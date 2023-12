Domjenak u podne nije isto kao večernji party: Šljokičasti top na košulju, štikle nisu obavezne...

Početkom prosinca razmišljamo kako se odjenuti za božićni domjenak ili party i na njemu zablistati. No nije svejedno je li druženje zakazano u podne ili navečer. Isto tako, pitanje je ide li se poslije večernjeg druženja u izlazak ili se vraćate kući, kaže nam modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko.

Postoji bonton za različite svečanosti i koliko šljokica stavljate na sebe. Iako možda ne ulažete u svečane komade, šljokičasti su dobrodošli u ovo doba godine. Može ih se naći po povoljnim cijenama, a možete ih iznositi i 3-4 puta tijekom nekoliko sezona. Jer tko će se sjetiti kako ste bili odjeveni na prošlogodišnjem partyju.

- Šljokičasti top možda ste prošle godine odjenuli na crnu košulju, a ove je možete odjenuti na bijelu i evo razlike - kaže Alma.

Foto: PROMO

Ako je domjenak u 12 sati u uredu, sasvim je u redu odjenuti crne hlače od odijela i bijelu košulju, no cijeli taj "dnevni look" pojačajte s "jakim" komadima nakita koji bliješte. I šljokice su dozvoljene, ako ste za to dovoljno hrabri. U ovoj dnevnoj proslavi nitko vam ne gleda u cipele, baš kao i na dnevnim sastancima, nego su svi usmjereni na gornji dio tijela. Mindset je u takvim situacijama još poslovni i usmjeren na neverbalnu komunikaciju.

- Da, tada će više padati komentari: 'Gle kako se našminkala' ili 'Kakav ima ruž'. Štikle nisu obavezne i gležnjače su sasvim prihvatljive - kaže Premerl Zoko.

Glamurozniji izgled traži se navečer. Ovisi, naravno, o građi tijela, pa mršavije žene i one s manjim prsima trebaju veće šljokice na haljinama, dok one krupnije trebaju manje koje će ih vizualno suziti.

- Potražite u ormaru sve što imate kako biste izbjegli paniku i pitanje: 'Što ću nositi?'. Usmjerite se na to da to bude svečanija varijanta onoga što inače nosite na posao - dodaje Alma.

Ako inače nosite "pencil" suknje, sad se odlučite za mini suknju.

Imajte na pameti da će na domjenku biti poslovni partneri, dok ćete na partyju vjerojatno plesati. No neka vas to ne zbunjuje - osjećate li se u akciji bolje u hlačama nego u haljini, bit će dovoljne dobre traperice, sako i štikle ili bliješteće sandalice koje ćete, naravno, ponijeti u vrećici i presvući u garderobi. Pravilo je da što je mjesto svečanije, viša je i potpetica.

Blagdansko vrijeme je vrijeme za sve kombinacije boja - od kože, kariranog, pa do crvenog sakoa i zelenih hlača.

- Ne dopustite odjeći da spava zimski san - zaključuje Alma uz napomenu da iz ladica izvučete i nakit u istim bojama poput cipela i torbica ili detalja na odjeći poput zlatnih i srebrnih ukrasa.