliko gela možete te operite ruke toplom vodom.

Prirodna metoda

Aceton je agresivan i može skinuti prirodna ulja s kože, ostavljajući je isušenom i bijelom, pa smo isprobali prirodnu metodu.

Prema EverAfterGuideu, natapanje noktiju u zdjeli tople vode sa žličicom soli i malo sapuna za suđe će obaviti posao. Preporučuju namakanje barem 20 minuta.

Nakon namakanja potrebno je vatom skinuti ostatke gela. Naravno, težina ili lakoća skidanje gela će ovisiti o debljini i kvaliteti samog gela.