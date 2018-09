Donirani organi su ih trebali spasiti, a na kraju su ih ubili

Tri žene umrle su od karcinoma nakon transplantacije organa zbog kojih su dobili rak dojke, otkrilo je šokantan znanstveni rad koji su objavili znanstvenici njemačkog Sveučilišta u Tübingenu i nizozemskog VU Sveučilišnog medicinskog centra u Amsterdamu.

Donorica organa, 53-godišnja žena preminula je od moždanog udara 2007. godine i donirala svoje bubrege, pluća, jetru i srce pacijentima koji su čekali transplantacije.

No u roku od šest godina, četiri od pet pacijenata je preminulo. Pacijent koji je dobio srce preminuo je od sepse, dok je još troje umrlo od karcinoma dojke koji je metastazirao na ostale organe. Samo je jedan preživio.

Liječnici nisu znali da žena koja je donirala organe boluje od raka. Transplantirani organi odigrali su ulogu trojanskog konja i prenijeli bolest u organizam primatelja.

Stručnjaci kažu da su izgledi da rak dobijete od transplantacije jednog organa prilično mali, jedan naprama 10.000. Također, vjeruju kako je ovo prvi slučaj da je jedan pacijent proslijedio rak na četiri primatelja. Osim toga, nikad do sada nije zabilježeno da je za razvoj tumora prošlo toliko mnogo vremena.

Stručnjaci inzistiraju da su pretrage koje prolaze donori organa temeljite i ističu da su šanse za dobivanje raka od transplantiranog organa negdje između 0.01 do 0.05.

U ovom uznemirujućem i neuobičajenom slučaju, karcinom je prvo dijagnosticiran 42-godišnjoj ženi kojoj su transplantirana oba plućna krila. Nešto manje od godinu i pol dana nakon što je dobila nova pluća, žena je primljena u bolnicu jer nije mogla normalno disati.

Liječnici su dijagnosticirali karcinom dojke koji je krenuo iz pluća i zahvatio kosti. Kasnije se proširio i na jetru, pa je žena preminula u kolovozu 2009. godine, odnosno oko dvije godine nakon transplantacije. Dijagnoza koju su liječnici postavili je i dalje karcinom dojke bez obzira na to što je rak zahvatio i druge organe jer se tkivo tumora sastojalo od stanica specifičnih za karcinom dojke.

Daljnjim DNA ispitivanjem liječnici su dokazali da je porijeklo karcinoma iz organizma donorice organa.

Na vijest da je prva pacijentica s transplantiranim plućima preminula, 62-godišnja žena koja je dobila lijevi bubreg i 32-godišnji muškarac koji je primio desni bubreg upozoreni su na rizik od karcinoma.

Oba pacijenta su obavila sve pretrage, no u tom trenutku još nije bilo nikakvog nalaza koji bi potvrdio prisutnost zloćudne bolesti.

No 2011. godine muškarcu je dijagnosticiran karcinom bubrega, a kod žene je pet godina kasnije pronađen karcinom jetre.

Muškarac s transplantiranim bubregom na kojem je pronađen karcinom liječnici su uklonili bubreg, a on je godinu dana primao kemoterapiju pa se bolest 2012. povukla. Međutim, žena kojoj je dijagnosticiran rak jetre pojavio se i na bubregu, kostima, slezeni i drugim organima probavnog trakta. Preminula je dva mjeseca nakon dijagnoze, odnosno šest godina nakon što je dobila transplantirani bubreg.

Četvrta pacijentica koja je dobila rak od transplantiranog organa je 59-godišnja žena koja je nakon dijagnoze ciroze dobila novu jetru. Tumor joj je dijagnosticiran 2011. godine, ali ona je odbila operaciju kojom bi joj izvadili jetru jer se bojala komplikacija koje je doživjela prilikom prve operacije 2007. godine.

Liječnici kažu da se žena osjećala dobro te da je neoperativni tretman bolesti zaustavio napredak bolesti. No karcinom se ponovno počeo širiti 2014. ali ona je odbila daljnje liječenje i umrla.

Jedinstveni slučaj

Stručnjaci misle kako je moguće da su organi bili na toplom bez dotoka krvi što je moglo omogućiti tumorskim stanicama smještanje u organe iz kojih su se počeli dalje širiti. A kako su pacijenti primali lijekove koje su slabili njihov imunološki sistem kako njihov organizam ne bi odbacio nove organe, karcinom se mogao neometano razvijati, piše DailyMail.

Ipak, glavna autorica studije, objavljene u American Journal of Transplantation napominje da bi ovaj slučaj mogao dovesti do još većeg problema - do toga da se donore organa podvrgava pretjerano ekstenzivnoj dijagnostici, što bi u krajnjoj liniji moglo dovesti do toga da se odbijaju i donori s manjim zdravstvenim problemima.

- Mana rutiniranog post mortem CT skeniranja za sve donore organa dovela bi do povećanja klinički nevažnih otkrića, što bi moglo dovesti do češćeg odbijanja donora i smanjivanja ionako siromašnog fonda donora organa - piše vodeća autorica studije dr. Yvette Matser.

- Izrazito niska stopa prijenosa malignih bolesti prilikom transplantacije dokazuje učinkovitost dijagnostike koja se trenutno koristi prije transplantacije - ističe se u studiji.

Jednako tako, autori na nekoliko mjesta ističu često fatalne posljedice karcinoma dojke dobivenih od donora, napominjući kako se uklanjanjem doniranog organa i podizanjem imuniteta može inducirati potpuna remisija karcinoma.

